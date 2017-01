Der Bundesfinanzminister platziert sein Grußwort dieses Mal nicht auf Freundespapier. Das dürfte ungewohnt sein für ihn und unterstreicht die Besonderheit einer Szene des Wirtschaftslebens, deren Wirklichkeit zwischen Mate, Kicker, Sweaters und der mühseligen Suche nach Wagniskapital oszilliert. Einer Szene, die geprägt ist von einer immensen Begeisterung für Christian Lindner. Und in der Wolfgang Schäubles CDU kaum glänzt.

Obwohl dieser in seinem Grußwort doch auch gute Nachrichten über ein "Eckpunktepapier Wagniskapital" hinaus zu verkünden weiß: "Dazu haben wir 2016 zwei neue Fonds aufgelegt: den Coparion-Fonds und die ERP/EIF-Wachstumsfazilität", schreibt der Minister. "Mit EXIST, INVEST und dem High-Tech-Gründerfonds verfügen wir bereits über recht erfolgreiche Programme für Startups."

Nur 12 Prozent billigen Merkel Gründerkompetenz zu

Schäubles Grußwort steht also dem "Deutschen Startup Monitor" voran, der zum vierten Mal erschienen ist und nach eigenen Angaben 1224 Startups und 14.513 Mitarbeiter repräsentiert. Initiator der Studie ist der Bundesverband Deutsche Startups (BVDS), Herausgeber sind die Analysten von KPMG, Autoren ein Forscherteam der Universität Duisburg-Essen um Professor Tobias Kollmann, dessen Forschungsschwerpunkt E-Entrepreneurship ist.

Zufrieden mit den von der Politik gebotenen Rahmenbedingungen sind die befragten Startups offensichtlich nicht, was sich in der Wahlumfrage unter Gründern widerspiegelt. Nur 20,7 Prozent würden die Union wählen, gar nur 11,2 Prozent die SPD; dafür 28,6 Prozent die FDP und 22,1 Prozent die Grünen. Gründerkompetenz sprechen 47,4 Prozent dem FDP-Chef Lindner zu, 26 Prozent gar niemandem und 12 Prozent Bundeskanzlerin Angela Merkel. Alle anderen Politiker schneiden schlechter ab.

Venture-Capital-Gesetz muss her

"Wir müssen unbedingt die Investitionsbedingungen verbessern, damit der Investitionstrend langfristig bestehen bleibt und somit zu mehr Nachhaltigkeit und mehr Startups führen kann", fordert BVDS-Chef Florian Nöll in der Studie. "Hierfür brauchen wir ein Venture-Capital-Gesetz." Eine klare Ansage an die Bundesregierung, die zum Selbstverständnis von Verband und Studie passt. Diese soll nämlich laut Nöll folgendes sein: "ein Kompass, der der Politik eine Orientierung gibt, was sie tun kann, damit Gründen in Deutschland einfacher und erfolgreicher wird".

Jeder Fünfte der Befragten erwartet von der Politik einen Abbau von regulatorischen und bürokratischen Hürden. Jeweils gut 13 Prozent fordern weniger Steuern und eine Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung. Gut 11 Prozent hätte gerne Unterstützung im Bereich Wagniskapital. Aktuelle Herausforderungen sehen die Startups im Vertrieb beziehungsweise bei der Kundengewinnung (20,2 Prozent), bei der Produktentwicklung (18,2 Prozent) und beim Wachstum (15,5 Prozent). Die Kapitalbeschaffung nennen 12,4 Prozent.

Weniger Gründungen von Startups

Offensichtlich ist, dass derzeit von einer "Gründerzeit" in Deutschland keine Rede sein kann. Im Startup-Monitor wird hierzu auf den aktuellen Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verwiesen, der die Gründungsquote im Jahr 2015 mit 1,5 so niedrig ausweist wie sonst nur im Jahr 2012. Zum Vergleich: 2002 und 2003 lag der Wert, der den Anteil der Existenzgründer an der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren misst, bei fast 3 Prozent.

