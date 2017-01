Die WMF Group WMF Group intensiviert den digitalen Verkauf durch eine E-Commerce-Lösung in ihren Läden. Die Stores werden mit TabletsTablets ausgerüstet, auf denen eine mobile App des Bielefelder Dienstleistes Innomos installiert ist. Die App ermöglicht ein Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg, Zahlungsmittel werden über ein mobiles Terminal ausgelesen.

"Die Lösung bietet uns die Möglichkeit, unseren Verkaufsprozess zu digitalisieren", sagt Hendrik Koepff, Head of Portal Management and Business Development beim Geschirr- und Besteckhersteller aus Geislingen. "Die Lösung vereinfacht die Kommunikation mit internationalen Kunden und ermöglicht es uns darüber hinaus, den Prozess der DigitalisierungDigitalisierung in unseren Filialen weiter voran zu treiben." Angesprochen werden sollen insbesondere asiatische Kunden.

Christoph Möltgen

Christoph Möltgen ist seit November 2015 CIO des Handelsunternehmens Berner Group in Künzelsau und Köln. Die Stelle wurde neu geschaffen. Er berichtet an Christian Berner, Sprecher des Vorstands. Möltgen war zuvor, seit November 2012, Chief Transformation Officer bei der Otto Group und dort zuständig für den Umbau hin zu einer dezentralen IT. Andreas Dietrich

Andreas Dietrich ist zusammen mit Jürgen Schachtschneider Geschäftsführer der Hagebau IT GmbH, einer 100-Prozent-IT-Tochter der Baumarktgruppe. Er berichtet an die Gesamt-Geschäftsführung der Hagebau KG. Dietrich ist zugleich Bereichsleiter Interne IT der Hagebau IT GmbH. Sönke Frenzel

Sönke Frenzel ist seit November 2016 Director Global IT beim Modeunternehmen s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG in Rottendorf bei Würzburg. Dort soll er die Digitalisierung des Unternehmens vorantreibenn und die strategische sowie operative Weiterentwicklung der globalen IT gestalten. Frenzel berichtet an den COO des Unternehmens, Andreas Baur, der im Juli 2015 neuer Chief Operating Officer der Modekette s.Oliver wurde. Markus Mosa

Seit Februar 2015 wird das Ressort IT/Logistik beim Lebensmittelkonzern Edeka direkt vom Vorstandsvorsitzenden Markus Mosa geführt. Vorgänger Michael Wulst ging aus persönlichen Gründen in Rente. Das Vorstands-Team der Edeka AG besteht nun aus nur noch drei Vorständen. Riccardo Sperrle

Riccardo Sperrle ist der erste CIO der Tengelmann Unternehmensgruppe. Neben seiner CIO-Rolle für den Lebensmittelhändler Kaiser's Tengelmann, ist er seit Juli 2013 auch für die IT der Unternehmenszentrale verantwortlich. Er berichtet an den geschäftsführenden Gesellschafter Karl-Erivan W. Haub. Zuvor arbeitete der Physiker bei der Media-Saturn IT Services GmbH als Geschäftsführer. Bernd Herrmann

Bernd Herrmann arbeitet seit 1990 bei Würth, einem Großhandel für Produkte der Befestigungs- und Montagetechnik. In der Würth-Gruppe ist er Geschäftsbereichsleiter für IT, E-Business und Logistik sowie Geschäftsführer für die Bereiche Marketing und EDV der Adolf Würth GmbH & Co. KG. Seit Mai 2015 ist er auch in der vierköpfigen Konzernführung der Würth Gruppe vertreten und dort für IT und E-Business verantwortlich. Ricardo Diaz Rohr

Seit Juli 2014 ist Ricardo Diaz Rohr (48) CIO der Unternehmensgruppe Media-Saturn in Ingolstadt und CEO der IT-Tochter Media-Saturn IT Services GmbH. Seit April 2014 war er bei Media-Saturn bereits Vice President IT Strategy & Steering. Der gelernte Diplom Kaufmann soll bei der Media-Saturn Holding die strategische Neuausrichtung der Elektronik-Handelsgruppe zum Multichannel-Händler vorantreiben. Diaz Rohr berichtet an Oliver Seidl, CFO der Media-Saturn-Holding. Jens Siebenhaar

Seit Anfang März 2009 ist Jens Siebenhaar Leiter Informationstechnologie bei Rewe. Siebenhaar nimmt die gruppenweiten Holdingfunktionen für den IT-Bereich wahr und übernimmt als Vorsitzender der Geschäftsführung innerhalb der REWE-Informations-Systeme GmbH (RIS) gemeinsam mit Rolf Rosbach die operative Verantwortung für die IT-Systeme. Dirk Müller

