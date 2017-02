Seit Januar 2017 ist Christian AmmerChristian Ammer (43) neuer Leiter IT (Bereichsleiter) der LHI Gruppe mit Sitz in Pullach bei München, einem Spezialisten für strukturierte Finanzierungen und Investitionslösungen für Unternehmen, die Öffentliche Hand und Investoren.

Wechselt von Siemens Real Estate Deutschland

Er berichtet an die Geschäftsführung der LHI Gruppe. Zuvor war Ammer seit 2013 Head of IT für die Region Deutschland bei der Siemens AGSiemens AG im Bereich Siemens Real Estate.

Davor verantwortet Ammer von 2009 bis April 2013 den Aufbau und die Leitung des BI Competence Center bei der Siemens Financial Services GmbH. Zwischen 2003 und 2008 hatte er diverse IT-Funktionen im Umfeld von Financial Services inne. Zwischen 2001 und 2003 arbeitete Ammer als IT-Berater bei Bearingpoint (ehemals KPMG Consulting).

Digitalisierung first

Als seine wichtigsten anstehenden Aufgaben und IT-Projekte bezeichnete Ammer die Digitalisierung des Unternehmens (Stichworte: Nutzung der Cloud, Workflow-Lösungen, elektronische Akte/Datenhaltung, Unterstützung neuer Geschäftsmodelle), die Aktualisierung der IT-Landschaft (SAP S/4 HANA, Windows-10-Arbeitsplätze, Mobile Devices) und die Anpassung an die IT-Anforderungen aus der BaFin-Regulierung (insbesondere MaRisk).

Mario Daberkow, IT-Vorstand Volkswagen Financial Services AG

Im Juli 2013 hat Mario Daberkow (43) seine Arbeit als IT-Vorstand der Volkswagen Financial Services AG aufgenommen. Der Finanzdienstleister mit Sitz in Braunschweig hat das Ressort Informationstechnologie und Prozesse neu geschaffen. Damit trage die Volkswagen Financial Services AG der wachsenden Bedeutung der IT und des Prozessmanagements im Finanzdienstleistungsbereich Rechnung, begründete das Unternehmen den neuen Vorstandsposten. Seine berufliche Laufbahn begann Daberkow bei der Unternehmensberatung McKinsey & Co. in Düsseldorf. 2002 wechselte er zur Deutschen Post AG in Bonn und leitete den Bereich Bankenorganisation IT/Operations. Ein Jahr später ernannte ihn die Postbank zum Geschäftsbereichsleiter Renten Services. In der Postbank wurde Daberkow 2005 zunächst zum Generalbevollmächtigten und stieg ein Jahr später zum Vorstand mit Verantwortung für das Ressort Services auf. Im Jahr 2009 übernahm er die Position des CIO/COO im Vorstand der Deutschen Postbank. Matthias Laukin, IT-Vorstand Deutsche Leasing

Der Betriebswirt Matthias Laukin wurde 2010 in den Vorstand der Deutsche Leasing AG berufen, wo er die IT verantwortet. Nachdem sein Vorgänger Philippe de Geyter das Unternehmen verlassen hatte, gab es eine Zeit lang keinen IT-Vorstand. De Geyter hatte die Infrastruktur weiterentwickelt, bis diese laut Deutsche Leasing als "State of the art" galt. Laukin stieg 1990 bei der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf ein, wo er als Firmenkundenberater, Regionalleiter und Teamleiter arbeitete. Andreas Preuß, Deutsche Börse

Der stellvertretende Konzernvorstandsvorsitzende Andreas Preuß übernimmt bei der Deutsche Börse AG ab 2016 das neu geschaffene Vorstandsressort "IT & Operations, Data & New Asset Classes". Der gelernte Diplom-Kaufman Preuß ist seit 2006 Mitglied des Vorstands und war bisher für die Division "Cash and Derivatives" verantwortlich. Udo Neumann, CIO Daimler Financial Services

Udo Neumann hat im Juni 2016 den Posten des CIO von Daimler Financial Services übernommen. Er berichtet an den Group-CIO der Daimler AG Jan Brecht. Neumann kennt die Organisation: Er war seit 2009 Vice President und CIO der Region Americas von Daimler Financial Services. Ian Lees, IT-Vorstand VR Leasing

