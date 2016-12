Die Heidelberger Druckmaschinen AGHeidelberger Druckmaschinen AG, kurz Heidelberg, erneuert ihre IT-Infrastruktur. Als IT-Dienstleister steht dem Unternehmen dabei Dimension Data samt Schwesterunternehmen der NTT-Gruppe wie etwa NTT Communications zur Seite. Aufzubauen ist eine skalierbare und flexible IT-Infrastruktur mit den Schwerpunkten LAN-, WAN- und Kommunikationsdienste für rund 110 Standorte und Niederlassungen in knapp 40 Ländern.

Basis für Kundennähe und Industrie 4.0

Treiber für das Projekt gibt es letztlich zwei: Zum einen will sich der Maschinenhersteller in der digitalen Zukunft als Serviceunternehmen für seine Kunden neu aufstellen. "Mit einer modernen IT-Infrastruktur legen wir die Basis, unser Produkt-und Dienstleistungsangebot auf digitale Geschäftsmodelle auszurichten und gleichzeitig schneller und zuverlässiger zur Verfügung stellen zu können", sagt Dirk Kaliebe, Finanzvorstand des Unternehmens und verantwortlich für die IT.

Zum anderen will sich der Anwender auch im Bereich Industrie 4.0Industrie 4.0 weiterentwickeln. Für diese Herausforderung im Segment Printmedien hat das Unternehmen unlängst schon Lösungen präsentiert. Heidelberg will dabei mit einem möglichst einfachen Handling von immer komplexer werdenden Prozessen und Technologien punkten. Durch ein kontinuierlich ausgebautes Dienstleistungsanbot soll die Maschinenverfügbarkeit weiter steigen - und ebenso die Produktivität der Kunden.

10.000 Druckmaschinen mit Servicezentrale verbunden

Heidelberg greift bereits jetzt auf ein eigenes Internet der Dinge zurück: ein Netzwerk von über 10.000 Druckmaschinen, die mit der Heidelberg-Servicezentrale verbunden sind. Die dabei gewonnenen Daten werden mit Big-Data-Analytik verarbeitet, so dass sie Ausfallvorhersage und Performance-Trendanalysen ermöglichen. In diesem Marktsegment will das Unternehmen weiter wachsen.

Helmuth Ludwig

Helmuth Ludwig ist seit Oktober 2016 neuer CIO beim Technologiekonzern Siemens in München und verantwortet damit die globale IT des Konzerns. Zuvor war Ludwig CDO der Geschäftseinheit Product Lifecycle Management (PLM) der Siemens Digital Factory Division. Ludwig ist schon seit 26 Jahren bei Siemens - mit verschiedenen Aufgaben im In- und Ausland. Elmar Pritsch

Seit Anfang 2015 ist Elmar Pritsch (45) neuer CIO der Robert Bosch GmbH. Seit Oktober 2013 war Pritsch beim Bosch-internen IT-Dienstleister Corporate Sector Information Systems and Services (CI) Geschäftsleiter Technik und Entwicklung. Der Dienstleister CI beschäftigt weltweit rund 3400 Mitarbeiter. Der Informatiker Pritsch promovierte an der RWTH Aachen, erwarb an der Edinburgh Business School den MBA und arbeitete danach bei Planet Medica, Booz & Company, der Finanzgruppe GAD und dem Cloud-Anbieter CBS for Financial Industries. Martin Ackermann

Martin Ackermann ist CIO für den gesamten Heraeus-Konzern. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer der Heraeus infosystems GmbH, des IT-Dienstleisters innerhalb des Heraeus-Konzerns. Eine frühere Station des Diplom-Betriebswirts war die Position des IT-Leiters bei der B. Braun Melsungen AG. Rüdiger Kretschmann

Rüdiger Kretschmann leitet seit März 2016 die IT der Jenoptik AG. Er kommt vom Beleuchtungshersteller Osram. Der Diplom-Betriebswirt blickt auf mehr als 20 Jahre Projekt- und Management-Erfahrung im Bereich IT in internationalen Konzernen der Beleuchtungs- und Chemieindustrie zurück. Zuletzt war er Head of IT Infrastructure Operations World bei der Osram GmbH. Dirk Altgassen