Drei Merkmale definieren Startups

Demgegenüber ist der Befund für die Gründer-Untergruppe der Startups im Monitor deutlich positiver. Definiert werden Startups in der Studie anhand dreier Merkmale: jünger als zehn Jahre, innovativ hinsichtlich Technologie oder Geschäftsmodell, signifikantes Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum. Von dieser Definition abgedeckt wird ein breites Spektrum an Unternehmen. Gleichwohl überwiegt in der Studie der auf digitale Geschäftsmodelle fokussierte Bereich.

AppSichern

Kurzzeit-Versicherungen für besondere Situationen bietet AppSichern. Der Reiz liegt im schnellen und unkomplizierten Abschluss, der auf der Website oder über eine App getätigt werden kann. Das Startup bietet beispielsweise einen „24-Stunden-Drittfahrschutz“ für den Fall, dass ein Kunde sein Auto an einen Freund verleihen möchte. Kündigung ist nicht nötig, soll sie verlängert werden, wird der Vertrag nochmal unterzeichnet. Einen ähnlichen Dienst bietet Cuvva an. Getsafe

Das bestens finanzierte Startup stellt Versicherten eine App zur Verfügung, mit denen sie ihre Policen verwalten und analysieren lassen können. Die Unternehmen versprechen, Versicherungsportfolien maßzuschneidern und den Kunden sparen zu helfen. Besonders smart: Mit einer digitalen Unterschrift kann das Unternehmen Maklervollmacht vom Kunden erhalten und sich alle Unterlagen von den Versicherungsgesellschaften besorgen. Ähnliche Apps bieten Clark und Knip. Kasko

Als digitale Versicherungsplattform für On-demand-Versicherungsprodukte bezeichnet sich Kasko. Das Unternehmen wendet sich als Vermittler mit den Angeboten großer Versicherer an digitale Marktplätze oder Reiseportale, wo entsprechende Angebote via Plugin oder API eingebunden werden können. Die Kunden haben den Vorteil kurzer Wege, außerdem müssen sie sich nicht um regulatorische Details oder technische Integration kümmern. Virado

Auf kleinteilige Produktversicherungen etwa für Smartphones, Tablets, Brillen, Gadgets, Fahrräder oder Haushaltswaren hat sich Virado spezialisiert. Das Startup richtet sich an Versicherungsmakler, die solche Produkte an Betreiber entsprechender E-Commerce-Seiten verkaufen. Virado bindet diese Angebote in die Homepages, Apps und Facebook-Seiten der B2B-Kunden aus dem Handel ein. Feelix

Ein breites Angebot rund um die digitale Finanzplanung bietet Feelix. Das Unternehmen will das Papierchaos in den Finanz- und Versicherungsordnern der Kunden beseitigen und bietet dafür eine App an. Verbraucher können damit ihre bestehenden Versicherungs-, Geldanlage-, Kredit- und Altersvorsorgeverträge managen. Hinzu kommen Vertrags- und Kreditcheck, mit denen Anwender herausfinden können, ob ihre Verträge noch aktuell und kostengerecht sind. Snapsure

Eine bestechend einfache Lösung bietet Snapsure Versicherungsvertrieben an: Sie können einen zusätzlichen Marktzugang zu jüngere Kunden nutzen, indem sie per Schnappschuss eingereichte Gegenstände, etwa ein fotografiertes Fahrrad, versichern. Der Versicherungs-Bot von Snapsure generiert Herstellerangaben zufolge mittels selbstlernender Algorithmen (Künstliche Intelligenz) Produktvorschläge auf Basis der Bildinformation. Einen ähnlichen Dienst bietet Cover an. Fairr

Auf die Nische der Altersvorsorge-Lösungen rund um Riester- und Rürup-Rente hat sich fairr.de spezialisiert. Das Startup hilft Kunden, Zulagen und Steuervorteile in Anspruch zu nehmen. Das Unternehmen verzichtet auf Anschlussprovisionen und hält die Gebühren niedrig. Mit (Fonds-)Sparplänen für Riester- und Rürup-Rente verdient fairr.de Geld. Friendsurance