Seit Juli 2012 ist Ian Mark Lees IT-Vorstand der VR Leasing. Er folgte auf Ludwig Schott, der mit 61 Jahren in den Ruhestand ging. Der Brite Lees hat an der York University Wirtschaftswissenschaften studiert. Außerdem machte er an der Warwick University seinen MBA. Carsten Soßna, Bereichsleiter MLP

Carsten Soßna (46) ist seit Juli 2015 Leiter des IT-Bereichs des Finanzdienstleisters MLP in Wiesloch bei Heidelberg. Er soll "die IT auf die Anforderungen aus den zu erwartenden Regulierungsschüben und den Veränderungen im Marktumfeld einstellen", heißt es bei MLP. Der Betriebswirt war bislang Bereichsleiter Konto und Wertpapierabwicklung im Unternehmen. Er folgte auf Klaus Strumberger. Anke Sax

Anke Sax übernimmt ab Januar 2017 als CIO den Bereich IT der Deutschen Wertpapier Service Bank AG (dwpbank) in Frankfurt am Main. In diesem Bereich will die dwpbank sämtliche Aufgaben der Unternehmens-IT bündeln. Zuletzt war Sax CIO bei der Daimler Financial Services AG. Zuvor war sie ab 2009 bei der Commerzbank AG tätig. Ulrich Arnold, CIO Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH

Ulrich Arnold (52) ist seit Mitte März 2015 CIO/Executive Director Information Technology bei der Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH in Neu-Isenburg. Airplus bietet Lösungen für das Business Travel Management an. Arnold kommt vom IT-Dienstleister Atos, wo er zuletzt als Director Rollout Management arbeitete. Er löst Heinz Plaga ab. Alexander Höptner, Börse Stuttgart

Alexander Höptner ist seit Januar 2017 Geschäftsführer der Börse Stuttgart GmbH. Er übernimmt dort in seiner neuen Funktion die Verantwortung für IT und technischen Börsenbetrieb. Matthias Trabandt, Swiss Life Deutschland

Seit April 2014 ist der frühere Novartis-CIO Matthias Trabandt (55) neuer Chief Operating Officer (COO) bei dem Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen Swiss Life Deutschland. Er leitet als COO genau wie sein Vorgänger auch die IT. Trabandt studierte an der Universität Hamburg Physik. Seine Promotion in experimenteller Nuklearphysik schloss er 1989 ab. Im gleichen Jahr begann er seine Laufbahn im IT-Bereich der Sandoz AG (heute: Novartis AG) in Basel. Nach Stationen als Head of Application Development & Maintenance der Forschungs-IT und Global Head of E-Research war er bei Novartis von 2002 an als CIO Deutschland tätig. Von 2006 bis 2011 war er CIO von Novartis International und Mitglied des Novartis-IT-Boards. Andreas Berndt, IT-Vorstand Mercedes Benz Bank

Zum Dezember 2012 holt die Mercedes Benz Bank die IT erstmals in den Vorstand. Andreas Berndt hat das Ressort übernommen, das offiziell Operations heißt. Der 49-Jährige stieg 1987 bei dem Autobauer ein und hatte verschiedene Funktionen inne, unter anderem als Geschäftsführer DaimlerChrysler Financial Services Dänemark und Schweden und als Geschäftsführer Mercedes-Benz Services Australien und Neuseeland. Christian Ammer, LHI Gruppe

Seit Januar 2017 ist Christian Ammer neuer Leiter IT der LHI Gruppe mit Sitz in Pullach bei München. Ammer war zuvor von 2013 Head of IT für die Region Deutschland bei der Siemens AG im Bereich Siemens Real Estate.

Die LHI Gruppe besteht aus der LHI Holding GmbH und der LHI Leasing GmbH, die 1973 gegründet wurde, sowie deren Tochtergesellschaften. Die LHI-Gruppe bietet die Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen und die Öffentliche Hand; Real Estate Management, und Objektverwaltung. Für private Investoren, Stiftungen, Family Offices, Pensionskassen, Versorgungswerke und Institutionelle Investoren konzipiert die LHI Investmentprodukte.

LHI-Gruppe mit 18,3 Milliarden Investitionsvolumen

Das verwaltete Investitionsvolumen der LHI-Gruppe betrug Ende 2015 kumuliert 18,3 Milliarden Euro, das Neugeschäftsvolumen lag bei rund 660 Millionen Euro.

Die LHI hat Geschäftsstellen in Stuttgart und Pöcking sowie international Tochterunternehmen in Polen und in Luxemburg. An allen Standorten arbeiten rund 260 Mitarbeiter.