Seit September 2015 ist Dirk Altgassen (45) neuer Group CIO bei Etex in Belgien. Etex ist eine Gruppe von weltweit agierenden Industrieunternehmen, die als Hersteller und Händler von Baustoffen tätig sind. Die Position wurde neu geschaffen. Altgassen war zuvor CIO beim Düsseldorfer Armaturen-Hersteller Grohe. Seine wichtigsten anstehenden Aufgaben bei Etex: IT-Alignment und Digitalisierung. Harald Gießer

Den CIO-Posten beim Maschinenbauer und Automobilzulieferer Schaeffler in Herzogenaurach übernahm Harald Gießer 2010 zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben. Seit Oktober 2009 war er bereits Leiter des Zentralbereichs Prozess & Informationsmanagement. In der IT-Abteilung von INA-Schaeffler arbeitet der Diplomingenieur schon seit 1989. Der Schaeffler-CIO leitet eine weltweit rund 850 Mann starke IT-Abteilung. Markus Bentele

Bei der Wahl zum CIO des Jahres 2008 schaffte es Markus Bentele von Rheinmetall, zugleich auch Chief Knowledge Officer (CKO), unter die Top Ten. Er überzeugte die Jury mit seinem wichtigsten IT-Projekt: Er konzipierte und entwickelte eine Collaborationsuite (Web 2.0) und Portallandschaft, um Wissen in virtuellen Unternehmensstrukturen zu sichern und auszubauen. Wirtschaftswissenschaftler Bentele absolvierte als Führungskraft bei der Bundeswehr und in verschiedenen Managementpositionen in der Industrie ein breites Spektrum an operativen Aufgabenstellungen. Kai Zercher

Kai Zercher ist seit Januar 2015 Bereichsleiter IT bei der Prüf- und Expertenorganisation Dekra. Die Position entspricht der Funktion eines CIO mit weltweiter Gesamtverantwortung. Der Diplom-Informatiker ist seit Juli 2014 stellvertretender Bereichsleiter IT bei Dekra. Er hat in Karlsruhe studiert und ein Jahr an der Rutgers University in den USA verbracht. An der TU München wurde er in Informatik promoviert. Guido Eidmann

Guido Eidmann hat im November 2015 die Nachfolge von Andreas Pfisterer als CIO bei Telefónica Deutschland angetreten. Nach dem Unternehmenszusammenschluss mit der E-Plus Gruppe war Eidmann für Telefónica Deutschland seit Oktober 2014 als Director Transformation & Integration im Bereich Service-Technologie tätig. Eidmann arbeitete zuvor von 2013 bis September 2014 als CIO bei der mit Telefónica fusionierten E-Plus Gruppe. Er berichtet an den COO im Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG. Michael Vögele

Michael Vögele leitet als CIO der Adidas Gruppe seit Oktober 2015 die kombinierten Aktivitäten der Bereiche IT Applications und IT Infrastructure. Er berichtet an COO Glenn Bennett. Vögele ist seit 2011 bei Adidas tätig, zuletzt in der Position des Senior Vice President IT Applications.mehr erfahren Uwe Kolk

Uwe Kolk ist seit Mai 2016 Leiter IT-Prozesse und Systeme (CIO) bei der Jungheinrich AG in Hamburg. Kolk war zuvor, seit Juni 2014, Geschäftsführer der Arvato Systems Business Services in Dortmund. Christoph Luther

Seit Februar 2016 ist Christoph Luther neuer IT-Bereichsleiter des Münchener Telekommunikationsdienstleisters M-net. Luther war zuvor Bereichsleiter Produktion und Dokumentation bei M-net. Paul Meyer

Paul Meyer ist seit Mai 2016 neuer CIO der gleichnamigen Meyer Werft in Papenburg. Der jüngste Sohn von Firmenchef Bernard Meyer verantwortet die gesamte IT der Werften in Papenburg, Rostock und Turku (Finnland). Cyril de Kergommeaux

Beim Mineralölunternehmen Total Deutschland hat im September 2014 Cyril de Kergommeaux den Posten des CIO übernommen. Er war zuvor in verschiedenen Positionen im Bereich IT (unter anderem E-Business, Onboard Computing, SAP) bei der Total Gruppe in Paris tätig. Hartmut Willebrand

