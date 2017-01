Die Asklepios Kliniken GmbHAsklepios Kliniken GmbH vereinheitlichen ihr Enterprise Content Management (ECMECM). Die Klinikgruppe mit Sitz in Hamburg löst in ihren Krankenhäusern die bestehenden Altsysteme ab und implementiert eine zentrale ECM-Lösung in deutschlandweit 53 medizinischen Einrichtungen. Die Wahl fiel auf das System Pegasos der in Berlin ansässigen Marabu EDV-Beratung und -Service GmbH. Die medizinischen Versorgungszentren der Klinikgruppe sind vorerst nicht Teil des Projektes, perspektivisch ist aber auch an ihre Einbindung gedacht.

Digitale Archivierung von Patientenakten

"Als langjähriger Kunde der Marabu EDV schätzen wir die Kompetenz der Kollegen und konnten uns von der Leistungsfähigkeit und dem Innovationsgrad der Lösung auch im Vergleich zu anderen Anbietern überzeugen", kommentiert Christian Schmidt, Geschäftsführer der Asklepios IT-Service Hamburg GmbH, die Entscheidung für den IT-Dienstleister.

Erfahrungen mit der Lösung gibt es also schon. Aber anders als im Bereich Klinikinformationssysteme (KIS), in dem sich Asklepios mit Agfa Orbis und Meierhofer MCC auf zwei Systeme beschränkt, wird derzeit noch eine ganze Reihe von Lösungen für das Dokumentenmanagement eingesetzt. An dieser Stelle wurde nun eine Vereinheitlichung vereinbart. Der Vertrag umfasst die digitale Archivierung von Patientenakten, eine SAP-Anbindung zur Datenablage aus allen SAP-Fachanwendungen sowie die Anbindung und Oberflächenintegration in die eingesetzten KIS-Systeme.

Holger Witzemann, AOK Systems

Seit Mai 2016 ist Holger Witzemann neuer Geschäftsführer der AOK Systems GmbH. Die beiden bisherigen Geschäftsführer Rüdiger Bräuling und Klaus Schmitt hören Ende 2016 aus Altersgründen auf. Der Diplom-Ingenieur für Technische Informatik Witzemann war bislang Geschäftsführer im Bitmarck-Konzern in Essen, einem IT-Anbieter für Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen. Witzemann soll ab 2017 mit einem weiteren Geschäftsführer, der laut AOK Systems in Kürze benannt werden soll, die neue Doppelspitze bilden. Andreas Strausfeld, Bitmarck Holding

Im Juli 2014 ist Andreas Strausfeld zum Geschäftsführer der Bitmarck Holding GmbH aufgestiegen. Damit steht er dem IT-Dienstleister für Krankenkassen vor. Andreas Strausfeld ist seit 2008 als Geschäftsführer bei der Bitmarck Holding GmbH und seit 2010 bei der Bitmarck Vertriebs- und Projekt GmbH aktiv. In gleicher Funktion war er in Personalunion auch von 2012 bis 2013 bei der Bitmarck Software GmbH tätig. Henning Schneider, Asklepios Konzern

Henning Schneider hat im Oktober 2016 die Leitung des Konzernbereichs IT im Asklepios Konzern übernommen. Er folgt auf Martin Stein, der das Unternehmen verlassen hat, um als Kaufmännischer Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein tätig zu sein. Schneider wechselte vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zu Asklepios. Am UKE leitete er seit 2012 als CIO den Geschäftsbereich Informationstechnologie. Bereits seit 2008 trug er dort Verantwortung für die medizinischen IT-Systeme und die Umsetzung der elektronischen Patientenakte. Kurt Marquardt, Rhön Klinikum AG

