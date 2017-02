Martin FrickMartin Frick (53) übernimmt Anfang Februar 2017 die Leitung der Abteilung Operations & IT der GeneraliGenerali Gruppe Schweiz. Er wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Die Abteilung übernimmt er von CEO Andreas Krümmel, der sie bis dahin übergangsweise geleitet hat.

Stationen bei Winterthur, Avis und Avaloq

Frick verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als IT-Spezialist. Zuletzt war er CIO beim FinTech-Inkubator Indigo Digital in Zürich. Davor wirkte Frick als General Manager BPO bei Avaloq, als COO Continental Europe bei Xchanging in Frankfurt, als CIO bei Avis Europe in London und als CIO der Winterthur Insurance Group.

FrickFrick absolvierte ein PhD-Studium in Physik an der Universität Heidelberg und arbeitete danach in verschiedenen Startups und Dienstleistungsunternehmen. 2009 wurde er als CIO bei Avis in der Kategorie Großunternehmen unter die Besten unter den CIOs im deutschsprachigen Raum gewählt beim Wettbewerb "CIO des Jahres" von "CIO" und "Computerwoche".

Effizienz und Kundennähe

Der neue Mann soll bei der Versicherungsgruppe nun für eine weitere Effizienzsteigerung und den Ausbau der Zugangsmöglichkeiten für die Kunden der Generali Gruppe Schweiz sorgen, in enger Zusammenarbeit mit CEO Krümmel, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Alte Leipziger

Christoph Bohn ist seit 2007 im Vorstand der Versicherungsgruppe Alte Leipziger für Betriebsorganisation, IT und Personal zuständig. Der Diplom-Kaufmann studierte BWL an der Universität Münster und war seit 1989 beim Gerling Konzern. Seit 2007 ist er Mitglied der Vorstände ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. und HALLESCHE Krankenversicherung a. G., seit 2010 im Vosrtand der ALTE LEIPZIGER Holding AG. Nürnberger Versicherung

Wolf-Rüdiger Knocke verantwortet seit 2001 die Informatik der Nürnberger Versicherungsgruppe. Anfang 2013 wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Nürnberger Beteiligungs-AG berufen. Knocke ist Mathematiker und promovierte 1989 an der Universität Essen. Ab 1990 übernahm er verschiedene Aufgaben in der Versicherungswirtschaft. Talanx

Jörn Stapelfeld ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Talanx Systeme AG. Von 2010 bis 2014 war er Vorstandsmitglied der Talanx Deutschland AG und für den Bereich Betrieb und Schaden verantwortlich. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium und dem Einstieg in der Volksfürsorge Gruppe wurde er 2000 Geschäftsführer der AMB Generali Informatik Services GmbH. Im Jahr 2003 wurde er als COO in den Vorstand der Volksfürsorge berufen. Von 2006 bis 2009 war er Vorstandsvorsitzender der Volkfürsorge Gruppe und verantwortete die Fusion zwischen Volksfürsorge und Generali. Munich Re

Robin Johnson, CIO bei Maersk Line und Head of Maersk Group Infrastructure Service in Kopenhagen, übernimmt ab April 2017 in Nachfolge von Rainer Janßen die Leitung des Zentralbereichs Information Technology bei Munich Re. Johnson war vor seinem Wechsel zu Maersk von 2008 bis 2012 Global CIO beim US-Computerhersteller Dell. Provinzial Nordwest

Im Oktober 2012 ordnete die Provinzial Nordwest ihren Vorstand neu und gab der IT ein eigenes Ressort. Dieses verantwortet Thomas Niemöller. Der promovierte Physiker übernahm damit Aufgaben, die bisher bei Gerd Borggreve angesiedelt waren. Borggreve fungiert nach wie vor als Vorstand für das Privatkunden-Ressort, außerdem ist der Arbeitsdirektor des Konzerns. Axa

Im Sommer 2012 wurde Andrea van Aubel zum IT-Vorstand der Axa berufen. Die promovierte Wirtschaftsmathematikerin folgte auf Jens Wieland. Van Aubel stieg 1993 beim Deutschen Herold ein, wo sie verschiedene Aufgaben und Management-Positionen übernahm. Seit 2006 gehört das Unternehmen zur Zurich Gruppe Deutschland. Bei der Zurich arbeitete van Aubel zuletzt als Chief Operating Officer Leben für Deutschland und die Schweiz. Auch in dieser Funktion hatte sie eine Vorstandsposition inne. Signal Iduna Gruppe

