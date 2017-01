Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, nach denen sich Apple für das iPhoneiPhone 8 vom seit einigen Geräte-Generationen gepflegten Unibody-Design lösen und auf einen Mix aus Glas und Metall setzen wird. Vom taiwanischen Wirtschaftsmagazin Digitimes stammt nun die Information, dass Apple dazu auch dem seit dem iPhone 5 verwendeten Aluminium abschwören und wie beim iPhone 4 auf ein Gerüst aus rostfreiem Edelstahl setzen wird. Das soll allerdings nicht wie beim 2010 erschienenen Modell aus einem Block mit der CNC-Fräse zurechtgeschnitten werden, sondern aus mehreren Komponenten geschmiedet werden. Damit ist das Metall weniger anfällig für Risse und unterm Strich stabiler.

Für die Fertigung des neuen Chassis vertraut Apple angeblich nicht auf die Dienste von Foxconn, sondern dem US-amerikanischen Auftragsfertiger Jabil Circuit. Möglicherweise handelt es sich dabei auch um ein erstes Zugeständnis an den in zwei Wochen antretenden US-Präsidenten Donald Trump, der von Apple die Verlegung der Produktion auf den Heimatmarkt forderte. Dass sich Apple beim im iPhone 8 verwendeten Werkstoff am iPhone 4 orientiert, passt durchaus ins Bild, auf dem Edelstahlrahmen wird das Unternehmen voraussichtlich eine Glasplatte aufsetzen.

iPhone

Nach Monaten der Gerüchte und Spekulationen enthüllt Steve Jobs Anfang 2007 das erste iPhone. Das Smartphone bietet wahlweise 4 oder 8 GB Speicher, ein 3,5-Zoll-Multitouch-Display und eine 2-Megapixel-Kamera. iPhone 3G

2008 kommt das iPhone 3G auf den Markt. Es erlaubt erstmals die Nutzung des 3G-Netzes, verfügt über GPS und mehr Speicher (8 oder 16 GB). iPhone 3GS

Im Jahr 2009 bringt Apple das iPhone 3GS und sattelt nochmals in Sachen Speicherkapazität auf (bis zu 32 GB). Das entscheidende Kaufkriterium: Das 3GS ist doppelt so leistungsfähig wie sein Vorgänger. iPhone 4

Im Jahr 2010 krempelt Apple das Design seines Erfolgs-Smartphones erstmals gründlich um. Sowohl das Retina-Display, als auch die Möglichkeit zum Videochat über Facetime feiern ihre Premiere im iPhone 4. Das zuvor iPhone OS genannte Betriebssystem wird mit der vierten Generation in iOS umbenannt. iPhone 4S

Einige Wochen nachdem sich Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen von seinem CEO-Posten zurückzieht, präsentiert der neue Chef Tim Cook im Jahr 2011 das iPhone 4S. Es zeichnet sich in erster Linie durch seinen neuen Dual-Core-Prozessor aus. Erstmals haben die Kunden beim iPhone 4S die Option auf 64 GB Speicherkapazität. iPhone 5

Das 2012 vorgestellte iPhone 5 bietet einen größeren 4-Zoll-Touchscreen und mehr Prozessor-Power. Der Body des iPhone wird hingegen immer dünner. Tim Cook preist die fünfte Generation des iPhone als "größte Sache seit dem Original-iPhone" an. iPhone 5S

Die siebte iPhone-Generation erscheint 2013 und bringt im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen: Im Inneren werkelt ein 64-bit SoC, zudem gibt der Fingerabdrucksensor Touch ID sein Debüt. iPhone 5C

Das iPhone 5C erscheint zeitgleich mit dem iPhone 5S, verfügt im Vergleich aber über schwächere Hardware (in etwa auf Niveau des iPhone 5). Dafür will das 5C mit farbenfrohem Polycarbonat-Body glänzen. iPhone 6 & 6 Plus

2014 stellt Apple erneut zwei neue iPhone-Modelle vor: das iPhone 6S (4,7 Zoll) und das 6S Plus (5,5 Zoll). Beide Smartphones haben einen neuen, schnelleren Prozessor an Bord und sind energieefffizienter als ihre Vorgänger. Neu ist - zumindest für Apple-User - die NFC-Technologie (Android-Geräte verfügen bereits länger über NFC), die für den ebenfalls neuen Dienst Apple Pay genutzt wird. iPhone 6S & 6S Plus

Mit iPhone 6S und 6S Plus legt Apple 2014 in Sachen Hardware ordentlich nach: der neue A9-SoC sorgt für Speed, Force Touch wird zu 3D Touch und die rückseitige Kamera nimmt erstmals in 4K-Auflösung auf. Außerdem ist das iPhone nun auch in roségold zu haben. iPhone SE

Mit dem iPhone SE bietet Apple ab 2016 ein 4-Zoll-Mittelklasse-Smartphone an. Die technischen Innereien gleichen im Wesentlichen dem einige Monate zuvor präsentierten iPhone 6S - mit Ausnahme der 3D-Touch-Technologie, in punkto Design orientiert sich das SE am iPhone 5S. iPhone 7 & 7 Plus

Die zehnte Generation des Apfel-Smartphones erscheint 2016 und hat erneut einige technische Neuerungen zu bieten - beispielsweise den neuen A10-Quadcore-Chipsatz und den neu designten Home Button. Neue Farboptionen gibt es ebenfalls. Sauer stößt vielen Apple-Enthusiasten allerdings auf, dass die 3,5mm-Klinkenbuchse ersatzlos gestrichen wird.

Bis vor einigen Monaten war noch die Rede davon, dass Apple das für den Herbst erwartete Jubiläums-iPhone komplett aus Glas fertigen wird, das Deckglas also um die Seiten herum gewickelt wäre. Sollten entsprechende Pläne tatsächlich existiert haben wurden sie offenbar aufgegeben, so berichten es zumindest der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo und das japanische Apple-Fanmagazin Macotakara. Apple wird voraussichtlich drei neue iPhones in diesem Jahr vorstellen, neben dem iPhone 8 mit neuem Design und OLED-Display noch zwei S-Modelle des aktuellen iPhone 7.

