Maya Bundt leitet die Cybergruppe in Swiss Re's Reinsurance Business Unit und ist dort für die Entwicklung und Implementierung der globalen Cyber-Strategie verantwortlich. Außerdem beschäftigt Sie sich mit technologischen Entwicklungen und dem Einfluss der zunehmenden Digitalisierung auf Risiken für Individuen, die Wirtschaft, und die Gesellschaft.

Andere Stationen in Mayas Swiss Re Karriere waren Positionen in der IT Division als Head Functional Management, und in der Strategieabteilung der Swiss Re Gruppe, wo sie als Chief of Staff für das Konzernleitungsmitglied Strategie tätig war. Bevor Maya zur Swiss Re stieß, war sie für die Boston Consulting Group in einer Vielzahl von Industrien im Einsatz.

Maya promovierte an der ETH Zürich im Bereich Umweltwissenschaften. Maya ist Mitglied des Future Councils for the Digital Economy and Society des World Economic Forums.