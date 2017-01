Sabine Smentek (55, SPD) ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin. Somit ist sie CIO des Landes Berlin und vertritt das Land auch im IT-Planungsrat. Sie berichtet an Innensenator Andreas Geisel (SPD). Bisher gab es keinen eigenen IKT-Staatssekretär in Berlin.

Erfahrung als Beraterin im Public Sector

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau von 1979 bis 1981 bei der Berliner SparkasseBerliner Sparkasse und einem BWL-Studium von 1981 bis 1986 mit dem Abschluss Diplom-Kauffrau an der Freien Universität Berlin hat Smentek als Beraterin bei Price Waterhouse im Bereich Public Sector gearbeitet. Später hat sie sich als Unternehmensberaterin selbstständig gemacht und 15 Jahre lang unter anderem Verwaltungen bei der Modernisierung begleitet.

Sabine Scheunert

Sabine Scheunert ist seit Juli 2016 Leiterin des Bereichs Digital und IT für Marketing & Sales bei Mercedes-Benz PKW. Scheunert berichtet direkt an Daimler-CIO Jan Brecht. Sie ist bereits seit 1998 in der Automobilindustrie tätig. Zuletzt verantwortete Scheunert seit Anfang 2015 in China das China-Geschäft der Marke Citroën. Sie war dort laut Daimler die erste weibliche CEO. Barbara Saunier

Barbara Saunier stieg 2010 bei der Hamburger Beiersdorf AG zum CIO auf und übernahm zeitgleich die Geschäftsführung der Beiersdorf-IT-Tochter Beiersdorf Shared Services GmbH (BSS). Zuvor leitete sie die Geschäftsbereiche IT und Logistik bei der Beiersdorf-Tochter Tesa. Saunier ist von ihrer Ausbildung her Mathematik- und Philosophielehrerin. Nach ihrem Examen hat sie ein Jahr in diesem Beruf gearbeitet, bevor sie 1984 zur Beiersdorf-IT wechselte. Schnell stieg sie von der Programmiererin zur Projektleiterin und Länderkoordinatorin auf. In die Tesa-Sparte wechselte sie 1995. Claudia Nemat

Claudia Nemat leitet ab Juli 2016 den neugeschaffenen Vorstandsbereich Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Die Vorstandsfrau war bisher für Europa und Technik zuständig. Nemat studierte Physik an der Uni Köln, wo sie auch am Institut für Theoretische Physik und Mathematik unterrichtete. Sie kam im Oktober 2011 zur Deutschen Telekom. Vor ihrem Wechsel arbeitete sie 17 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company, wo sie im Jahr 2000 zum Partner und 2006 zum Senior Partner gewählt wurde. Annette Suckert

Annette Suckert ist seit Juli 2016 Leiterin der Stabsstelle IT-Management und Digitalisierung beim kommunalen Energie- und Wassernetzwerk Thüga in München. Die Abteilung wurde neu geschaffen. Suckert war zuvor CIO bei der Badenova in Freiburg, einer Beteiligung der Thüga AG sowie Geschäftsführerin der Abrechnungstochter E-MAKS. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Januar 2016 designierter neuer IT-Vorstand bei der GLS Bank in Bochum (vormals Ökobank) zuständig für Infrastruktur/IT. Die BaFin muss der Berufung noch zustimmen. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Osmanoglu absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Pamela Herget-Wehlitz

Pamela Herget-Wehlitz ist seit Februar 2015 neue Centerleiterin IT beim Münchner Triebwerk-Hersteller MTU Aero Engines. Sie kommt aus dem Unternehmen und war zuletzt Centerleiterin Corporate Quality. Herget-Wehlitz arbeitete zehn Jahre lang in diversen Führungspositionen beim Münchener Automobilhersteller BMW im Bereich Engineering und Inhouse Consulting. 2001 wechselte sie zur MTU Aero Engines AG, wo sie diverse Führungspositionen inne hatte, so war sie in den Bereichen Engineering, Konstruktion, Qualität und IT tätig. TU Berlin Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte anschließend an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik im Bereich Systems-Engineering. Kim Hammonds