Seit 2007 leitet Kurt Marquardt die Konzern-IT der Rhön Klinikum AG. Er berichtet an den neuen Vorstandsvorsitzenden Martin Siebert, bei dem das Ressort IT angesiedelt ist. Marquardt ist Diplom-Ökonom, befasste sich aber schon als Student mit Informatik. Seit Ende der 70er Jahre arbeitet er in der Datenverarbeitung im Gesundheitswesen. Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Informatik in Gießen machte ihn das Land Hessen 1982 zum Projektleiter, der für die Einführung von Datenverarbeitungsverfahren an den Universitätskliniken in Hessen zuständig war. 1987 wurde Marquardt stellvertretender Leiter des Instituts für medizinische Informatik am Universitätsklinikum Gießen. Dort baute er die Abteilung für Klinische und Administrative Datenverarbeitung auf. Seit Anfang der 1990er ist Marquardt Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft in IT-Fragen, zum Beispiel zu radiologischen Systemen. Leiter der Konzern-IT bei Rhön wurde Marquardt, nachdem die Unikliniken in Gießen und Marburg privatisiert wurden. Sie gehören seither zu dem Konzern. Dirk Herzberger, Helios Kliniken

Seit 13 Jahren leitet Dirk Herzberger die IT der Klinikkette Helios, die seit 2005 zu Fresenius gehört. Mit seiner Abteilung "Zentraler Dienst IT" stellt er dem gesamten Unternehmen die PC-gestützte Infrastruktur zur Verfügung - das reicht von medizinischen Dokumentationssystemen über die IT für Abrechnungen bis zu Telemedizin-Lösungen. Diplom-Ingenieur Herzberger war zuvor sechs Jahre Leiter EDV der Asklepios Neurologischen Klinik Bad Salzhausen und ab 1993 am Aufbau der Zentrale Dienste EDV der Asklepios Gruppe beteiligt. Zwischen 1988 und 1992 arbeitete Herzberger als Entwicklungsingenieur in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie in der Abteilung Technische EDV der Firma Weiss Umwelttechnik. Klaus Kieren, Fresenius Netcare

Klaus Kieren ist schon seit mehr als acht Jahren IT-Verantwortlicher bei Fresenius. Im August 2003 übernahm er die Geschäftsführung bei Fresenius NetCare, dem IT-Dienstleister des Bad Homburger Konzerns. Kieren war zuvor Vorstandssprecher und Finanzvorstand beim Saarbrücker Beratungsunternehmen Orbis. Oliver Hoffmann, gkv Informatik

Sprecher der Geschäftsführung der gkv Informatik in Wuppertal ist seit April 2015 Oliver Hoffmann, der gemeinsam mit Georg Büttner das Unternehmen leitet. Hoffmann ist gelernter Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur, er wechselte nach verschiedenen Führungsaufgaben in Beratung und Controlling in die IT und war viele Jahre lang als Geschäftsführer tätig, so bei der EGT Informationssysteme GmbH und zuletzt bei LVR-InfoKom, dem Systemhaus des Landschaftsverbandes Rheinland. Jürgen Schwahn, Schön Klinik

Jürgen Schwahn ist seit Mai 2013 CIO der Schön Klinik. Der Arzt hat mehrere Jahre in den Bereichen Dermatologie und Innere Medizin gearbeitet, bevor er 1998 zur Schön Klinik wechselte. Hier verantwortete er über viele Jahre hinweg die Bereiche Medizinische Informatik und Medizincontrolling, bevor er im Mai 2013 zum Bereichsleiter IT berufen wurde. Gerald Götz, Klinikum München

Seit Anfang August 2012 ist Gerald Götz Leiter Technologiemanagement beim Städtischen Klinikum München. Er verantwortet neben IT auch die Medizintechnik und die Telekommunikations-Infrastruktur in dem Unternehmen, zu dem fünf Krankenhäuser gehören. Kurt Kruber, Klinikum der Universität München

Seit Dezember 2012 verantwortet Kurt Kruber am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität Medizintechnik und Informationstechnik. Beide Ressorts sollen unter der Führung des 49-Jährigen näher zusammenrücken, wie sich auch an der Agenda des IT-Chefs zeigt: Eines seiner Projekte ist das Zusammenführen der Mitarbeiter aus diesen Bereichen. Uwe Pöttgen, Malteser

