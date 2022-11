Ziel der Partnerschaft ist, Kunden von Aldi Nord mehr Komfort beim Einkaufen zu bieten. Dazu sollen digitale Lösungen beitragen. Wie das aussehen kann, ist in der niederländischen Universitätsstadt Utrecht zu sehen. Dort testen Aldi NordAldi Nord und Trigo Vision in einem Markt das Konzept Aldi Shop & Go für das kassenlose Einkaufen.

Kunden nehmen dabei die Waren aus dem Regal und packen sie in ihre Einkaufstasche. Sensoren und Kameras erfassen mit Unterstützung von KI-Algorithmen die Produkte und übermitteln eine Zusammenfassung des Einkaufs und die Rechnung auf ein Mobilgerät des Kunden. Ein vergleichbares System mit der Bezeichnung Pick & Go nutzt Aldis Mitbewerber Rewe seit November 2022 in einem Supermarkt in Berlin. Auch diese Lösung stammt von Trigo Vision.

Kassenloses Bezahlen wird weiterentwickelt

Ein Ziel der Partnerschaft von Aldi Nord und Trigo Vision ist, das kassenlose Bezahlsystem weiterzuentwickeln. "Um den Discount erfolgreich in die Zukunft zu führen, müssen Technologie und Geschäft Hand in Hand gehen", sagt Sinanudin OmerhodzicSinanudin Omerhodzic, Chief Technology Officer bei Aldi Nord. "Die Kooperation in Utrecht hat gezeigt, dass wir die richtigen Werte teilen und gemeinsam Lösungen mit einem Blick für das Wesentliche erarbeiten können, bei denen stets der Kundennutzen im Mittelpunkt steht."

Die Ergebnisse des Testlaufs in Utrecht sind laut Omerhodzic vielversprechend. "Darauf bauen wir jetzt auf und entwickeln das Aldi Shop & Go-Konzept und die dahinterstehende Spitzentechnologie weiter: Discount trifft Computer Vision Technologie 2.0", so der CTO. Geplant ist, das System mit weiteren Anwendungen zu verknüpfen. Dazu zählen die Prüfung der Warenbestände in Echtzeit, um die Zahl vergriffener oder abgelaufener Artikel zu minimieren und die Abläufe in den Filialen und der Lieferkette vorausschauend zu steuern.

Neue digitale Lösungen für Einzelhändler

Die dazu erforderlichen Lösungen hat Trigo Vision bereits entwickelt. Mit Easy Stock können Einzelhändler etwa den Warenbestand in den Regalen und dem Lager automatisch verwalten. Easy Out erlaubt den kassenlosen Einkauf. Noch in Entwicklung sind Module, mit denen sich beispielsweise Planogramme für die Platzierung von Produkten in den Regalen erstellen lassen. Auch Funktionen für die Analyse des Kaufverhaltens sollen folgen.

"Im nächsten Kapitel unserer Partnerschaft mit Aldi Nord geht es um DigitalisierungDigitalisierung, bei der Computer Vision das Geschäftsmodell revolutionieren wird", sagt Michael Gabay, Mitgründer und CEO von Trigo. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Aldi Nord die Infrastruktur für die Zukunft des Discounts zu schaffen."

Aldi Nord |Digitalisierung im Handel

Branche: EinzelhandelEinzelhandel

Use Case: Digitales Einkaufserlebnis für Kunden

Lösung: Digitale Lösungen für Einkauf und Warenmanagement

Partner: Trigo Vision