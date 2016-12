Die Hamburger IT-Strategietage widmen sich der zentralen Frage, wie gewachsene Organisationen mit erheblichem Beharrungsvermögen an Schnelligkeit und Agilität zulegen können. So heißt das Motto der am 16. und 17. Februar 2017 "It's all about Speed - StrategienStrategien für die digitale Transformation".

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Hamburg beleuchtet werden soll, ist die neue Rolle der IT. In vielen Diskussionsrunden mit CIOs zeigt sich, dass es um deren Selbstbewusstsein noch nie so gut bestellt war wie heute: Die DigitalisierungDigitalisierung beschert ihnen innerhalb ihrer Unternehmen eine neue Wertschätzung von Seiten der Fachabteilungen, aber auch vom Vorstand.

Allerdings können IT-Organisationen die Digitali­sierung nicht alleine stemmen. Sie sind zwar wichtige ­Ideengeber und zentrale Umsetzungspartner. Letztlich liegt es aber am Vorstand und den Lines of Business, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, deren Umsetzung zu fördern und auch für die finanzielle Ausgestaltung zu sorgen.

Viele Unternehmen trauen den gängigen Modellen für die Innovationsförderung nicht mehr und erproben deshalb neue Management-Ansätze und Organisationsmodelle. Das reicht von der Gründung eigener Startup-Töchter über den Kauf externer Startups und das Aufsetzen von Innovationsablegern bis hin zu neuen Organisationsformen innerhalb des Unternehmens.

Keines dieser Modelle stellt eine allgemeingültige Lösung für alle Branchen und Innovationsherausfor­derungen dar. Die Hamburger Strategietage versuchen deshalb herauszuarbeiten, warum sich Anwenderunternehmen für bestimmte Modelle entschieden haben, welche Implikationen das für die IT hat und welche Erfahrungen bislang damit gemacht wurden. Zu den Referenten zählt hier unter anderem Michael Hilzinger, Group CIO von Klöckner & Co SEKlöckner & Co SE, der zusammen mit Christian Dyck, Geschäftsführer der kloeckner.i GmbH, nach Hamburg kommen wird.

Daneben werden die Strategietage zeigen, welche neuen Tätigkeitsbereiche aus Innovationen und neuen Ge­schäfts­modellen für den CIO erwachsen. Bayer-CIO Daniel Hartert wird dies anhand von Beispielen aus der Agrar- und Healthcare-Branche zeigen. Der frischgebackene CIO des Jahres 2016, Festo-CIO Roger Kehl, wird präsentieren, wie Industrie 4.0Industrie 4.0 und das Internet der Dinge als neue Themenfelder zur klassischen IT hinzukommen, welche Geschäfts­modelle dies ermöglicht und wie eine dafür geeignete Infrastruktur aussehen sollte. Außerdem können CIOs in Breakout-Sessions und Anwender-Roundtables mit Kollegen vertieft diskutieren.