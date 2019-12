Martin De Saulles ist ein Schriftsteller und Akademiker, der sich auf die Erforschung und das Schreiben über datengesteuerte Innovationen und das Internet der Dinge spezialisiert hat. Er hat an der University of Sussex in Großbritannien in Innovation Studies promoviert und arbeitete als Technologie-Analyst und Unternehmer, bevor er seine derzeitige Rolle als Principal Lecturer an der University of Brighton übernahm.