Was bedeutet die digitale Transformation für die IT? - Mit dieser Frage beschäftigte sich Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung bei der Würth GruppeWürth Gruppe, zum Auftakt der 15. Hamburger IT-Strategietage. Eigentlich ist Würth ein klassischesHandelsunternehmenHandelsunternehmen mit einem relativ einfachen Geschäftsmodell. Der wichtigste Kanal ist der Direktvertrieb, den das Unternehmen mit rund 32.000 Verkäufern im Außendienst abwickelt.

Bislang agiert die Würth-Gruppe damit auch überaus erfolgreich: Mit etwa 72.000 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Milliarden Euro und ein Ebit von rund 600 Millionen Euro. Das entspricht einer Rendite von 5,1 Prozent. Doch Herrmann will mehr. Das Ziel sei eine Rendite von sieben bis acht Prozent. Dazu muss Würth weg vom reinen DirektvertriebDirektvertrieb und hin zu einem Multikanal-Modell. Eine entscheidende Rolle dabei soll das E-Business spielen. Dessen Anteil liegt derzeit bei 14 Prozent, das Ziel sind 25 Prozent.

"Multichannel ist das, was wir in Zukunft brauchen", so Herrmann. Das Thema Speed spiele dabei eine wichtige Rolle: "Das Wettbewerbsumfeld wird vielschichtiger und schneller." Neue Wettbewerber wie Amazon oder auch Hornbach bedrohten das klassische Geschäftsmodell des "Schraubenhändlers" Würth. Hinzu komme der Effekt, dass die DigitalisierungDigitalisierung für die Handwerker, sprich die typischen Würth-Kunden, mehr Transparenz bringe.

Damit, so der Manager, stehe die IT vor neuen Herausforderungen. Die IT-StrategieIT-Strategie sieht er als Basis für eine erfolgreiche Geschäftsmodellentwicklung. Die Devise bei Würth laute dabei nicht: zentral statt dezentral, sondern Harmonisierung und StandardisierungStandardisierung der IT-Systeme. Was das konkret bedeutet, erläuterte an einem Beispiel: In den mehr als 400 Gesellschaften in 80 Ländern arbeiteten heute rund 100 verschiedene ERP-Systeme. Nun gehe es darum, diese dezentralen IT-Assets zu harmonisieren.

Ein anderes Beispiel sei der Aufbau von E-Business-Ökosystemen, die Würth lange Zeit selbst entwickelte. Herrmann: "Heute setzen wir dazu auf Standardprodukte von Marktführern wie beispielsweise SAP." Erfolgsentscheidend bei all den Bemühungen sei am Ende die Rückendeckung der Unternehmensführung. Herrmann: "Die Umsetzung der IT-Projekte ist bei Würth immer im Topmanagement verankert."