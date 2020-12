Der regionale EnergiedienstleisterEnergiedienstleister Allgäuer Überlandwerk will in der bayerischen Gemeinde Wildpoldsried einen lokalen Marktplatz für Strom schaffen und setzt dabei auf Blockchain-Technik. Dafür kooperiert er in einem Projekt namens "Pebbles" mit SiemensSiemens, AllgäuNetz, der Hochschule Kempten und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT. Die Partner haben gemeinsam eine Plattform sowie Managementsysteme und eine App für den lokalen Energie- und Flexibilitätshandel entwickelt.

In der Demonstrationsphase können private Stromproduzenten mittels der App ihren Strom direkt an lokale Verbraucher vertreiben. Außerdem können freie Strommengen etwa aus Batteriespeichern gehandelt werden. Das Management der Transaktionen basiert auf einer BlockchainBlockchain, was eine "Ende-zu-Ende-Transparenz" und Vertrauen zwischen den Teilnehmern herstellen soll.

Engpässe im Stromnetz vermeiden

Dabei können die Stromverbraucher beispielsweise festlegen, wie hoch Anteile und Preise für Strom aus lokalen Photovoltaik- und Windkraftanlagen sein sollen. Ein lokaler Energiehandel könnte Engpässe im Stromnetz vermeiden und die Kosten für die Energiewende senken. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Vorhaben.

Michael Lucke, Geschäftsführer Allgäuer Überlandwerk, kommentiert: "Auf die Frage hin, warum wir als Stromversorger eine Plattform entwickeln, die uns beim Stromhandel 'überflüssig' macht, antworte ich gerne: Wenn wir es nicht tun, wird es jemand anderes machen, da es der Markt verlangen wird." Sabine Erlinghagen, CEO Digital Grid bei Siemens Smart Infrastructure, sagt: "Mit der für Pebbles eingesetzten digitalen Plattform verbinden wir Erzeuger, Verbraucher und Speicher so miteinander, dass sie ihre Energie und ihre Flexibilitäten untereinander in optimierter Weise lokal handeln können."

Allgäuer Überlandwerk | Blockchain

Branche: Stromversorgung

Use Case/Projekt: "Pebbles" (Entwickeln eines lokalen Strom- und Energiehandels)

Produkte: Blockchain-basierte Plattform, Managementsystem, App

Einsatzort: Wildpoldsried

Partner: Siemens, AllgäuNetz, Hochschule Kempten, Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT

Förderer: Bundeswirtschaftsministerium