Hartmut Willebrand hat Mitte März 2016 die gruppenweite Verantwortung für die IT beim internationalen Lebensmittelkonzern H. & J. Brueggen KG in Lübeck übernommen. Er verantwortete zuletzt als CIO/Direktor die IT beim internationalen Versicherungsmakler AON. Frédéric Vanoosthuyze

Frédéric Vanoosthuyze ist seit Oktober 2014 CIO bei Vodafone in Düsseldorf. Der Telekommunikationsmanager kommt von Mobile Telesystems, Russland. Seit 2010 war Vanoosthuyze dort als Executive Vice President und CIO für die IT-Organisation mit über 2000 Mitarbeitern in fünf Ländern verantwortlich. Mobile Telesystems ist der größte Anbieter integrierter Telekommunikations- und Bank-Dienstleistungen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und besitzt mehr als 108 Millionen Kunden. Kian Mossanen

Seit Juni 2014 ist Kian Mossanen neuer CIO beim Leuchtmittelhersteller Osram. Bereits im März dieses Jahres kam er als Leiter IT Services zum Münchener Unternehmen. Mossanen kommt vom Paderborner Automobilzulieferer Benteler, wo er im Februar 2010 als Leiter Service- und Projektmanagement startete. Im April 2012 stieg der Betriebswirt dann zum IT-Director bei der Benteler Automobiltechnik GmbH auf. Martin Hölz

Martin Hölz übernimmt ab Juli 2016 die Leitung der Konzernfunktion Group Processes & Information Technology (GPI) beim Konzern thyssenkrupp in Essen. Er ist damit gleichzeitig neuer CIO. Hölz ist Wirtschaftsinformatiker und arbeitet seit Februar 2014 für das Unternehmen. In früheren Stationen war der 47-Jährige unter anderem als Senior Partner bei Deloitte sowie in verschiedenen Management-Funktionen bei Daimler und Volkswagen/Audi tätig. Josef Richter

Josef Richter ist seit Mitte September 2015 neuer CIO beim Münchener Gelddruck- und Chipkartenkonzern Giesecke & Devrient. Er war bislang IT-Leiter bei dem mittelständischen Industriekonzern Hoerbiger, einem Spezialisten für Kompressor-, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Michael Distl

Michael Distl ist seit Juli 2015 neuer CIO bei Mann + Hummel, dem Ludwigsburger Hersteller für Flüssigkeits- und Luftfiltersysteme, Ansaugsysteme und Innenraumfilter. Seine genaue Funktionsbezeichnung lautet Group Vice President Information Technology & Service Center. Seine wichtigsten anstehenden Aufgaben: Digitalisierung, Standardisierung, Prozessoptimierung und die Erzeugung von Business-Mehrwert. Andreas Petrongari

Andreas Petrongari ist seit Oktober 2016 in der neu geschaffenen Position des CIO der Allgaier-Gruppe für die Internationalisierung der IT und die Digitalisierung verantwortlich. Er berichtet an Markus Kaiser, den kaufmännischen Geschäftsführer/CFO der Allgaier-Gruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Uhingen ist Partner der Automobilbranche und entwickelt Lösungen für die verfahrenstechnische Industrie. Pamela Herget-Wehlitz

Pamela Herget-Wehlitz ist seit Februar 2015 Centerleiterin IT beim Münchner Triebwerk-Hersteller MTU Aero Engines. Sie kommt aus dem Unternehmen und war zuletzt Centerleiterin Corporate Quality. Herget-Wehlitz arbeitete zehn Jahre lang in diversen Führungspositionen beim Münchener Automobilhersteller BMW im Bereich Engineering und Inhouse Consulting. 2001 wechselte sie zur MTU Aero Engines AG, wo sie diverse Führungspositionen inne hatte, so war sie in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Qualität und IT tätig. TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte anschließend an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik im Bereich Systems-Engineering. Thomas Spitzenpfeil

Ab Oktober 2016 hat bei Zeiss in Oberkochen der Finanzvorstand Thomas Spitzenpfeil neben der Position des CFO in Personalunion auch die des CIO inne. Als Senior Vice President leitet unter ihm Michael Belko die Konzernfunktion IT. Thomas Wölker