Dirk Müller ist seit Dezember 2011 Leiter der Zentralabteilung IT bei der Haniel-Holding. Seit 2004 arbeitet der 40-jährige Diplom-Informatiker bei dem Duisburger Mischkonzern. Vor seinem Aufstieg war er Leiter Application Platforms and Program Management. In der Funktion stemmte er Projekte wie die SAP-Einführung oder den Aufbau des "Haniel Family Net", eines geschlossenen Netzwerks für die Inhaberfamilie mit mehr als 650 Anteilseignern. Seit April 2016 ist Müller auch Geschäftsführer der neuen Digitaleinheit "Schacht One". Tom Henkel

Tom Henkel ist seit Ende 2015 CIO Europe beim Einzelhandelskonzern C&A in Düsseldorf. Von August 2014 bis Dezember 2015 arbeitete er als Managing Partner bei Henkel & Partners Consulting. Zuvor war er in verschiedenen Positionen und als IT-Leiter bei Amer Sports tätig. 2010 wurde Henkel "CIO of the Year" beim Wettbewerb von "CIO" und "Computerwoche". Stephan Wohler

Seit 2011 ist Stephan Wohler im Vorstand der Edeka Minden-Hannover. Er verantwortet bei der größten Edeka-Regionalgesellschaft die Ressorts IT und Logistik. Wohler kommt von der Metro, wo er zuletzt als Vorsitzender der Metro Group Logistics (MGL) arbeitete. Marco Kahrau

Neuer IT-Leiter bei Apollo-Optik in Schwabach ist seit Februar 2016 Marco Kahrau. Er kommt von der Juwi AG in Wörrstadt bei Mainz, einem Spezialisten für erneuerbare Energien, wo er rund sieben Jahre als Bereichsleiter IT gearbeitet hat. Jürgen Schachtschneider

Jürgen Schachtschneider ist zusammen mit Andreas Dietrich Geschäftsführer der Hagebau IT GmbH, einer 100-Prozent-IT-Tochter der Baumarktgruppe. Er berichtet an die Gesamt-Geschäftsführung der Hagebau KG. Schachtschneider ist zugleich Bereichsleiter Organisation und Prozesse Hagebau IT GmbH. Michael Homburg

Michael Homburg ist seit April 2016 Geschäftsbereichsleiter IT/Organisation bei Edeka Nord. Sein Vorgänger Ernst Bochnig ist in den Ruhestand gegangen. Seit Mitte 2015 war Homburg bei Edeka Nord bereits stellvertretender Geschäftsbereichsleiter IT/Organisation. Thomas Pirlein

Thomas Pirlein ist seit August 2015 Managing Director der IT bei Aldi Süd. Durch die gestiegenen Anforderungen im digitalen Bereich wolle sich die Unternehmensgruppe "auch in Zukunft intensiv mit passenden IT-Lösungen und Entwicklungen beschäftigen". Pirlein ist neben David Godschalk Managing Director. Pirlein war seit Mai 2012 Esprit-CIO und davor fünf Jahre lang CIO beim Tabak-, Getränke- und Süßwarengroßhändler Lekkerland. Christian Grotowsky

Seit Juni 2015 ist Christian Grotowsky CIO der Lekkerland Gruppe. Sein Titel lautet Senior Vice President Corporate IT und Managing Director des Tochterunternehmens Lekkerland Information Systems GmbH. Lekkerland ist ein Fachgroßhändler und Logistiker für das Convenience-Geschäft mit Sitz in Frechen bei Köln. Grotowskys letzter CIO-Job war beim Hausgerätehersteller Miele. Benjamin Beinroth

Seit neun Jahren ist Beinroth bei dem Lebensmitteleinzelhändler Tegut beschäftigt, davon vier Jahre als Chief Information Officer (CIO). Er wechselt zum Jahresbeginn 2016 nun in die CIO-Position bei Fressnapf. Beinroth wird als CIO direkt an Hans-Jörg Gidlewitz berichten. Dieser ist verantwortlicher Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und IT bei Fressnapf. Markus Guggenbühler

Markus Guggenbühler (49) ist seit 2015 neuer CIO bei der Schweizer Warenhauskette Manor in Basel. Seit 2008 war Guggenbühler bei der Schweizer Valora-Gruppe als CIO tätig, die Kiosk- und Convenience-Geschäft betreibt. Bevor er zur Valora-Gruppe kam, arbeitete Guggenbühler bereits von 1992 bis 2008 bei Manor. Michael Kaib