Vorstandsmitglied Markus Warg ist für die Betriebs- und die IT-Funktionen der Signal Iduna Gruppe verantwortlich. Vorgänger Michael Petmecky ist ab Ende Juni 2015 im Ruhestand. Warg studierte an der Universität Trier Volkswirtschaftslehre. Seit 2002 ist er Vorstand in Versicherungsunternehmen, zunächst bei der Mannheimer AG Holding, ab 2006 bei der Deutscher Ring Gruppe. Seit 2009 ist Warg Mitglied im Konzernvorstand der Signal Iduna Gruppe. Basler Versicherungen

Ralf Stankat ist seit April 2015 neuer Vorstand für das Ressort IT/Operations der Basler Versicherungen. Er arbeitete seit Oktober 2012 als Generalbevollmächtigter der Wüstenrot und Württembergische AG (W&W AG). Davor leitete Stankat über sechs Jahre als Geschäftsführer die W+W Informatik GmbH, den IT-Dienstleister der W&W Gruppe. Sparkassen Versicherung

Der promovierte Mathematiker Thorsten Wittmann wird ab Januar 2016 die Leitung des Ressorts Leben und IT der SV Sparkassen Versicherung (SV) übernehmen. Dazu gehört auch die IT-Tochter SV Informatik. Seine wichtigste Aufgaben seien, die Herausforderungen der Niedrigzinsphase zu meistern sowie die Digitalisierung. HUK-Coburg

Daniel Thomas hat seit 2016 die Aufgaben Betriebsorganisation und IT von Jörn Sandig (63) übernommen, der Ende 2015 nach Auslaufen seines Vertrages in den Ruhestand ging. Zu den wichtigsten Aufgaben von Thomas in der neuen Aufgabe sagte er: "Da die Geschwindigkeit stetig zunimmt, mit der sich der Versicherungsmarkt verändert, müssen wir uns künftig noch besser organisieren. Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets verändert das Kundenverhalten nachhaltig und ermöglicht die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Dabei werden die Entwicklungszyklen bis zur Marktreife immer kürzer." Inter

Holger Tietz ist seit Oktober 2012 Vorstandsmitglied bei der Versicherungsgruppe aus Mannheim. Das IT-Ressort hat der 51-Jährigen neben der Zuständigkeit für Kompositversicherung, Rechnungswesen, zentrales In- und Exkasse sowie Unternehmensplanung und Risiko-Management. R+V Versicherung

Peter Weiler ist seit Mai 2000 Mitglied des Vorstandes der R+V Versicherung und zuständig für das Ressort Informations- und Kommunikationssysteme sowie seit 2002 zusätzlich für das Ressort Betriebswirtschaft. Darüber hinaus verantwortet der Mathematiker und Versicherungswissenschaftler die Themen Risikomanagement und Solvency II. Allianz Deutschland

Manfred Knof, Vorsitzender des Vorstands der Allianz Deutschland AG, hat im Oktober 2015 vorübergehend auch das Amt des COO bei der Versicherung übernommen. So lange bis ein Nachfolger für den ausgeschiedenen Vorstand Andree Moschner gefunden ist. Generali Deutschland

Rainer Sommer übernahm im Mai 2015 als Vorstand der Generali Deutschland Holding die Aufgaben als COO und CIO. Außerdem wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung der IT-Tochter Generali Deutschland Informatik Services GmbH. Sommer studierte Mathematik und Betriebswirtschaftslehre und promovierte in Angewandter Mathematik. Ergo

Tomasz Smaczny ist seit Januar 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung der IT Ergo Informationstechnologie GmbH und damit CIO der Ergo Versicherungsgruppe. Er folgt auf Bettina Anders, die im Mai 2015 ihr Ausscheiden angekündigt hatte. Smaczny war zuletzt Senior Advisor BTO Practice bei McKinsey in London (Bereich Organisationstransformation). Zu den beruflichen Stationen von Smaczny gehören der englische Tourismuskonzern Thomas Cook (Group CTO), die Fluglinie Cathay Pacific aus Hong Kong (CIO), sowie die Australia and New Zealand Banking Group. Gothaer

Im Juni 2016 wird Burkhard Oppenberg neuer Geschäftsführer der Gothaer Systems GmbH, dem IT-Dienstleister im Gothaer Konzern, und CIO des Gothaer Konzerns. Er tritt damit die Nachfolge von Volkmar Weckesser an. Allianz SE

Der Münchener Versicherungskonzern Allianz hat 2010 seine IT-Führung neu strukturiert. Seit Oktober ist Ralf Schneider neuer CIO der Allianz SE. Zuvor arbeitete Schneider als CIO der Allianz Deutschland AG. Munich Re

2008 kürten ihn die Redaktionen "CIO" und "Computerwoche" zum CIO des Jahres: Rainer Janßen von Munich Re. Seiner Meinung nach sollte ein IT-Verantwortlicher alles können: Technik verstehen, Services und Projekte managen sowie effizient und kostengünstig arbeiten. Janßen kam 1997 als Leiter für den Zentralbereich Informatik ins Unternehmen und sitzt seit 2004 für den Konzern im Aufsichtsrat. Davor leitete der Mathematiker und Informatiker das IBM European Networking Center in Heidelberg. Im Juli 2016 tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. Zurich