Uwe Pöttgen ist CIO der Malteser und Geschäftsführer des Shared Service Centers Malteser Business Service, das aus den beiden Gesellschaften SoCura GmbH und BSG GmbH besteht. Pöttgen war von 2002 bis 2011 bei der Asklepios-Gruppe für die IT verantwortlich. Von 1996 bis 2001 arbeitete er als Leiter IT/Controlling bei den Rotkreuz-Krankenhäusern in Frankfurt. Anschließend war er für zwei Jahre als Leiter IT verantwortlich für die Region Süd-West bei der Asklepios Kliniken GmbH, bevor er 2003 die Funktion des Leiters für Zentrale Dienste IT der Asklepios Gruppe übernahm. Bernd Christoph Meisheit, Sana Kliniken

Bernd Christoph Meisheit ist seit August 2009 Geschäftsführer bei der IT-Tochter der Sana Kliniken. Meisheit stieß damals zu Gerald Götz, der die Sana IT Services bereits zwölf Jahre lang leitete, und formte mit ihm eine Doppelspitze. Seit Götz Sana im Herbst 2010 verlassen hat, leitet Meisheit die IT des Klinikbetreibers allein. Meisheit war zuvor IT-Verantwortlicher des Klinikverbandes St. Antonius und Geschäftsführer der Gesellschaft für Information und Technologie im Gesundheitswesen in Wuppertal. In den Jahren 2000 bis 2008 war er CIO der MTG Malteser Trägergesellschaft und Mitglied des Kooperationsrates der Deutsche Malteser GmbH. In dieser Funktion wurde er 2007 von unserer Schwesterpublikation Computerwoche für ein Rechenzentrumsprojekt zum Anwender des Jahres in der Kategorie IT-Performance gekürt. Von 1992 bis 1997 war er Leiter der Abteilung IT und Organisation und ab 1998 stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Finanzen, Unternehmensrechnung und Informationssysteme der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Meisheit hat in Köln die Fächer Nachrichtentechnik und Informationsverarbeitung studiert. Gregor Pickert, Klinikum rechts der Isar

Gregor Pickert (38) ist seit April 2014 neuer CIO beim Klinikum rechts der Isar, dem Universitätsklinikum der Technischen Universität München (TUM). Von 2007 bis zu seinem Wechsel beschäftigte er sich mit der Informations- und Kommunikationstechnologie am Klinikum der Universität München, erst als stellvertretender Leiter Medizin- und Kommunikationstechnik, zuletzt als Verantwortlicher für die IT-Infrastruktur. Helmut Schlegel, Klinikum Nürnberg

Helmut Schlegel ist seit September 2006 für die IT am Klinikum Nürnberg zuständig. Er verantwortet auch die Informationstechnologie für das Gesamtunternehmen Klinikum Nürnberg und dessen Töchter. Schlegel durchlief zunächst eine Laufbahn als Ausbildungsoffizier bei der Luftwaffe und studierte anschließend Informatik an der Fachhochschule Regensburg. Beim IT-Dienstleister Bull AG in Stuttgart und später Nürnberg arbeitete Schlegel als Systemberater, Projektleiter und im Management des Geschäftsbereichs Systemintegration. Neben seiner Arbeit als IT-Chef sitzt er seit 2010 für den deutschen Städtetag im IT-Ausschuss der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Außerdem ist er Herausgeber eines Buchs über IT im Klinik-Management und der CIO-Leserschaft als Autor eines launigen Artikels über den täglichen Telefonterror bei CIOs bekannt. Helmut Greger, Charité Berlin

Helmut Greger übernahm Anfang 2008 die Aufgabe des CIO am Universitätsklinikum Charité in Berlin. Nach seinem Mathematik- und Informatikstudium in Würzburg arbeitete er ab 1992 zunächst in der Datenverarbeitung des Würzburger Universitäts-Klinikums. 2001 wurde Greger Leiter der Stabsabteilung Servicezentrum Medizin Informatik und damit auch CIO. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber, der Charité, testet seine IT-Abteilung seit dem Frühjahr 2011 den Einsatz von iPads und anderen Tablet-PCs. Gunther Nolte, Vivantes-Klinik