Michael Kaib wurde im Juli 2015 neuer CIO in der Zentrale des Modekonzerns Esprit in Ratingen. Er berichtet an den Chief Operations & Systems Officer, Leif Erichson. Kaib kam im Mai 2010 zu Esprit. Er war dort zuletzt Vice President - Head of IT Governance & Enterprise Architecture. Kaib studierte Betriebswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg und in den USA und promovierte anschließend am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Marburg. Seine berufliche Karriere begann er 1998 als Berater bei Booz & Company in Frankfurt am Main in der globalen IT Practice. Nathan Mott

Nathan Mott ist seit Oktober 2014 CIO beim Stuttgarter Pharmagroßhändler Celesio. Der IT-Chef kommt aus den USA, vom Celesio-Mehrheitsaktionär McKesson. Mott war zuletzt Präsident der McKesson Pharmacy Systems & Automation (MPS&A) und hatte danach zusätzlich das Celesio Coordination Planning Office geleitet. Severin Canisius

Severin Canisius ist seit Mai 2015 Director IT Business Solutions beim Kaffeekonzern Tchibo. Canisius berichtet - wie der Head of IT Operation Wolfgang Fritz - an den für IT zuständigen Tchibo-Geschäftsführer Holger Bellmann. Canisius, der in Mainz seinen Abschluss zum Diplom-Kaufmann gemacht hat, war von Februar 1999 bis September 2001 Manager Information Systems bei Jack Wolfskin in Idstein bei Frankfurt am Main. Anschließend arbeitete er dort bis Juni 2006 als Manager Information Technology, bevor er im Juli 2006 als Senior Manager IT die CIO-Funktion übernahm. Michael Rybak

Michael Rybak (43) wird bei der Drogeriekette Rossmann Anfang 2015 als Geschäftsführer den neu geschaffenen Geschäftsbereich Logistik und IT übernehmen. Er verantwortet bereits seit Mitte 2014 zusätzlich zur Logistik den Fachbereich IT. Rybak wechselte 2009 in die Logistik des Drogeriekonzerns, wurde Logistikleiter sowie Geschäftsführer der Logistik-Gesellschaft und trat in die Geschäftsleitung ein. Frank Schroeder

Frank Schroeder ist seit Mai 2016 Head of IT der Interseroh Dienstleistungs GmbH, einer Tochter des Berliner Recycling- und Umweltdienstleisters Alba. Er war zuvor Leiter IT-Management und Leiter Innovationsmanagement beim Bauunternehmen Hochtief AG in Essen. Jörg Heinen

Jörg Heinen heißt der IT-Leiter bei WMF (Württembergische Metallwarenfabrik AG) in Geislingen. Seit Februar 2016 ist er im Amt. Der Vice President Global IT (CIO), so sein offizieller Titel, war zuvor Corporate Director, Strategic Vendor Management, bei der Henkel AG in Düsseldorf. Dort war er zuvor auch CIO Western Europe und damit verantwortlich für die IT-Services in der umsatzstärksten Region. Michael Müller-Wünsch

Anfang 2012 übernahm Michael Müller-Wünsch bei Lekkerland den CIO-Posten von Thomas Pirlein. Dieser hatte den Süßwarenhersteller aus Frechen nach rund fünf Jahren verlassen. Mit der neuen Aufgabe kehrt Müller-Wünsch in die Praxis zurück - der promovierte Informatiker hatte im Sommer 2010 kurzzeitig eine Professur an der privaten Hochschule FOM in Berlin übernommen. Während seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Müller-Wünsch unter anderem für Ceva Logistics, MyToys und Herlitz. Im August 2015 wechselte Müller-Wünsch von Lekkerland zur Otto GmbH, dem früheren Otto-Versand. Er ist dort Bereichsvorstand Technology. Mark Michaelis

Mark Michaelis ist im Juni 2016 als Geschäftsführer zu Sonepar Deutschland Information Services GmbH gewechselt, der IT-Tochter der Sonepar Deutschland GmbH. Sonepar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft der Sonepar-Gruppe, dem weltweiten Marktführer im Elektrogroßhandel. Michaelis kommt von der Lebensmittelkette Kaiser’s Tengelmann GmbH, wo er als Bereichsleiter Retail Systeme und Services gearbeitet hat. Timo Salzsieder

