Ralf GernholdRalf Gernhold, CIO von Miles & More, stimmt zwar zu, dass Geschwindigkeit bei der digitalen TransformationTransformation ein wesentlicher Faktor ist, ergänzt aber auch: "It's all about culture".

Im Mittelpunkt der DigitalisierungsbemühungenDigitalisierungsbemühungen von Miles & More steht laut Gernhold das Individuum. Um diese Vorgabe zu verwirklichen, nutzt das Unternehmen vor allem die Kundendaten, die es über die Jahre gesammelt hat. Diese fließen - in strukturierter und unstrukturierter Form - in einem Data Lake zusammen und werden analysiert und ausgewertet, um künftig auf einer Echtzeit-Plattform individualisierte Angebote und Services auszuspielen.

Schnell, aber auch sicher

Dabei steht laut Gernhold bei aller Geschwindigkeit, Innovationsfähigkeit und (Kosten-)Effizienz die man dabei an den Tag legen muss, aber insbesondere auch die Punkte Datensicherheit und Stabilität im Fokus von Miles & More.

Um die Anforderungen umfänglich erfüllen zu können, ist ein Wandel der Unternehmenskultur unumgänglich wie Gernhold erklärt: "Das geht nicht, ohne dass wir das Know-how unserer langjährigen Mitarbeiter einbinden - denn die wissen wie das funktioniert."

Die IT-Abteilung und der CIO seien deswegen heute nicht mehr nur als reine Effizienztreiber gefragt, sondern im Wesentlichen für die digitale Transformation des Unternehmens verantwortlich.

Innovation schafft Motivation

Um die Innovationskraft von Miles & More zu stärken, hat das Unternehmen ein eigenständiges Innovation Lab eingerichtet, "als Begegnungsstätte der Fachabteilungen und der IT, um dort gemeinschaftlich Lösungen zu entwickeln", so der CIO.

Das sei allerdings kein Selbstläufer: "Wir müssen dafür sorgen, dass Know-how von außen eingeführt wird und dazu haben wir ein Ökosystem aufgebaut mit Universitäten und Startups, die das in Form von Workshops, Vorträgen und Projekten erledigen. Das betrifft zum Beispiel Themen wie Blockchain oder Mobile Payment. Und unsere Erfahrung ist: Das funktioniert."

Das Ergebnis dieses Vorgehens ist laut Gernhold eine höhere Motivation der eigenen Mitarbeiter und damit eine Stärkung des "Humankapitals". Ein so gestärktes Team ist nach Meinung des CIOs die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung der digitalen Transformation: Der Appell des Miles & More CIOs lautet deshalb: "Sucht Euch nicht nur neue Leute, sondern nehmt auch die bestehende Belegschaft mit."