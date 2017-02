Gut die Hälfte der befragten Studienteilnehmer rechnet damit, dass digitale Transformation eine große Herausforderung für sie darstellt, weil sie eine oder mehrere der vier Erfolgsvoraussetzungen Unternehmenskultur, richtige Technologien, Methoden und SkillsSkills nicht erfüllen. Bei der Gewichtung der vier Aspekte gibt es allerdings nur marginale Unterschiede.

So lautet ein Ergebnis der Studie "4 Digital. Die vier Disziplinen der DigitalisierungDigitalisierung", die im Auftrag der Hamburger IT-Strategietage in Kooperation mit Oliver Wyman jetzt erschienen ist. Datengrundlage waren 313 qualifizierte Online-Interviews mit strategischen C-Level-Entscheidern der D-A-CH-Region.

Insgesamt glauben nur zehn Prozent der Unternehmen, dass sie den Weg zur digitalen Transformation gut gerüstet antreten. Vorreiter sind die großen Unternehmen ab 10.000 Mitarbeitern mit 26 Prozent und Firmen mit 5.000 bis 10.000 Mitarbeitern (18 Prozent).

Blick man unter diesem Aspekt auf unterschiedliche Branchen, dann stehen Energie- und Wasserversorgung mit 32 sowie Chemie- und Pharma-Industrie mit 23 Prozent an der Spitze. Am anderen Ende der Skala befinden sich lediglich sechs Prozent der Befragten erst ganz am Anfang der Digitalisierung.

Transformation nicht immer Chefsache

Lediglich in der Hälfte der Unternehmen ist die Geschäftsführung federführend für das Thema Digitalisierung verantwortlich. Auffällig hoch ist der Wert für CIOs selbst: Insgesamt 79 Prozent von ihnen geben an, sich persönlich um die Digitalisierung zu kümmern. In 49 Prozent der Fälle ist die IT zuständig, in 35 Prozent der befragten Firmen treiben Marketing oder Vertrieb die Digitalisierung voran.

Weniger als die Hälfte (43 Prozent) der Antwortenden gab an, ihr Unternehmen habe eine auf die Digitalisierungsziele abgestimmte Security-Strategie. Dieser Wert steigt mit der Größe des jeweiligen Unternehmens spürbar ab. Vorreiter bei der Implementierung einer solchen Strategie sind mit 70 Prozent BankenBanken und VersicherungenVersicherungen. Ein Drittel der Unternehmen erarbeitet aktuelle eine entsprechende Strategie.