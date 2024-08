Zum Start der Bundesligasaison 2024/25 hat der FC Bayern sowohl fußballerisch als auch IT-technisch ehrgeizige Ziele. Der nicht unbedingt für seine Bescheidenheit bekannte, deutsche Rekordmeister will die Allianz Arena zu einer der innovativsten und bestvernetzten Spielstätten in Europa ausbauen.

Schützenhilfe erhält der Verein dabei durch Cisco. Der Netzausrüster installiert 1.500 Wi-Fi-6-Access-Points in dem Stadion. Diese können später ein Upgrade auf Wi-Fi 7 erhalten. Mit Hilfe der WLAN-Technik sollen die Fans einen effizienten und schnellen Netzzugang erhalten.

4,5 Gbit Datenverkehr

Vor allem ausländische Stadionbesucher dürften sich darüber freuen, denn so können sie auf das teure Daten-Roaming in den Mobilfunknetzen verzichten. Nach spannenden Spielszenen oder in der Halbzeitpause wird in der Allianz Arena ein Datenvolumen von 4,5 Gbit an ausgehendem Netzwerkverkehr gemessen.

Doch das verbesserte Fanerlebnis ist nur ein Aspekt beim WLAN-Ausbau. Innovative Anwendungen wie Verkehrsmanagement, verbesserte Drehkreuze, bargeldlose Transaktionen und eine Spielanalyse in Echtzeit sollen zudem einen effizienteren Betrieb der Allianz Arena gewährleisten.

Intelligente Verkehrsleitung

Pro Spieltag kommen die Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und rund 11.000 Autos zur Allianz Arena. Um Staus bei der Anfahrt zu vermeiden, ist die komplette Autozufahrt mit Sensoren (Video, Induktionsschleifen) bestückt.

Die Daten werden über per Wi-Fi übertragen, um Schlangen bei der Einfahrt zu vermeiden. Noch vor wenigen Jahren saßen hier Mitarbeitende und haben die Zufahrt persönlich überwacht und Informationen per SMS an die Leitwarte gesendet. Das ist nun nicht mehr notwendig.

Verbesserte Drehkreuze

Für die effiziente Personalsteuerung während eines Spieltages ist eine Übersicht der Fanbewegungen Voraussetzung. Neuralgischer Punkt sind dabei die 300 Drehkreuze im Einlassbereich, die anzeigen, wo und wann wie viele Fans unterwegs sind.

So betreten in den Stoßzeiten zur Stadionöffnung bis zu 20.000 Fans den Arena-Bereich auf einmal. Die Drehkreuze übermitteln die Informationen von insgesamt bis zu 75.000 Zutritten per WLANWLAN.

Bargeldlose Kassensysteme

In der Allianz Arena sind 400 Kassen für Bezahlvorgänge bei Essen, Getränken und Fanartikeln installiert. Während eines Spieltages werden darüber im Schnitt 100.000 Verkaufsvorgänge abgewickelt, die alle über das verschlüsselte Wi-Fi-Netz erfolgen.

Die Hauptlast entsteht dabei in der 15-minütigen Halbzeitpause, während der 60.000 bargeldlose Transaktionen erfolgen. Ferner sind 50 mobile Kassen außerhalb und innerhalb des Stadions im Einsatz, welche komplett per WLAN vernetzt sind. Sie ermöglichen beispielsweise bei den Bierläufern und in den Ständen auf der Esplanade mobil zu bezahlen.

Schnellere Spielanalyse

Auch für den Spielbetrieb ist ein hochperformantes Netzwerk essenziell. Das Wi-Fi-6-Netz der Allianz Arena ermöglicht etwa Videoanalysen für Trainer in Echtzeit auf Mobilgeräten. Hierzu sind in den Außenbereichen witterungsresistente Industrie-Komponenten sowie Outdoor-fähige WLAN-Access-Points und -Antennen installiert.

Langjährige Partnerschaft

Im Zuge des WLAN-Ausbaus wird Cisco nun offizieller "WiFi Infrastructure Partner der Allianz Arena". Dabei verbindet Cisco und den FC Bayern bereits eine jahrelange IT-Partnerschaft. So basiert etwa das gesamte Netzwerk (LAN und WLAN) auf Catalyst Switches der 9000er Serie. Für die Administration der Access Points kommen jetzt Cisco Catalyst Center und DNA Center als On-Premises-Lösungen zum Einsatz.

Auch abseits der Spiele basiert das Fan-Erlebnis auf Cisco-Technologie. So wird für den kompletten Customer-Care-Bereich der Allianz Arena ein Cisco Contact Center verwendet.