Der Auftrag hat ein Volumen von über 640 Millionen US-Dollar und kommt von der staatlichen indischen Stromgesellschaft Power Grid Corporation of India Ltd, wie ABB am Dienstag mitteilte. Die Ultrahochspannungsgleichstromleitung hat eine Spannung von 800 Kilovolt und führt über eine Distanz von 1830 Kilometern von Raigarh in Zentralindien nach Pugalur in Südindien. Sie soll über 80 Millionen Personen mit Strom versorgen, und zwar je nach Wetter- und Windlage in beide Richtungen. Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2016 verbucht, das Projekt soll bis 2019 fertiggestellt sein. (dpa/rs)