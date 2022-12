Kretzberg wird die zweite Frau im fünfköpfigen Vorstand des FinanzdienstleistersFinanzdienstleisters und soll sich vor allem um die digitale Transformation kümmern. Sie folgt auf Mario Daberkow, der eine Aufgabe in der IT des Volkswagen-Konzerns übernimmt.

Die Managerin arbeitet seit April 2019 für die Commerzbank und ist derzeit Bereichsvorständin für Digital Banking und comdirect. Zuvor verantwortete sie die Bereiche Group Digital Transformation und Strategie. Sie bringt zudem acht Jahre Erfahrung als Partnerin bei McKinsey mit, wo sie Banken zu Themen wie Digitalisierung, Technologie und IT-Strategie beriet.

Kretzberg studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der European Business School in Oestrich-Winkel. Später promovierte sie an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar in Volkswirtschaftslehre.

"Alena Kretzberg wird als Chief Information Officer die Digitalisierung unseres Geschäfts und die weitere Modernisierung unserer Kernsysteme maßgeblich vorantreiben", kommentiert Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AGVolkswagen Financial Services AG, die Personalie. Der Vorstand des Unternehmens besteht künftig neben Dahlheim als CEO aus Frank Fiedler (CFO), Anthony Bandmann (CSO), Alexandra Baum Ceisig (CHRO) und Alena Kretzberg (CIO).

Der amtierende IT-Vorstand Mario Daberkow hatte bereits im Oktober angekündigt, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. "Nach zehn Jahren im Vorstand der VWFS und zuvor ähnlich lange im Vorstand der Postbank bin ich dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie die ereignisreiche Zeit, die ich hier erleben durfte. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung", erklärte der Topmanager. Beim Wettbewerb "CIO des Jahres 2022" gehörte Daberkow zu den fünf Finalisten in der Kategorie Großunternehmen.

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG. Dazu gehören die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada, mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Der Bereich Volkswagen Finanzdienstleistungen beschäftigt weltweit 16.849 Menschen und wies für das Jahr 2021 eine Bilanzsumme von 235,6 Milliarden Euro aus.