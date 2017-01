D&O-(Directors-and-Officers) Policen sind Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen, die ein Unternehmen für seine leitenden Angestellten abschließt. Kompensieren sollen sie Zahlungsverpflichtungen (Strafzahlungen, Entschädigungen), die Managern für vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten drohen.

Besser ein Deal statt jahrelange Rechtsstreitigkeiten

Viele dieser Verfahren münden in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten, die Interessenlagen dabei sind ebenso komplex wie die Schuldfrage, deshalb haben häufig alle Beteiligten Interesse an einer Verständigung, einem Deal.

Stellt sich die Frage, wann man sich als Versicherer worauf genau einlassen sollte. Die besten Antworten liefert die Wahrscheinlichkeitsrechnung, und rechnen können Maschinen eindeutig besser als Menschen.

Die VOV GmbH aus Köln bietet D&O-Policen an, dabei agiert das Unternehmen als Managementgesellschaft von sechs großen Versicherern: AachenMünchenerAachenMünchener AG, ContinentaleContinentale Sachversicherung AG, GeneraliGenerali Versicherung AG, HDI Gerling Verzekeringen N.V., Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG.

Pilotprojekt mit Analysetools

In einem Pilotprojekt mit dem Münchener IT-Spezialisten Beck et al. Services GmbH testet VOV Analysetools, hinter denen Künstliche Intelligenz (KI) steckt. Siegfried LautenbacherSiegfried Lautenbacher Geschäftsführer bei Beck und Mitgründer des Start-ups Valuescope: "Da VersicherungenVersicherungen über eine Fülle von Informationen aus verschiedenen Bereichen verfügen, bergen Analytics-Lösungen gerade für sie ein besonders großes Potenzial. Sie durchkämmen große Datenmengen, entdecken dabei Verknüpfungen und können diese in Bezug setzen zu Kunden und Risiken."

Das hilft zunächst bei der Vorbereitung von Entscheidungen, also wenn es um die Frage geht, welche Wahrscheinlichkeit Strategie eins hat und welche Strategie zwei. Auf Basis entsprechender Zahlen schlägt man dem Prozessgegner dann eine Einigung vor beziehungsweise man redet dem streitlustigen eigenen Mandanten einen Prozess aus, indem man ihm die geringen Erfolgsaussichten klar vor Augen führen kann.

Studie: Computer sagte Urteile richtig voraus

Wie zuverlässig Künstliche Intelligenz den Ausgang von Prozessen vorhersagen kann, belegt eine aktuelle Studie des University College in London. Die Forscher fütterten eine Maschine mit den Akten von 584 Verfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In 79 Prozent der Fälle sagte der Computer das spätere Urteil richtig voraus.

Möglich sind solche Ergebnisse deshalb, weil KI-Anwendungen heute normale menschliche Sprache verstehen und Rückschlüsse daraus ziehen können.

Die Software muss erstmal Deutsch lernen

Bis sie bei deutschen D&O-Versicherungen ähnliches leisten wie im genannten Beispiel, ist es allerdings noch ein weiter Weg, wie Siegfried Lautenbacher von Beck einräumt. "Die Software muss erst noch für die deutsche Sprache optimiert werden und das deutsche Versicherungsrecht kennenlernen."

Und anschließend natürlich konkrete deutsche Fälle. Weil deren Details auch datenschutzrechtlich sensibel sind, erhebt VOV die Daten durch eine eigene Software und speichert sie ausschließlich im eigenen RechenzentrumRechenzentrum.

Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben nicht nur über das dazu notwendige technische Know-how, es hat auch ausreichend Datenmaterial aus zahlreichen Versicherungsfällen der vergangenen 20 Jahre, um die Einsatzmöglichkeiten von selbstlernender Software testen und gegebenenfalls den Anforderungen der Schadensregulierung anpassen zu können.

Daten in Beziehung zueinander setzen und Schlüsse daraus ziehen

Praktisch läuft das so ab, dass das System die entsprechenden Akten "durchliest" und sich mit Fragen beschäftigt wie: Was hat Person A im Januar gesagt, was im Dezember? Ist beides konsistent oder widersprüchlich? Was sagte B zum Zeitpunkt eins, was zum Zeitpunkt zwei? Wie lautet Argument X, wie Argument Y? Wie reagiert A auf diese Argumente, wie B?

All das in Beziehung zueinander zu setzen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, damit wäre ein Mensch sehr schnell überfordert. Und auch damit, Aussagen auf Widersprüche zu untersuchen, die vor allem dann entstehen, wenn die Befragungen, auf denen sie beruhen, zeitlich sehr weit auseinanderliegen.

Es geht darum, Muster zu erkennen

Ob eine Maschine das wirklich besser kann, das wissen die Partner im Sommer 2017, wenn die Experimentierphase ausgewertet wird, "dann sehen wir, ob wir in dieser Hinsicht wirklich etwas erreicht haben", so Geschäftsführer Diederik Sutorius von VOV.

Fällt das Ergebnis positiv aus, folgt anschließend Schritt zwei: der Ausbau der Lösung mit Hilfe von Urteilsdatenbanken mit dem Ziel, in den Urteilen bestimmte Muster zu erkennen und daraus Eintrittswahrscheinlichkeiten zu ermitteln.

Wenn die Faktenlage so ist wie ermittelt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass es zum Prozess kommt? Dass der Prozess für uns oder gegen uns ausgeht? Dass die Gegenseite einen Vergleich anbietet?

Solche Fragen soll Predictive Analytics langfristig beantworten und dadurch im Idealfall irgendwann auch dabei helfen, über viele Jahre schwelende, hochkomplexe Schadensfälle in der Managerhaftung erfolgreich abschließen zu können.

Kunden wollen mit Menschen reden

Dass so viel Künstliche Intelligenz irgendwann die menschliche ersetzt, sieht Diederik Sutorius von VOV nicht kommen. Es gehe vielmehr darum, die Menschen zu entlasten, damit sie sich auf das Entscheiden konzentrieren können, Entscheidungen würden dadurch besser.

"Aber die abschließende Bewertung von Schadensfällen wird auch in Zukunft nicht ohne menschlichen Verstand auskommen. Außerdem wollen Kunden und Mandanten bei so einem sensiblen Thema wie Managerhaftung mit Menschen reden, nicht mit Chatbots. Das kann bei anderen Versicherungsthemen allerdings anders sein."