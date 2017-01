Erstaunlicherweise wird Change oft noch als etwas Besonderes gesehen - so als gäbe es einen Normalzustand, in dem sich nichts verändert. Doch den gibt es nicht. Letztendlich gibt es nur eine Konstante im Leben: Veränderung. Menschen verändern sich, Beziehungen wandeln sich, Gebäude altern, Dinge gehen kaputt, wachsen, vergehen. Stabilität ist eine Illusion.

Trotzdem haben Menschen eine große Sehnsucht nach Stabilität. Sie ist oft so groß, dass wir die Augen zukneifen und unser Leben in zu kleinen Zeitabschnitten betrachten, so dass wir die Veränderung nicht ­sehen. Deshalb merken wir zum Beispiel nicht, wie wir älter werden und unsere Beziehungen an Qualität verlieren oder gewinnen. Eine Ursache hierfür ist: In unserem Alltag erfordert es von uns wenig Energie, Dinge (scheinbar) stabil zu halten.

Verändern hingegen kostet Kraft. Doch reicht das als Begründung oder gar Rechtfertigung für das Festhalten an der Illusion der Stabilität? Wenn wir ehrlich sind, machen wir uns etwas vor.

Ein dauerhafter Unruhezustand ist die Realität

In unserer Wirtschaft hat das "Alles ist im Fluss" eine neue Dynamik gewonnen: Die Märkte verändern sich immer schneller, die technologische Entwicklung schrei­tet rasant voran, die Produktlebens- und Change-Zyklen werden kürzer, Strategien müssen ständig angepasst werden. Konnten früher die Führungskräfte ihren Mitarbeitern, aber auch den Kapitalgebern nach einer Reorganisation oder strategischen Neuausrichtung eine gewisse Konstanz und Sicherheit versprechen, ist das heute unmöglich geworden. Manchmal lassen sich nicht einmal mehr für das kommende Geschäftsjahr verlässliche Prognosen abgeben.

Alltag der IT-Entscheider

Kaum eine IT-Konferenz ohne Schlagworte wie Digitalisierung und Transformation, Change und agile Methoden. Doch der Arbeitsalltag in den IT-Abteilungen der Unternehmen sieht ganz anders aus, wie der dritte IT-Radar der Hochschulen Koblenz und Bonn-Rhein-Sieg zeigt. Der Radar basiert auf Angaben von mehr als 100 Teilnehmern. Ayelt Komus

Professor Ayelt Komus vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz kommentiert: "Wieder ergibt sich ein Bild, in dem IT-Praktiker mit dem Tagesgeschäft und der Sicherung des Status-quo so beschäftigt sind, dass die Zukunftsthemen hintenanstehen müssen." Das sei zwar verständlich, berge aber "die Gefahr, dass sich die Kluft zwischen Top Management und IT-Leitern eher ausweitet." Aktuelle Themen

Ein Vergleich mit Umfragen von 2012 und 2013 zeigt, dass der aktuelle Spitzenreiter IT-Sicherheit zuvor gar nicht unter den zwölf wichtigsten Punkten vertreten war. Thomas Allweyer, Professor für Unternehmensmodellierung im Fachbereich Informatik an der Hochschule Kaiserslautern, führt die plötzliche Aufmerksamkeit auf "die verschiedenen bekannt gewordenen Sicherheitsvorfälle" zurück. Diese hätten vermutlich zu einem Umdenken geführt. Zukünftige Themen

Die Studienteilnehmer selbst scheinen ihren Fokus nicht verändern zu wollen. Das zeigt ein Blick auf die Liste mit den Themen, denen sie zukünftige Bedeutung beimessen. Die Top 3 sind exakt dieselben wie im Ranking der aktuellen Themen (IT-Sicherheit, Compliance und Integration). Andreas Gadatsch

Professor Andreas Gaddatsch von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg appelliert an CIOs, in der digitalen Zukunft eine federführende Rolle einzunehmen. Offenbar gleichrangig mit dem CIO sieht Gaddatsch einen Chief Process Officer. Übernimmt weder der eine noch der andere diese Aufgabe, würden innovative Themen wie Fast IT von den Fachbereichen besetzt - "oder sogar von neuen Rollen wie dem Chief Digital Officer".

Deshalb herrscht in vielen Unternehmen ein dauerhafter Unruhezustand. Die Führungskräfte können ihren Mitarbeitern oft nicht mehr versprechen: "Ihr Job ist sicher." Oder: "Unsere Strategie gilt für die nächsten Jahre." Dennoch erwarten die Mitarbeiter oft nachdrücklich Perspektiven, Sicherheit und eine längerfristige Planung.

VUKA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz. VUKA nimmt zu – doch nicht in allen Lebens-, Wirtschafts- und Unternehmensbereichen gleich stark. Wichtig ist es, herauszufin­den, in welchen Bereichen VUKA dominiert und in welchen nicht und welche Interventionen deshalb zielführend sind. Es gibt durchaus Koexistenzen von Stabilität und Instabilität.

Aktuell kursiert in der Management-Diskussion ein Begriff, der diesen Zustand der Dauerunruhe beschreibt: das Akronym VUKA. Es steht für einen Zustand, der von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz geprägt ist. Doch was bedeutet das für uns Menschen? Wie gehen wir mit dieser Situation um, und wie finden wir uns in ihr zurecht?

Wie Mitarbeiter auf ständige Unruhe reagieren

Mitarbeiter und auch Führungskräfte in Unternehmen reagieren auf das VUKA-Phänomen mit verschiedenen Verhaltensweisen:

Change-Müdigkeit: Ständig mit Veränderungen kon­frontierte Beschäftigte zeigen Verhaltensweisen wie Lethargie, Fatalismus oder sogar Zynismus.

Change-Ignoranz: Es wird versucht, Neuerungen ein­fach auszusitzen, gemäß der Maxime: "Wenn ich mich nur langsam genug bewege, geht auch diese Welle vorüber, ohne dass ich etwas ändern muss."

Aktiver Widerstand: Durch das Festhalten an überholten Errungen­schaften und Beschlüssen, durch Endlos-Diskussionen, Stimmungsmache und Verweigerung wird versucht, den Status quo zu erhalten.

Natürlich begegnet man in den Unter­nehmen auch Mitarbeitern, die sich auf Veränderungen einlassen und ­ihre Gestaltungschancen nutzen. Doch das Gros leidet häufig unter der Dauerunruhe und ist wenig offen für Veränderungen.