Thomas Wölker ist seit Juni 2016 bei der Rehau Gruppe Head of Integrated Business Solutions (IBS) in Rehau. Er übernimmt die Bereiche IT/IS, Business Process Engineering und die Shared Services. Wölker war zuletzt CEO und Chairman of the Management Board im Bereich IT Services beim Industriekonzern thyssenkrupp. Joachim Reichel

Joachim Reichel ist IT-Chef bei der BSH Hausgeräte GmbH in München. Von Mitte Oktober 2015 an leitet er als CIO den Bereich Corporate Information Technology. Reichel kommt von der Wacker Chemie AG in München, wo er seit 2005 als CIO tätig war. Zuvor hat Reichel über 20 Jahre lang in leitenden IT-Positionen bei der Hoechst AG und der Deutschen Bank in Deutschland und Spanien gearbeitet. Andreas Schumann

Seit April 2015 ist Andreas Schumann CIO beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis. Im Jahr 2011 wurde die CIO-Funktion dort abgeschafft, jetzt gibt es sie wieder. Schumann kommt von der SMS Siemag AG in Düsseldorf, einem Unternehmen, das auf Anlagen, Maschinen und Services aus dem Bereich der Hütten- und Walzwerkstechnik spezialisiert ist. Dort war er von Januar 2012 bis März 2015 als CIO tätig. Er bekleidete die gleiche Funktion von 2000 bis 2011 bei dem Maschinen- und Anlagenbauer KHS GmbH in Dortmund. Stefan Domsch

Stefan Domsch ist seit September 2016 CIO beim TÜV Süd in München. Domsch war zuletzt Geschäftsführer der ERNI Deutschland GmbH, einem Beratungsunternehmen für Software Engineering. Karsten Vor

Karsten Vor ist seit April 2015 neuer Senior Vice President IT/CIO der Friedhelm Loh Group im hessischen Haiger. Zur Gruppe gehören neben Rittal, als Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur, auch die Unternehmen Stahlo, LKH, Cideon, Eplan, Kiesling und Loh Services. Davor, seit 2004, war er für die IT des Geschäftsbereichs Life Safety des US-Mischkonzerns Honeywell Inc. für die Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien verantwortlich. Andreas Miehle

Andreas Miehle ist seit Februar 2015 neuer CIO – Head of Global IT des Unternehmens Constantia Flexibles Group (CFLEX) mit Hauptsitz im Wien. Miehle berichtet an den CFO von Constantia Flexibles, Peter Frauenknecht. Constantia Flexibles ist ein Hersteller flexibler Verpackungen für die Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und Getränkeindustrie. Andreas Müller

Seit April 2016 ist der Diplom-Ingenieur Andreas Müller neuer CIO beim Dübel-Hersteller Fischerwerke GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Unternehmensgruppe Fischer. Dort berichtet er an den CFO. Christian Oberlander

Seit Juli 2016 ist Christian Oberlander CIO/Head of Global IT mit Verantwortung für die globale IT bei der KraussMaffei Gruppe. Der Münchener Konzern steht für System- und Verfahrenslösungen in der Spritzgieß- und Reaktionstechnik sowie der Automation. Nach einer mehrjährigen Projekttätigkeit in der Schweiz war Oberlander zuletzt bei der AL-KO Kober SE als Senior Vice President Corporate IT für die Weiterentwicklung der Corporate IT verantwortlich. Michael Nilles

Der CIO des Aufzugs- und Fahrtreppenherstellers Schindler, Michael Nilles, ist ab April 2016 Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied der Konzernleitung. Er steht weiterhin der Schindler Digital Business AG vor. Nilles wurde im November 2009 zum CIO bei Schindler berufen. Er wurde 2015 mit dem Projekt "Leading-Edge Digital Business" zum "CIO des Jahres" in der Kategorie Großunternehmen gewählt. Peter Leukert

Sprecher der Geschäftsführung der Deutsche Telekom IT GmbH und damit neuer CIO wird ab Januar 2017 Peter Leukert. Leukert wechselt von Motive Partners – einem Fintech Start-up, das er selbst mit gegründet hat. Zuvor war Leukert CIO der Commerzbank und von NYSE Euronext. 2011 wurde er zum „CIO des Jahres“ gewählt. Stefan Orbach