Kim Hammonds sitzt seit August 2016 als neue Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der Deutschen Bank. Sie war zuvor Global Chief Information Officer und Co-Head Group Technology & Operations bei der Deutschen Bank. Hammonds kam Mitte November 2013 vom Flugzeughersteller Boeing, wo sie ebenfalls CIO war. Um die nötige Krediterfahrung zu erwerben, die gemäß Kreditwesengesetz für eine Vorstandsposition bei einer Bank erforderlich ist, hatte Hammonds zum Jahresbeginn 2016 zunächst als Generalbevollmächtigte begonnen. Andrea van Aubel

Seit Mitte 2012 ist die promovierte Wirtschaftsmathematikerin Andrea van Aubel IT-Vorstand des Axa-Konzerns. Sie stieg 1993 beim Deutschen Herold ein, wo sie verschiedene Aufgaben und Management-Positionen übernahm. Seit 2006 gehört das Unternehmen zur Zurich Gruppe Deutschland. Bei der Zurich arbeitete van Aubel zuletzt als Chief Operating Officer Leben für Deutschland und die Schweiz. Auch in dieser Funktion hatte sie eine Vorstandsposition inne. Doris Sperzel-Cannon

Seit März 2014 ist Doris Sperzel-Cannon (54) Vice President Corporate Business Systems / CIO bei der SGL Group, einem Hersteller von Kohlenstoff-Produkten. Sie verantwortet dort weltweit alle zentralen und lokalen IT-Applikationen und -Infrastrukturen, einschließlich der Produktions- und der Telekommunikationssysteme. Sperzel-Cannon war bei der SGL Group zuvor Vice President Controlling & Supply Chain in der Abteilung Graphite Materials & Systems. Davor arbeitete sie als Vice President Supply Chain, IT and Purchasing bei Dystar Textilfarben in Frankfurt. Sperzel-Cannon berichtet an den SGL-Finanzvorstand Jürgen Muth. Der Bereich Corporate Business Systems arbeitet mit über 140 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern. Heike Niederau-Buck

Im Januar 2013 hat Heike Niederau-Buck (43) ihre Arbeit als CIO der Salzgitter AG aufgenommen. Zugleich wurde sie Geschäftsführerin der IT-Tochter Gesis (Gesellschaft für Informationssysteme mbH). Bevor die Mathematikerin zu Salzgitter wechselte, verantwortete sie als CIO seit Januar 2009 die zentrale Prozessgestaltung und IT beim Göttinger Biotechnologieanbieter Sartorius. Sabine Smentek, Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik, Berlin

Sabine Smentek ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin. Sie ist somit CIO des Landes Berlin und vertritt das Land im IT-Planungsrat. Marianne Schröder

Seit 2003 ist Marianne Schröder IT-Verantwortliche der Heinrich Eibach GmbH, einem Hersteller von Federungs- und Fahrwerkssystemen für die Automobilindustrie. 2006 wurde die IT-Verantwortliche beim Wettbewerb "CIO des Jahres" in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet. Vor ihrer heutigen Tätigkeit arbeitete die Diplom-Informatikerin unter anderem als Software-Entwicklerin bei Open Exchange und IT-Projektmanagerin bei der Werth-Holz Holding GmbH. Laurie Miller

Die gebürtige US-Amerikanerin hat Anfang Februar 2013 die Nachfolge von Kurt de Ruwe als CIO von Bayer MaterialScience übernommen. Zuvor war sie bei Bayer Business Services sieben Monate lang für ERP-Kernprozesse verantwortlich. Laurie Miller hat abgesehen von drei Jahren in der Beratung ihr gesamtes bisheriges Berufsleben im Bayer-Konzern verbracht. Claudia Dill