Friendsurance ist zum einen ein klassischer Versicherungsmakler, der von den zirka 70 vertretenen Versicherungen bei Erfolg einen marktüblichen Bonus erhält. Zum anderen betreibt das Unternehmen ein Peer-to-Peer-Versicherungsmodell, in dem sich Versicherte zu kleinen Gruppen bis zu zehn Personen zusammenschließen und gegenseitig finanziell unterstützen. Kleinere Schäden werden aus diesem Topf bezahlt, bei größeren springt das Versicherungsunternehmen ein. Tritt bei den Versicherten kein Schaden ein, sinken die Versicherungskosten. YourPoncho

Kunden können ihre Versicherungs-Policen hochladen und erhalten eine kostenlose Bewertung. Sie erfahren, ob sie über- oder unterversichert sind und wie sie sich besser schützen und dabei Geld sparen können. Geld verdient YouPoncho mit Kommissionen für verkaufte Versicherungen. Bislang finden sich allerdings nur acht Versicherungsunternehmen unter den Partnern. Ottonova

Eine private Krankenversicherung will Ottonova 2017 an den Start bringen. Viel ist darüber noch nicht bekannt, doch gegenüber Gründerszene.de sagte Geschäftsführer Roman Rittweger, man wolle sich über ein paar „besondere Ideen“ und einen digitalen Zugang von anderen Privaten Krankenversicherungen (PKV) absetzen. Vorbild ist das New Yorker Startup Oscar, eine digitale Krankenkasse für die Generation Y, die immerhin mit drei Milliarden Dollar bewertet wird. ControlExpert

Mit 14 Jahren ein Oldie unter den Insurtechs: Das Unternehmen überprüft mithilfe intelligenter Algorithmen (KI) Schadensgutachten und Werkstattrechnungen auf Fehler. Damit hilft es Versicherern, Kosten zu senken. ControlExpert greift dabei auf eine Datenbank zurück, die jeden Tag um Tausende von Aufträgen aufgefüllt wird. Mit EasyClaim hat ControlExpert eine App herausgebracht, mit der Autofahrer einen Schaden direkt am Unfallort melden können.Anhand hochgeladener Fotos bekommen die Fahrer nach rund zwei Stunden eine Info, wie teuer die Reparatur wird und wo sich die nächste Werkstatt befindet FinanceFox

FinanceFox bezeichnet sich als unabhängige Serviceplattform, auf der Versicherte ihre Verträge verwalten, Tarife vergleichen und sich beraten lassen können. Das Startup agiert anbieterneutral und bietet kostenfreie Services an, darunter Vertragsimport und Serviceleistungen. Es finanziert sich, indem es den Versicherungsgesellschaften Teile der Services abnimmt und dafür von ihnen kassiert. Auch hier geben Kunden eine Vertretungsvollmacht, die FinanceFox ermöglicht, die Vertragsdaten bei den Versicherungen abzufragen und in der App anzuzeigen (siehe GetSafe). Haftpflicht Helden

Wer in wenigen Minuten online eine private Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen will, ist bei den Haftpflicht Helden richtig. Als BaFin-zugelassener Partner im Hintergrund agiert die NV-Versicherungen VVaG. Haftpflicht Helden beschreibt transparent, was mit den Gebühren der Versicherten passiert. Wer Freunde überzeugt, sich ebenfalls dort zu versichern, senkt je nach Anzahl der Mitversicherten seine Kosten und die der Freunde. Community Life

Als Community rund um Versicherungen präsentiert sich Community Life. Das Unternehmen bietet eine Berufsunfähigkeits- und eine Lebensversicherung und stützt sich dabei auf Angebote der internationalen Versicherungsgruppe iptiQ. Größter Vorteil ist die Anbindung an eine Community, in der über Versicherungen diskutiert wird, die neue Produkte mitentwickelt und die durch den Zusammenschluss Versicherter Lobby-Vorteile schafft.

15 Prozent der befragten Startups sind in der IT- und Softwareentwicklung tätig, 10,2 Prozent im Bereich Software-as-a-Service (SaaS). Der industriellen Technologie respektive Produktion widmen sich 8,9 Prozent, dem E-Commerce 8,7 Prozent. 6 Prozent agieren im Segment Consumer Mobile/Web Application. Neben diesen IT-lastigen Gefilden sind auch Unternehmen aus der Bio-, Nano- und Medizintechnologie, aus der Beratung und aus der Medien- und Kreativwirtschaft stark vertreten.