Stefan Orbach (50) hat Anfang Mai 2014 die Leitung der IT bei der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) übernommen. Der gelernte Geophysiker kommt von der Carl Zeiss AG in Oberkochen. Bei Heidelberg hat Orbach die Verantwortung für den weltweiten IT-Bereich mit rund 300 Mitarbeitern übernommen. Er soll bei dem Druckmaschinen-Hersteller vor allem die Strukturen der IT- und Geschäftsprozessse anhand der neuen Geschäftsausrichtung des Unternehmens optimieren. Uwe Herold

Uwe Herold (47) wechselte im Juli 2014 vom Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen zum Gütersloher Waschmaschinen- und Kühlschrankhersteller Miele. Herold war unter anderem auch schon CIO von SAP und dem Automobilzulieferer Brose. Der Diplom-Ingenieur Herold hat Verarbeitungsmaschinenkonstruktion und Informatik an der TU Chemnitz studiert. Till Rausch

Till Rausch ist seit April 2013 CIO beim Technologiekonzern Thales Deutschland. Er berichtet an Hans Leibbrand, den COO von Thales Deutschland . Der 45-Jährige hat neben einem Diplom in Betriebswirtschaft einen Masterstudiengang in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Seit 1998 war er bei der Gehe Pharmahandel GmbH tätig, seit 2009 als CIO. Heike Niederau-Buck

Im Januar 2013 hat Heike Niederau-Buck (43) ihre Arbeit als CIO der Salzgitter AG aufgenommen. Zugleich wurde sie Geschäftsführerin der IT-Tochter Gesis (Gesellschaft für Informationssysteme mbH). Bevor die Mathematikerin zu Salzgitter wechselte, verantwortete sie als CIO seit Januar 2009 die zentrale Prozessgestaltung und IT beim Göttinger Biotechnologieanbieter Sartorius. Michael Claus

Michael Claus (49) ist neuer CIO beim Maschinenbauer Schuler AG mit Sitz in Göppingen. Die Stelle hat er im September 2012 angetreten. In seiner neuen Funktion berichtet an den Finanzvorstand Norbert Broger. Zuvor arbeitete Claus bei Hitachi Power Europe in Duisburg, der Kraftwerksparte des japanischen Hitachi-Konzerns. Dort war er zweieinhalb Jahre als CIO tätig. Axel Scarponi

Axel Scarponi (47) hat im Juni 2013 die Nachfolge von Stefanie Kemp angetreten und den Bereich Corporate IT der Vorwerk Gruppe als neuer Group Information Officer übernommen. Damit verantwortet er bei dem Wuppertaler Unternehmen weltweit sämtliche IT-Aktivitäten. In seiner vorherigen Position leitete Scarponi leitete seit April 2011 als Group CIO das internationale IT- und IS-Management beim Dachbaustoff-Hersteller Monier Group in Oberursel. Zuvor hatte er bei der Daimler AG seit 2000 verschiedene Führungspositionen in der IT inne, zuletzt seit 2007 als Head of IT Operations mit Zuständigkeit für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Michael Kranz

Seit Oktober 2011 ist Michael Kranz (49) CIO beim Duisburger Stahlerzeuger ThyssenKrupp Steel Europe. Bislang war er CIO beim Hersteller von Abfüllanlagen Krones AG in Neutraubling. Als größter Umsatzträger des ThyssenKrupp-Konzerns (10,8 Milliarden Euro, 34.200 Mitarbeiter) beliefert ThyssenKrupp Steel Europe den Markt direkt mit Flachstahlerzeugnissen. Kranz studierte Informatik an der Universität Karlsruhe (TH) und promovierte an der TU München im Maschinenwesen. Seine berufliche Laufbahn begann er als IT-Projektleiter 1996 beim Automobilzulieferer LuK GmbH & Co. in Bühl. 1998 übernahm er bei LuK die IT-Leitung, zuletzt mit weltweiter Verantwortung. Ende 2004 wechselte er dann als Bereichsleiter Informationsmanagement nach Neutraubling zur Krones AG. Walter Grüner