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als COO (Chief Operation Officer) auch die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Versicherungskonzern Zurich. Sie berichtet an den obersten IT-Entscheider des Unternehmens, Kristof Terryn. Gabriele Ruf

Für IT-Infrastruktur und IT-Betrieb bei der Daimler AG ist seit Juli 2011 weltweit Gabriele Ruf verantwortlich. Sie kommt von der UniCredit. Ruf hat Mathematik studiert und begann ihre Laufbahn als Trainee bei der Bayerischen Vereinsbank. Seit mehr als 28 Jahren arbeitet sie in IT-Funktionen. Angela Weißenberger

Der Arzneimittelhersteller Stada hat 2010 die mehrfach bei der Wahl zum CIO des Jahres ausgezeichnete Angela Weißenberger zur Leiterin der Corporate IT bestellt. Weißenberger wechselte vom Knabbergebäck-Produzenten Lorenz Snack World, wo die studierte Dipl.Oec./Mathematikerin seit 1992 in der IT tätig war und seit 2001 ebenfalls als CIO die IT-Geschicke des Unternehmens verantwortet hat. Gerdi Jansen

Seit Ende 2004 verantwortet Gerdi Jansen die IT bei der Coloplast GmbH in Hamburg. In früheren Positionen war sie Manager Corporate IT Infrastructures bei Kühne + Nagel und Leiterin IT Services bei Burmah Castrol Oil. Marit Conrath

Seit Juli 2011 verantwortet Marit Conrath gemeinsam mit Jörg Meyer die IT beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis. Conraths offizieller Titel lautet Head of IT Applications. Die IT-Chefin hat an der Fachhochschule Kiel BWL mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und EDV studiert und vor wenigen Jahren ein Master-Studium in Management an der Fernuniversität Hagen aufgesattelt. In früheren beruflichen Stationen war sie unter anderem als SAP-Consultant und im SAP-Anwendungssupport tätig. 1998 kam Conrath zu ihrem heutigen Arbeitgeber Aurubis, der früheren Norddeutschen Affinerie AG. Madeleine Petit

Madeleine Petit ist seit Anfang 2008 Chief Information Officer von ABB Schweiz und der Region Zentraleuropa. Seit 2008 war sie im Energie- und Automationstechnikkonzern bereits als CIO der ABB-Region Zentraleuropa tätig. Sie verantwortet unter anderem die strategische und operative IT, die Koordination von IT-Outsourcing und -Insourcing sowie die Harmonisierung und Zusammenführung der unterschiedlichen ERP-Systeme. Silke Lehnhardt

Bei der Deutschen Telekom AG hat Silke Lehnhardt im Dezember 2010 die Position des Senior Vice President IT Finance, HR and Group Headquarters übernommen. Zuvor arbeitete sie 22 Jahre für den Lufthansa-Konzern, zuletzt verantwortete sie als CIO fünf Jahre lang die weltweite Informationstechnik von Lufthansa Cargo. Die studierte Betriebswirtin entwickelte bei Lufthansa unter anderem das konzernweite Intranet. Sie baute außerdem die Lufthansa School of Business auf, eine konzerneigene Einheit zur Weiterbildung für Führungskräfte und Führungsnachwuchs. Ursula Ziwey

Ursula Ziwey ist seit 2009 als Vice President of Global IT für die Informationstechnik beim auf die Automobilbranche spezialisierten Anlagenbauer Dürr im baden-württembergischen Bietigheim verantwortlich. Seit Anfang 2011 steht sie außerdem an der Spitze der damals gegründeten IT-Tochter Dürr IT Service GmbH. Bevor die Verfahrenstechnikerin die IT des gesamten Konzerns übernahm, war sie zehn Jahre lang IT-Leiterin bei Dürr Systems, die zum auf Lackieranlagen für die Autoindustrie spezialisierten Konzernbereich Paint and Assembly Systems gehört. Zvezdana Seeger

