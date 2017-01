Neulich steckte ich im Stau und dachte darüber nach, wie sich Künstliche Intelligenz (KI) und moderne Analytik entwickelt haben. Anders als die Autos vor mir, die im Stop-and-go über die Autobahn krochen, entwickelt sich die moderne Analytik mit Lichtgeschwindigkeit. Rückblickend muss ich manchmal schmunzeln: Vor 15 Jahren implementierten meine Kollegen und ich freitags einen Code, ließen den Computer das ganze Wochenende damit arbeiten und eilten montags gespannt zurück, um das Ergebnis zu sehen.

Unternehmen fällt es zusehends schwerer mit der Vielfalt und Schnelligkeit technologischer und methodischer Entwicklungen Schritt zu halten

Und wie ist es heute? Wir erwarten, dass der Computer Modelle innerhalb einer Minute oder gar einer Millisekunde berechnet. In puncto Technologie, Methoden und Fähigkeiten wurden in kürzester Zeit so immense Fortschritte erzielt, dass viele Unternehmen nach und nach den Anschluss verlieren. Für sie ist es an der Zeit, die besten Köpfe an einen Tisch zu holen - unabhängig davon, ob sie aus dem eigenen Talentpool, aus der akademischen Welt oder aus den Reihen externer Partner kommen.

Accenture hat sich mit unterschiedlichsten Partnern aus der KI-Sparte - wie etwa Microsoft Cortana, IBM Watsonund IPSoft Amelia- zusammengeschlossen, um intelligente Lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln. Gemeinsam mit IBM haben wirein Kompetenzzentrum für KI eröffnet, das Teil unseres Future Camps in Kronberg ist. Mit IPSoft, einer Plattform, über die Unternehmen "ihren ersten digitalen Mitarbeiter" akquirieren können, helfen wir Kunden, virtuelle Berater einzurichten und einzusetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf dem Banken- und Versicherungswesen sowie der Reisebranche. Die virtuelle Beraterin Amelia kann die Aufgaben eines Servicemitarbeiters übernehmen und kommuniziert dabei in natürlicher Sprache mit den Kunden.

Weitere Partner sind Stanford, das MIT und Carnegie Mellon. Gemeinsam sind wir Teil der Forschungs- und Entwicklungsgruppe Künstliche Intelligenz, die an intelligenter Risikoüberwachung, kollaborativer Contentanalyse sowie virtuellen Beratern arbeitet. (Zum aktuellen Stanford-Bericht zum Thema KI).

Darüber hinaus haben wir eine weitere Partnerschaft geknüpft, die mir sehr am Herzen liegt - nämlich die mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der größten Forschungseinrichtung im Bereich der KI. Es handelt sich um eine globale Partnerschaft, die von Deutschland aus gelenkt wird und deren Schwerpunkt "Deep Learning" ich besonders spannend finde. Erforscht wird "Deep Learning" u.a. im Einzelhandel und in der intelligenten Fertigung. Unsere Kunden sind Teil dieser Zusammenarbeit, da wir ihnen mit innovativen Lösungen den Weg zum "intelligenten Unternehmen" ebnen.

Wenn Unternehmen KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette einsetzen, haben sie den Weg zum "intelligenten Unternehmen" gemeistert

Die gesamte Forschungsarbeit konzentriert sich auf reale Anwendungsfälle unserer Kunden oder konkrete Forschungsprobleme. Ich sehe, dass Unternehmen durch KI-gestützte virtuelle Kundenberatung und CRM, die Automatisierung von Routinearbeit in Fabriken sowie die intelligente Auswertung unstrukturierter Daten deutlich an Effizienz zulegen können. Mit Blick in die Zukunft halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Tiefenanalyse von Daten in den Bereichen Sicherheit, Wartung und Kundendienst oder in der Produktentwicklung und der Entwicklung neuer Kundenerfahrungen eingesetzt wird.

Erst kürzlich fragte mich ein Bekannter: "Und was hat das DFKI von der Partnerschaft mit Accenture?" Ich halte das für eine sehr berechtigte Frage. Die Partnerschaft wurde von Wolfgang Wahlster, Professor für Informatik sowie CEO und wissenschaftlicher Leiter des DFKI, sowie Frank Riemensperger, dem CEO von Accenture DACH, und unserem Chief Analytics Officer Narendra Mulani initiiert. Die drei Führungskräfte hatten sich zuvor eingehend über ihre Visionen ausgetauscht und dabei erkannt, dass die deutsche Industrie Unterstützung benötigt, KI-Anwendungen im großen Stil einzuführen. Meiner Meinung nach ergänzen sich unsere Kompetenzen: Accenture verfügt in Sachen Unternehmensanwendungen über die notwendige Größe und Innovationskraft, während das DFKI das führende Forschungsinstitut auf dem Gebiet ist.

Wer mithilfe von KI erfolgreich werden möchte, muss in erster Linie ein intelligentes Unternehmen aufbauen - indem KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette an allen entscheidenden Punkten eingesetzt wird. Wenn wir mit einem soliden Mix an relevanten Partnern zusammenarbeiten und die daraus entstehenden Impulse annehmen, kann uns KI eine vielversprechende Zukunft bescheren.

Arnab Chakraborty ist Managing Director Analytics bei Accenture Digital.

Mehr Informationen zu Künstlicher Intelligenz und Accentures Partnerschaften finden Sie hier.