Im September 2013 hat Walter Grüner (Jahrgang 1965) seine neue Stelle als CIO beim Wiesbadener Gabelstapler-Hersteller (Linde, Still, OM) angetreten. Zugleich ist er CEO der IT-Tochter Kion Information Management GmbH. Insgesamt zeichnet er für 430 IT-Mitarbeiter verantwortlich, davon 265 in Deutschland. In seiner neuen Funktion berichtet er an Finanzvorstand Thomas Töpfer. Chemiker Grüner kommt von der Süd Chemie, wo er auch seit 2007 als CIO tätig war. Seine berufliche Laufbahn startete er 1995 als Berater unter anderem bei A.T. Kearney und Booz Allen Hamilton, wo er vor allem auf den Gebieten Supply Chain und IT tätig war. 2005 wechselte er zu Henkel und verantwortet dort die IT-Governance. Doris Sperzel-Cannon

Seit März 2014 ist Doris Sperzel-Cannon (54) Vice President Corporate Business Systems / CIO bei der SGL Group, einem Hersteller von Kohlenstoff-Produkten. Sie verantwortet dort weltweit alle zentralen und lokalen IT-Applikationen und -Infrastrukturen, einschließlich der Produktions- und der Telekommunikationssysteme. Sperzel-Cannon war bei der SGL Group zuvor Vice President Controlling & Supply Chain in der Abteilung Graphite Materials & Systems. Davor arbeitete sie als Vice President Supply Chain, IT and Purchasing bei Dystar Textilfarben in Frankfurt. Sperzel-Cannon berichtet an den SGL-Finanzvorstand Jürgen Muth. Der Bereich Corporate Business Systems arbeitet mit über 140 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern. Holger Blumberg

Seit November 2011 verantwortet Holger Blumberg als CIO die IT der Krones AG in Neutraubling. Er kommt vom Motorenbauer MAN Diesel & Turbo, wo er seit Juli 2006 als Vice President Group Information Technology tätig war. Blumberg berichtet er an den Finanzvorstand Hans-Jürgen Thaus. Bei der Krones AG sind er und seine 200 Mitarbeiter starke IT-Abteilung zuständig für rund 9000 IT-Anwender. Matthias Mehrtens

Matthias Mehrtens ist Vice President Information Systems bei Kärcher. Das Unternehmen ist vor allem durch seine Hochdruckreiniger bekannt. Bevor Wirtschaftsinformatiker Mehrtens Mitte Dezember 2011 IT-Chef bei dem Unternehmen in Winnenden bei Stuttgart wurde, leitete er die IT der Stadtwerke Düsseldorf. Der 44-Jährige ist außerdem Honorarprofessor an der Hochschule Niederrhein. 2007 wurde er Erster bei der IT-Zufriedenheitsstudie von CIO-Magazin und TU München. Thomas Saueressig

Thomas Saueressig ist seit Mai 2016 neuer CIO beim Softwarekonzern SAP. Er war bei SAP zuletzt Global Head of IT-Service. Saueressig ist mit 31 Jahren sicherlich der jüngste CIOs eines deutschen DAX-Unternehmens. Er berichtet an den COO und Head of SAP Corporate Controlling Christian Klein. Claudia Nemat

Claudia Nemat leitet seit Juli 2016 den neugeschaffenen Vorstandsbereich Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Die Vorstandsfrau war bisher für Europa und Technik zuständig. Nemat studierte Physik an der Uni Köln, wo sie auch am Institut für Theoretische Physik und Mathematik unterrichtete. Sie kam im Oktober 2011 zur Deutschen Telekom. Vor ihrem Wechsel arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company, wo sie im Jahr 2000 zum Partner und 2006 zum Senior Partner gewählt wurde.

Für das Gelingen der Industrie 4.0-Aktivitäten hat die IT-Infrastruktur nach Einschätzung des Anwenders eine grundlegende Bedeutung. Das gilt genauso für die Daten selbst. Dimension Data verspricht, zur Stärkung der Kundenkommunikation zuverlässige und hochintegrierte Kollaborationslösungen bereitzustellen. Diese sollen mit neuen, dynamischen LAN-Infrastrukturen und entsprechenden WAN-Services kombiniert werden.

Heidelberger Druckmaschinen AG| Industrie 4.0

Branche: IndustrieIndustrie

Zeitrahmen: strategische Partnerschaft

Produkt: skalierbare und flexible IT-Infrastruktur

Dienstleister: Dimension Data, NTT Communications

Einsatzort: weltweit

Internet: www.heidelberg.com