Spätestens zum 1. März 2017 soll Timo Salzsieder die Position des Chief Solution Officer (CSO) & Chief Information Officer (CIO) bei Metro Cash & Carry übernehmen. Er wechselt von der Holiday Check Group zur Metro Gruppe. Eugen Berchtold

Eugen Berchtold ist seit 2000 für die IT der BayWa AG zuständig und seit 2002 Geschäftsführer des konzerninternen IT-Dienstleisters RI-Solution GmbH. Er verantwortete unter anderem die Gesamt-SAP-Einführung in der BayWa AG und die Zusammenführung der unterschiedlichen IT-Organisationen des Konzerns in eine eigenständige Gesellschaft. Davor war er in leitender Funktion in der IT der Wacker Chemie tätig. Der Diplomkaufmann kam über verschiedene Leitungsfunktionen im Business, vor allem im Controlling, in die IT. Sein Schwerpunkt ist die prozessbezogene und betriebswirtschaftliche Ausrichtung der IT. Matthias Probst

Seit Juli 2015 ist Mathias Probst neuer Bereichsleiter IT bei dem Hamburger Schuh-Filialisten Ludwig Görtz. Er kommt vom Modeunternehmen Peter Hahn aus Winterbach bei Stuttgart. Dort war er seit November 2013 ebenfalls Bereichsleiter IT. Zuvor arbeitete Probst von 2001 bis 2010 als Leiter der Software-Entwicklung bei Anton Schlecker in Ehingen. Anschließend wechselte er als Senior Manager zu dem Beratungsunternehmen Accenture, wo er von 2011 bis 2013 tätig war. Andreas Schobert

Bei der Hornbach-Baumarkt-AG ist Andreas Schobert (41) seit 2015 neuer IT-Vorstand. Das Ressort Technologie wurde neu geschaffen. Der Vorstand wurde dafür von sechs auf sieben Mitglieder erweitertet. Im neuen Ressort laufen ab sofort die Fäden für die konzernweite Informationstechnologie sowie das E-Business zusammen. Seit 2012 war Schobert als Leiter E-Business für den internationalen Aufbau und die Weiterentwicklung des Online-Geschäfts im Hornbach-Baumarkt-AG Konzern zuständig. Andreas Helber

Mit dem Jahreswechsel 2010/11 änderten sich die IT-Verantwortlichkeiten bei der BayWa: Andreas Helber wurde zum Finanzvorstand berufen und übernahm zugleich das IT-Ressort vom vormaligen Vorstand Frank Hurtmanns. Dieser verließ den Agrarhändler. IT-Dienstleistungen bezieht die BayWa über die RI-Solution GmbH, die sie Anfang 2002 zusammen mit der österreichischen RWA AG gegründet hat. Chef des Dienstleisters ist Eugen Berchtold. Armin Bergbauer

Mit Armin Bergbauer hat der Technologie-Distributor Ingram Micro seit Frühjahr 2008 einen neuen IT-Chef. Seine Vorgängerin Barbara Neumann hatte sich in den Ruhestand verabschiedet. Als Leiter IT & Organization ist Bergbauer auch Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an Gerhard Schulz, den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Walter Schulte-Vennbur

Bei Electronic Partner verantwortet Walter Schulte-Vennbur seit Februar 2013 die IT. Der Diplom-Informatiker war zuvor CIO be Also Actebis. Auch vor dem Zusammenschluss von Also und Actebis 2011 arbeitete er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Positionen beim Vorgängerunternehmen Actebis. Max Thelen

Weil Erwin Sattler in die Geschäftsführung aufstieg, übernahm Max Thelen im Herbst 2010 dessen Position als Bereichsleiter IT/ORG beim Pharmagroßhändler Sanacorp. Damit verantwortet er IT-Infrastruktur und Anwendungsentwicklung des Unternehmens. Zugleich fungiert er als Schnittstelle zu den Fachbereichen.

Rollout in allen 170 WMF-Filialen

Der Dienstleister ist für Konzeption und Entwicklung der mobilen App ebenso verantwortlich wie für die Integration der Schnittstellen zu Payment-Anbietern, Online-Shop und anderen externen Systemen. Im September 2016 wurde die Lösung erstmals in einem Münchner WMF-Geschäft eingesetzt. In der laufenden Pilotphase erfolgt die Implementierung voraussichtlich in vier weiteren Stores, anschließend soll der Rollout in allen 170 WMF-Filialen stattfinden.

WMF | E-Commerce

Branche: HandelHandel

Zeitrahmen: mehrere Monate

Produkt: Innomos

Dienstleister: Innomos

Einsatzort: deutschlandweit

Internet: www.wmf.de