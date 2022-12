Multifunktionale Bluetooth Earbuds sind besonders beliebt, seit Apple und Samsung sie passend zu ihren Smartphones auf den Markt gebracht haben. Aber in Sachen Earbuds gibt es mehr als nur Apple oder Samsung. Auch andere Hersteller bieten Bluetooth Earbuds an, die denen der beiden Marktführer hinsichtlich Funktionalität und Design in nichts nachstehen.

Fairphone True Wireless Kopfhörer

Wer heute mit Elektronik-Produkten bei Kundinnen und Kunden punkten möchte, der braucht Alleinstellungsmerkmale. Beim Bluetooth-Earbuds-Hersteller Fairphone ist es die Herstellung aus fairen und recycelten Materialien wie Fairtrade Gold oder recyceltem Kunststoff, durch die sich das Unternehmen auszeichnet und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Für jedes verkaufte Paar Kopfhörer recycelt das Unternehmen darüber hinaus Elektroschrott mit dem gleichen Gewicht.

Mithilfe dynamischer Treiber liefern die Fairphone TW Kopfhörer einen exakt ausbalancierten Sound. Mittels hybridem ANC (Active Noise Cancelling) kann der User durch Antippen der Bluetooth Earbuds entscheiden, ob er seine Umgebung wahrnehmen möchte oder nicht. Durch In-Ear Erkennung startet die Musik, sobald man die Bluetooth Earbuds ins Ohr steckt. Besonderer Wert wurde auf Wetterbeständigkeit gelegt. Die Kopfhörer sind gemäß IPx4 wetterbeständig, das heißt, dass sie gegen Spritzwasser geschützt sind. Durch mitgelieferte, verschieden große und weiche Aufsätze bleiben die Fairphone TW Kopfhörer auch beim Workout an ihrem Platz.

Mymanu In-Ear-Kopfhörer

Das aus Großbritannien stammende Unternehmen Mymanu hat mit den Bluetooth Earbuds CLIK S Kopfhörer entwickelt, die als Alleinstellungsmerkmal mit einer Übersetzungsfunktion ausgestattet sind. Über die dazugehörige App sind die Mymanu-Kopfhörer in der Lage, über 37 Sprachen simultan in Schrift oder Wort zu übersetzen. Auch Live- und Gruppenübersetzungen sind möglich.

Aber die Bluetooth Earbuds CLIK S von Mymanu können noch mehr, nämlich guten Sound auf die Ohren spielen. Integriert wurden auch vier Mikrofone, über die Telefonieren möglich ist. Die Kopfhörer verfügen über 6-mm-Treiber, Bluetooth 5.0 und unterstützen zudem aptX. Insgesamt können sich die Mymanu CLIK S bis zu acht gekoppelte Geräte merken.

Die Kopfhörer überzeugen auch durch guten Sitz, was den drei verschiedenen Ohrstöpselgrößen und dem für diese verwendeten Materialien Silikon und Memory Foam zu verdanken ist. Bei einer über das Lade-Case vorgenommenen vollständigen Aufladug gibt der Hersteller die Akkulaufzeit mit maximal 30 Stunden an. Die für eine Übersetzung notwendige Rechenleistung übernimmt das gekoppelte Smartphone, es bleibt also noch ausreichend Zeit, mit den Mymanu CLIK S Musik zu hören.

KEF Mu3 Earbuds

Der Erfinder des Walkman entwirft inzwischen auch Bluetooth Earbuds. KEF hat gemeinsam mit Design-Visionär Ross Lovegrove Earbuds entwickelt, die man als mit Technik vollgepackte Skulpturen bezeichnen könnte. Wichtigstes Anliegen bei der Entwicklung der KES Mu3 war ein Ineinanderfließen von Design und reinem, präzisen Sound.

Ein Feature der Bluetooth Earbuds ist die per Knopfdruck startende aktive Geräuschunterdrückung; mit dem Umgebungsmodus kehren Nutzerinnen und Nutzer in die Realität zurück. Das spritzwassergeschützte Design der Kopfhörer sorgt zudem dafür, dass die Earbuds bei jeder Wetterlage einsatzbereit sind.

Eine Besonderheit bei den KEF Mu3 ist, dass die Ladezeit für eine Stunde Betrieb gerade einmal 5 Minuten beträgt. Die Gesamtbetriebszeit beträgt 24 Stunden, davon 9 Stunden bei voll aufgeladenen Bluetooth Earbuds und 15 Stunden mit der Ladebox. Ein Alleinstellungsmerkmal ist zudem die sehr reaktionsschnelle Benutzeroberfläche in Form einer Multifunktionstaste.

Bose Sleepbuds

Die neuen Kopfhörer Bose Sleepbuds II sind insofern etwas Besonderes, als sie mit klinisch geprüfter Schlaftechnologie ausgestattet sind. In Verbindung mit der Bose Sleep-App sollen die als Bluetooth Earbuds konzipierten Kopfhörer beim Einschlafen helfen. Über diese App können aus einer Soundbibliothek über 50 Klänge abgerufen werden, die dann geräuschmaskierend gespielt werden. Zur Verfügung steht auch ein Weckalarm, der dafür sorgt, dass die Anwenderin oder der Anwender nach einer erholsamen Nacht langsam aufwacht.

Um eine gute Abschirmung zu gewährleisten, wurden die Bose Sleepbuds so designt, dass sie im Ohr sehr eng anliegen. Durch die Ohrstöpsel ist darüber hinaus gewährleistet, dass der Nutzer sie nicht verliert, selbst bei viel Bewegung in der Nacht. Das Gehäuse der Bluetooth Earbuds ist aus Aluminium gearbeitet, die Ohrstöpsel aus Kunststoff und Silikon.

Die Akkulaufzeit der Bose Sleepbuds beträgt bis zu zehn Stunden. Dazu benötigt die Ladebox drei Stunden zum Aufladen und die Bluetooth Earbuds brauchen sechs Stunden, bis sie geladen sind. Für eine sichere Verbindung sind die Bose Sleepbuds mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, das eine Reichweite von etwa 9 Metern hat.

LG Tone Free Earbuds

Moderne Meridian-Technologie und digitale Signalverarbeitung gewährleisten laut Hersteller ein verbessertes Hörerlebnis in praktisch jeder Umgebung. Für seine LG Tone Free Earbuds verwendet das Unternehmen mehrschichtiges Metall. Dadurch sind die Kopfhörer in der Lage, genaue Höhen und tiefe, satte Bässe zu erzeugen, wodurch ein kristallklarer Klang in allen Frequenzbereichen entsteht.

Ein UVnano-Ladeetui sorgt nach Angaben des Herstellers dafür, dass die Bluetooth Earbuds nicht nur aufgeladen, sondern mittels UV-Licht innerhalb von zehn Minuten zu 99,9 Prozent bakterienfrei sind. Mit einer Ladung lassen sich sechs Stunden Musikwiedergabe realisieren. Verwendet man das Ladeetui, sind 21 Stunden Gesamtwiedergabe erreichbar. Auch eine Schnellaufladung ist möglich, fünf Minuten Aufladen reichen für eine Stunde Spielzeit. (bw)