Zvezdana Seeger wird im Dezember 2015 bei der Postbank zunächst Generalbevollmächtigte im Ressort IT Operations. Später soll sie in den Vorstand aufrücken. Bisher ist sie Transformation Officer bei DHL in Berlin. In früheren Positionen war die Wirtschaftswissenschaftlerin unter anderem CIO beim Mautsystembetreiber Toll Collect sowie Vorstandsmitglied bei T-Systems und Arcandor. Anna Kopp

Anna Kopp ist seit Februar 2015 Director IT Germany - Area Capabilities Lead bei Microsoft Deutschland. Kopp ist seit 2004 im Unternehmen, zuletzt seit 2010 als Senior Program Manager Customer Satisfaction and Sales Excellence Relationship Management Global Operations A&O. Die in Skövde/Schweden geborene Kopp kam 2004 über Stationen im Vertrieb und Management bei Coremedia, Sun Microsystems, Silicon Graphics und Interwoven zu Microsoft. Dort war sie vor ihrer Tätigkeit als Global Senior Program Manager unter anderem als EMEA Inside Account Management Lead sowie als Head of Services and Operations für Microsoft Advertising C&O (Consumer und Online) tätig.

Zuletzt arbeitete sie drei Jahre lang von 2014 bis 2016 als Bezirksstadträtin für Jugend, Schule, Sport und Facility Management im Bezirksamt Mitte von Berlin. Dort war sie unter anderem auch zuständig für die IT.

Ihre Stationen in Stichworten

1986 - 1989: Aufbau eines neuen arbeitsmarktpolitischen Projektes zur Weiterbildungsberatung als Projektleiterin

1989: Stabsfunktion in der Senatsverwaltung für Arbeit, Verkehr und Betriebe

1990: Büroleitung der Senatorin für Bundes- und Europaangelegenheiten Berlin

1991 - 1992: Referentin in der Zentrale der Treuhandanstalt (THA); Koordination der Interessen des Landes Berlin mit der THA

1993 - 1994: Unternehmensberaterin bei Price Waterhouse (heute PriceWaterhouseCoopers - pwc) Bereich Public Sector

1995 - 2013: selbständige Unternehmensberaterin , (Projektmanagement in Reformprojekten der Öffentlichen Verwaltung, Gründungsberatung und Beratung von kleinen Unternehmen in Krisensituationen)

2014 - 2016: Bezirksstadträtin für Jugend, Schule, Sport und Facility Management im Bezirksamt Mitte von Berlin

Kürzere Wartezeiten in den Bürgerämtern

Als wichtigste Projekte nennt Smentek die Umsetzung des E-Government-Gesetzes (einheitliche IT-Standards in der Berliner Verwaltung und Modernisierung), die Verkürzung der Wartezeiten in den Bürgerämtern und die Einführung der elektronischen Akte in der Berliner Verwaltung.

Vorgänger im Amt in Berlin war Andreas Statzkowski (CDU). Er war seit Dezember 2011 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin und dort verantwortlich für landesweite Querschnittsaufgaben einschließlich der Aufgabe des Landes-CIOs und den Sport.

Eines seiner größeren IT-Projekte der letzten Zeit war die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2016 ist die CDU nicht mehr in der Berliner Landesregierung vertreten. Statzkowski ist seit 2016 für die CDU wieder Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, dem er bereits von 2006 bis 2011 angehörte.

600 Mitarbeiter beim IT-Dienstleister ITDZ

Beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ), dem zentralen IT-Dienstleister der Berliner Verwaltung, arbeiten derzeit über 600 Beschäftigte, hinzu kommen rund 50 Mitarbeiter der IKT-Steuerung direkt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Beim ITDZ werden 2200 Server virtuell und physikalisch gehostet; das Berliner Landesnetz umfasst 542 Standorte. Die Bilanzsumme betrug im Jahr 2015 143 Millionen Euro.