Genau so erging es im Mai 2020 vielen Microsoft-Kunden, die Änderungen in den Lizenzbestimmungen des US-Konzerns feststellen mussten. Benutzer von On-Premises-Verträgen mit Software Assurance ("From SA"), die in die Cloud wechseln wollten, erhielten für gewöhnlich stets einen Rabatt vom Hersteller. Dieser Rabatt entfiel jedoch, wenn Kunden die bisherigen Lizenzen als Gebrauchtsoftware weiterverkauften. Damit ist jetzt Schluss. Nach knapp einem Jahr nimmt Microsoft die Haltepflicht von Altlizenzen zurück und sorgt damit für große Erleichterung. Wir wollten wissen, was diese Entscheidung des IT-Giganten für den Softwaremarkt bedeutet, und haben dazu Ernesto Schmutter, CEO der MRM Distribution, befragt:

Warum hat Microsoft die "Halte-Pflicht" von Altlizenzen im Mai 2020 auferlegt?

Ernesto Schmutter: Die genauen Beweggründe für diesen Schritt waren und sind uns nach wie vor nicht bekannt. Ich denke, es war ein Versuch, neue Wege im Bereich der "Kundenbindung" zu gehen. Ob Microsoft damit - wie in Branchenkreisen vorgeworfen - die höchstrichterlichen Urteile zum Erschöpfungsgrundsatz bei gebrauchter Software unterwandern und eine Beschränkung des ungeliebten Weiterverkaufsrechts durch die Hintertür erreichen wollte, möchte ich nicht unterstellen.

Für Händler und Kunden von Gebrauchtsoftware jedenfalls hatte die Regelung in der Praxis keine echten Vorteile gebracht, eher das Gegenteil. Es gab zusätzliche Anforderungen und Risiken gepaart mit Unmut und Unsicherheit. Manch ein Unternehmen fühlte sich regelrecht enteignet - als hätte man ihnen die beste Möglichkeit zur Refinanzierung der Weiterentwicklung ihrer IT-Architektur genommen. Schließlich ist der Weiterverkauf ungenutzter Software Assets für viele Unternehmen ein wichtiges Werkzeug, um nachhaltig zu wirtschaften und Kapital frei zu machen. Vor allem angesichts des Milliardenvolumens, das europäische Unternehmen jährlich nicht zu Geld machen, weil sie diese Werte nicht veräußern. Wir begrüßen es daher, dass Microsoft diese Änderung wieder zurückgenommen hat.

Wieso rudert der IT-Konzern jetzt zurück?

Ernesto Schmutter: Woher der Wind wehte, der Microsoft zu der Anpassung der Produktbestimmungen veranlasste, ist unbekannt. Einige Branchenbeobachter vermuten, dass drohende Rechtstreitigkeiten und Klagen wie die von Valuelicensing in Großbritannien, die damit natürlich den Druck auf Microsoft erhöhen, ausschlaggebende Gründe sind.

Welche Auswirkungen hat die neue, alte Änderung von Microsoft für den Softwaremarkt in Deutschland?

Ernesto Schmutter: Grundsätzlich bedeutet die Änderung, dass Microsoft Gebrauchtsoftware umfassend wieder frei gibt und den "Halte-Zwang" von Altlizenzen ("From SA") beim Wunsch in eine Cloud-Lösung zu wechseln, zurücknimmt. Die Gefahr des Austrocknens des seriösen Gebrauchtsoftwaremarktes in Deutschland ist damit weitgehend unterbunden. Oder um es in anderen Worten zu sagen: Ich darf meinen Gebrauchtwagen wieder weiterverkaufen beim Kauf eines Neuwagens. Das ist ein wichtiges Signal für alle Marktteilnehmer, nicht zuletzt aufgrund des enormen Potenzials. Was viele häufig nämlich gar nicht wissen: Der Markt für Gebrauchtsoftware ist ein Milliardenmarkt.

Allein in Europa sitzen Unternehmen auf schätzungsweise 10 Milliarden Euro an nicht verwendeten Software-Lizenzen. Oftmals weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie diese Werte im Unternehmen haben. Dabei könnten die Unternehmen gerade dieses Geld verwenden, um in die Digitalisierung, in Nachhaltigkeit oder in neue IT-Projekte zu investieren. Wir bei MRM sind aus diesem Grund auch Verfechter der Circular Economy. Wir wollen Unternehmen helfen, Potenziale zu heben von denen sie nichts wissen, damit sie nachhaltig und ressourcenschonend in Zukunft investieren können.