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als neue COO (Chief Operation Officer) auch die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Konzern Zurich. Sie berichtet an Kristof Terryn, den obersten IT-Entscheider des Konzerns Swiss Life (Schweiz)

Beat Marbach (54) ist ab Januar 2015 neuer IT-Chef der Versicherungsgruppe Swiss Life Schweiz, er übernimmt damit die Gesamtführung des Geschäftsbereichs Informatik mit rund 320 Mitarbeitern. Marbach war zuvor für den IT-Bereich "Face-to-the-Customer" (Portale; B2B, B2C sowie interne Systeme) der Swiss Life Schweiz verantwortlich. Von April 2010 bis April 2014 war Marbach „Head IT-Unternehmenskunden“ bei Swiss Life. Marbach habe mit seinem Team in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung des neuen Vorsorgesystems den entscheidenden Technologiesprung für Swiss Life Schweiz verantwortet, sagte ein Firmensprecher. Zurich (Deutschland)

Seit Anfang Februar sitzt Ulrich Mitzlaff im Vorstand der Zürich Beteiligungs AG (Deutschland) und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. Sein Titel lautet Chief Operation Officer (COO) Life. Der promovierte Mathematiker verantwortet unter anderem den sogenannten DACH Hub, ein Dienstleistungszentrum für Deutschland, Österreich und die Scheiz, das für die IT-Systeme der Global Life Deutschland zuständig ist. Mitzlaffs Vorgängerin ist Andrea van Aubel, die zur Axa gewechselt war. Hannover Rück

Jürgen Stoffel ist seit Januar 2013 Managing Director IT/ Group CIO der Hannover Rück SE. Seit Juni 2012 war der Stellvertreter von Hartmut Fuchs, nach dieser Einlernzeit hat er nun die Funktion allein inne. Fuchs war in aktive Altersteilzeit gegangen und ist nun, so die Hannover Rück, für internationale Projekte tätig. Er wird ab Mitte 2014 in die passive Phase der Altersteilzeit gehen. Der Diplom-Mathematiker Stoffel war vor seinem Wechsel zur Hannover Rück fünf Monate lang Associate Partner bei IBM IT Management Consulting, arbeitete zwei Jahre lang als Head of Consulting & Projects bei ITERGO und war 13 Jahre beim IT-Beratungsunternehmen Comma Soft AG unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung. Die Position des CIO hatte Stoffel noch nicht inne, hat aber 15 Jahre Erfahrung mit Versicherungs-IT sammeln können. Wüstenrot & Württembergische

Seit Juli 2012 ist Jens Wieland IT-Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG. Gleichzeitig gehört er der Geschäftsführung der W&W Informatik GmbH an, der IT-Tochter der Versicherungsgruppe. Zuvor war Wieland fünf Jahre lang im Vorstand der AXA für das IT-Ressort zuständig. Generali Gruppe Schweiz

Martin Frick ist seit Februar 2017 Leiter der Abteilung Operations & IT der Generali Gruppe Schweiz. Er wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Frick verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als IT-Spezialist. Davor war er CIO beim FinTech-Inkubator Indigo Digital in Zürich. AachenMünchener

Seit Juni 2014 verantwortet Helmut Gaul die Ressorts Betrieb und IT im Vorstand der AachenMünchener. Er kennt das Haus: schon 1984, kurz nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Köln, kam er zu der Aachener Versicherung. Dazwischen lag lediglich ein Jahr im Außendienst der Colonia Versicherung.

Frick will auf besten Service und Kosten achten

"Es ist die absolute Priorität der Operations- und IT-Funktionen, den bestmöglichen Service bei einer optimierten internen Kostenstruktur zu bieten. An den Kundenbedürfnissen richten wir uns aus", sagte Frick. Er wolle die Innovation vorantreiben und so eine optimale Balance zwischen effizienter Leistungserbringung und maximalem Service am Kunden erreichen.

Die Generali Gruppe Schweiz

Die Generali Gruppe Schweiz hat rund 2000 Mitarbeiter. Sie ging aus dem Zusammenschluss der vier Schweizer Versicherungsgesellschaften Union Suisse, Familia, Fortuna und Secura hervor. Seit 1994 ist sie Teil des europäischen Versicherungskonzerns Generali Assicurazioni S.p. A. mit Sitz in Triest, Italien. Die Generali Gruppe Schweiz erreichte im Geschäftsjahr 2015 ein Gesamtergebnis von 155 Millionen Franken.