Umsatz und Gewinn des britischen Unternehmens, dessen Technologie in vielen Computerhandys wie aktuell dem iPhoneiPhone 6 von AppleApple und dem Galaxy S6 von Samsung steckt, legten im ersten Quartal kräftig zu. Der Erlös stieg um 22 Prozent auf 227,5 Millionen Pfund (umgerechnet rund 316 Millionen Euro), wie ARM am Dienstag in Cambridge mitteilte.

Der Gewinn sprang um gut 36 Prozent auf 85 Millionen Pfund hoch. ARM nimmt auch das sogenannte "Internet der Dinge" mit seinen vielen vernetzten Gegenständen als Geschäftsfeld ins Visier. (dpa/tc)