In der niederländischen Stadt eröffnete Aldi Nord mit Aldi Shop & Go eine Filiale, die das Einkaufen einfacher und bequemer machen soll. Das Ladengeschäft kommt ohne Kassen und Self-Check-out-Terminals aus. Der Grund: Sensoren in den Regalen sowie Kameras an der Decke des Marktes erfassen die Bewegung der Produkte und ordnen sie dem jeweiligen Kunden zu, wenn dieser sie in eine Tasche oder einen Rucksack packt.

Wer in der Testfiliale einkaufen will, muss zuvor die Aldi-Shop & Go-App auf sein Mobilgerät herunterladen. Zur Identifizierung dient ein QR-Code, der den Kunden beim Besuch des Geschäfts zugewiesen wird. Nach Abschluss des Einkaufs erfassen Scanner den QR-Code erneut, wenn der Kunden die Filiale verlässt. Die Abrechnung erfolgt automatisch über die Zahlungsmittel, die der Kunde in der App hinterlegt hat. Das System speichert außerdem im Smartphone die Kaufhistorie. Der Nutzer kann somit beim nächsten Einkauf prüfen, welche Waren er beim letzten Mal erworben hat.

System lernt permanent hinzu

Die KI-basierte Infrastruktur im Ladengeschäft stammt von Trigo Vision. Die Systeme des Unternehmens aus Israel sind auch bei weiteren Einzelhändlern im Einsatz. Dazu zählen eine Filiale von NettoNetto Marken-Discount in München, ReweRewe in Berlin und Köln sowie Märkte des britischen Konzerns Tesco.

Die Software von Trigo Vision lernt bei jedem Einkaufsvorgang dazu und optimiert auf Grundlage der Daten die internen Prozesse. Damit beim Start alles nach Plan lief, führten Mitarbeiter von Aldi in den vergangenen Monaten umfangreiche Tests mit dem selbstlernenden System durch. Auch Datenschutzvorgaben werden berücksichtigt. So filtert die Software Gesichtsdaten aus und verarbeitet weder Augenscans noch Fingerabdrücke oder andere biometrische Merkmale.

Zwölfmonatige Testphase

"Die Magie im Discount liegt in der Einfachheit. Wir setzen Technologien deshalb immer da ein, wo sie uns gezielt besser und schneller machen", erläutert Sinanudin OmerhodzicSinanudin Omerhodzic, Chief Technology Officer der ALDI Einkauf SE & Co. oHG. "Mit ALDI Shop & Go haben wir ein Konzept entwickelt, das den Discountgedanken und Computer-Vision-Technologie zusammenbringt, immer mit dem Ziel, das Einkaufen so einfach wie möglich zu machen."

Der zwölfmonatige Test unter Realbedingungen soll einerseits zeigen, inwieweit der automatische Bezahlvorgang für Kunden und Mitarbeitende die Prozesse vereinfacht. Anderseits sollen sich wichtige Erkenntnisse zu künftigen Einsatzmöglichkeiten der Technologie im Discount ergeben.

Aldi Nord | Smart Retail

Branche: Einzelhandel

Use Case: Automatisiertes und kontaktloses Einkaufen und Bezahlen im Lebensmittel-Einzelhandel

Lösungen: Aldi Shop & Go-App für Mobilsysteme; KI-gestützte Infrastruktur für Ladengeschäfte, inklusive Kameras und Sensoren

Partner: Trigo Vision