Gunther Nolte ist schon seit 2001 IT- und TK-Direktor beim Gesundheitsnetzwerk Vivantes. Der Diplom-Informatiker arbeitete nach seinem Studium zunächst als Softwareentwickler in einem Systemhaus. Zwischen 1986 und 2001 war er unter anderem als Projektleiter für den Aufbau eines Tumorregisters am onkologischen Schwerpunkt Klinikum Kassel verantwortlich. Stefan Müller, SRH Holding

Stefan Müller ist seit 2002 Leiter der Strategischen IT bei der SRH Holding. Die SRH Holding ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Heidelberg. Sie betreibt in ganz Deutschland Krankenhäuser, aber auch private Hochschulen, Bildungszentren und Schulen. Müller hat an der Technischen Universität Karlsruhe Chemie studiert und anschließend promoviert. Bevor er zur SRH kam, leitete er das E-Learning im Berufsförderungswerk Heidelberg, danach war er verantwortlich für Entwicklung sowie Service & Support bei e/t/s didactic media. Das auf E-Learning spezialisierte IT- und Medienunternehmen gehört zur SRH-Holding. Hermann Steppe, Mediclin

Hermann Steppe ist seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführer der Cortex Software GmbH. Cortex ist die IT-Tochter der Mediclin Gruppe, die bundesweit 52 Akut-Krankenhäuser, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren betreibt. 1988 hat Hermann Steppe Cortex mit einem Kollegen gegründet. Beide waren damals Assistenzärzte in der Anästhesie am Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin. In den Jahren 1999 und 2000 wurde Cortex Teil von Mediclin und entwickelte sich zum IT-Systemhaus der Gruppe. Heute ist Cortex Software vom Internetauftritt bis zum System fürs Patienten-Management für die gesamte IT-Infrastruktur der Mediclin Gruppe verantwortlich. Steppe war neben seiner Arbeit für Cortex noch bis 1996 als Arzt tätig, nach dem Virchow-Krankenhaus im Bürgerhospital in Frankfurt am Main. Seit er den Arztberuf nicht mehr ausübt, hat er mehrere Fortbildungen in medizinischer Informatik absolviert. Hans-Ulrich Prokosch, Uniklinikum Erlangen

Hans-Ulrich Prokosch ist CIO am Uniklinikum Erlangen und Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Informatik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Bis 2003 war er Professor für Medizinische Informatik an der Universität Münster. Prokosch hat Mathematik studiert, dann einen Doktor in Humanbiologie gemacht und sich anschließend im Fach Medizinische Informatik habilitiert. Michael Kraus, Universitätsklinikum Freiburg

Michael Kraus ist seit August 2014 für die IT am Universitätsklinikum Freiburg verantwortlich. Bereits seit 2009 war er stellvertretender Leiter des Klinikrechenzentrums. Nach seinem Physik-Studium und einer Promotion im Bereich der Systembiologie war Kraus wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg. 1996 wechselte er als IT-Leiter in die Universitätsverwaltung und verantwortete dort ab 1999 als Dezernatsleiter neben der IT für das Campus Management die Bereiche Controlling, Organisation und Neue Medien.

Alle medizinischen Einrichtungen sollen an ein zentrales RechenzentrumRechenzentrum angeschlossen werden. Vorhandene Pegasos-Archivlösungen werden in die neue Lösung integriert. Die Umsetzung erfolgt nach Angaben der Partner IHE-konform, um eine spätere IHE-Anbindung einfach ermöglichen zu können. Das Kürzel IHE steht für "Integrating the Healthcare Enterprise". Dahinter steckt eine Initiative zur StandardisierungStandardisierung und Harmonisierung des Datenaustausches im Gesundheitswesen.

Asklepios | ECM

Branche: GesundheitGesundheit

Zeitrahmen: mehrere Monate

Produkt: Pegasos

Dienstleister: Marabu EDV

Einsatzort: alle Krankenhäuser in Deutschland

Internet: www.asklepios.com