Susanne Hillmer war lange Jahre im Vertrieb und Marketing in der Touristik und IT tätig. 1988 ist sie nach Bayern gezogen und danach rund um die Welt. 2003 folgte dann der Weg in die Selbständigkeit. Inzwischen lebt und arbeitet Susanne Hillmer in und mit den Online Medien & Business Networks und gibt ihr gesammeltes Social Media Wissen auch über den Markennamen Kundenpfadfinder.de an Unternehmen weiter. Ein besonderes Augenmerk legt sie darauf, die Teampower On- und Offline zu bündeln und Mitarbeiter zu begeisterten Netzwerkern weiter zu bilden.