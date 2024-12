Das Projekt wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Ziel: Air France-KLM soll das "datenzentrierteste Luftfahrtunternehmen der Welt" werden, so die Airline und ihr Partner TCS.

Mit Tata Consultancy Services arbeitet die Fluglinie bereits seit 30 Jahren zusammen. "Die Partnerschaft mit Air France-KLM ist eine unserer längsten in Europa. Unsere Beziehung basiert auf zahlreichen gemeinsamen Projekten über Jahrzehnte hinweg", erläutert Sapthagiri Chapalapalli, Head of Europe von TCS. Das IT-Beratungsunternehmen stellt für das neue Vorhaben ein Team von über 100 IT-Fachleuten in Frankreich und den Niederlanden ab.

Unternehmenskritische Daten in die Cloud

Air France-KLM investiert nach eigenen Angaben jährlich rund 300 Millionen Euro in die Bereiche IT und Daten und hat bereits mehr als 2.000 Anwendungen entwickelt. Nun will sie einen Großteil ihrer Systeme und Unternehmensdaten in Cloud-UmgebungenCloud-Umgebungen verlagern. Dazu zählen Daten über den Betrieb und die Wartung der über 550 Flugzeuge, Passagierinformationen sowie E-Commerce-Plattformen.

Von diesem Schritt verspricht sich die Airline eine höhere Effizienz sowie ein nahtloses und sicheres Datenmanagement. "In einer Branche im stetigen Wandel wollen wir uns als führendes Luftfahrtunternehmen in Europa etablieren und gleichzeitig unsere Vorreiterrolle in der nachhaltigen Luftfahrt ausbauen", sagt Pierre-Olivier Bandet, Executive Vice President und Group CIO der Air France-KLM Group. "Mit unserem langjährigen Partner TCS schlagen wir nun ein neues Kapitel auf, um das Potenzial unserer Daten und neuen Technologien voll auszuschöpfen."

Cloud-Plattformen

Auf welche Cloud-Plattform die Anwendungen und Daten migriert werden, ließen TCS und Air France-KLM offen. Allerdings nutzt das Unternehmen Microsoft Azure als Basis für das Enterprise-Content-Management-System (ECM) Opentext Documentum.

Im ECMECM speichert die Fluglinie Handbücher, technische Protokolle, Arbeitsanweisungen und Konstruktionszeichnungen. Diese werden von Wartungstechnikerinnen und -technikern verwendet. Im Kundenservice wiederum kommen die Service Cloud und KI-Applikationen von Salesforce zum Einsatz.

Auch KLM hat seine Server-Umgebung in eine Cloud-Infrastruktur von Microsoft migriert. Ein Kernelement ist Infrastructure as Code. Dadurch lassen sich neue Anwendungen und die dazugehörigen Komponenten automatisch in eine Produktionsumgebung überführen. Dazu gehören Datenbanken, APIs, die Middleware und Hardware-Ressourcen. Dies beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Software und Apps.

Air France-KLM | Datenstrategie und Cloud

Branche: TransportTransport

Use Case: Höhere Effizienz durch Verlagerung von Daten in die Cloud

Lösung: Cloud-Migration mit Unterstützung von TCS

Partner: TCS