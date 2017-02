Matthias Spott, CEO der Kaskilo AG, einem Startup für Innovationen im Weltall, sprach auf den IT-Strategietagen in Hamburg über DigitalisierungDigitalisierung aus dem Weltall, - die "New Space"- Bewegung.

20-Forbes-100-Milliardäre investieren bereits Milliardenbeträge in die Weltraumforschung. Darunter Bezos, Zuckerberg und Branson. Die alte Raumfahrt - "Old Space" genannt - wird nun endgültig abgelöst. Bei der neuen Raumfahrt geht es ebenfalls wie in der IT um Infrastruktur und Apps.

Raumfahrt, der Zugang zum Weltall, wird immer kostengünstiger, Satelliten müssen nicht mehr so lange halten, sie werden inzwischen aus Standardanwendungen zusammengesetzt. Auf den Satelliten sind völlig neue Anwendungen möglich, die wiederum ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

"Unzählige neue Weltraumunternehmen entstehen", sagte Spott. Viele Firmen arbeiteten an diesen Themen. In der Schwerelosigkeit könne man im All mit 3-D-Druckern viele Dinge herstellen und so die Satelliten noch leichter machen. Auch die Rohmaterialien dafür könne man später im Weltall gewinnen, sagte Spott.

Es gibt ebenfalls viele Anwendungsfälle für Bilder aus dem All: Wie werden Parkplätze genutzt? Was passiert auf den Feldern? Wo stehen meine Container? Aber auch um Vernetzung geht es der Kaskila AG. 5G würde bald durch Satellitenkommunikation ergänzt. 300 Low Earth Orbit Satelliten solle es im Jahr 2020 geben

"Ich könnte Ihnen ganz viele spannende Videos zeigen", sagt Spott und startet eines von der Landung der Rakete von Jeff Bezos. Derzeit ordnet sich die Unternehmenswelt: "White Rocket" ist eine Community, bei der sich die Interessenten an New Space untereinander vernetzen können - das nächste Treffen ist in Barcelona auf dem CIO Move.

Aber auch eine Broschüre des Bundeswirtschaftsministeriums gibt es schon: "NewSpace - Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Raumfahrt und digitaler Wirtschaft. Chancen für Deutschland und Europa in einer vernetzten Welt" heißt sie. Denn, so das Ministerium: NewSpace habe "das Potential, die Raumfahrt nachhaltig zu verändern". Wir werden es sehen. Bald.