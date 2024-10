IT ist heute das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Das zeigt sich besonders dann, wenn sie aufgrund von Störungen nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist. Inzwischen ist es sogar so, dass die IT im entscheidenden Maße Konkurrenzvorteile und neue Geschäftsmodelle bewirken kann.

Der neue Trend: IT-Diversifikation

Mit der zunehmenden Abhängigkeit von zentralen IT-Infrastrukturen und SaaS-Applikationen steigen die Komplexität und das Betriebsrisiko stark an. Die Antwort darauf lautet: Diversifikation, bei der die IT-Ressourcen und -Dienste auf verschiedene Anbieter, Technologien und Plattformen verteilt werden. Gartner empfiehlt hierzu die Einführung einer modularen Anwendungsarchitektur sowie das Einbinden von spezialisierten Cloud-Anbietern, die spezifische Anforderungen besser unterstützen als die großen Hyperscaler. Zu den wichtigsten Treibern dieser Entwicklung gehören Daten-Resilienz, Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, gesetzliche Anforderungen an Datenstandorte und dem Rechenzentrumsbetrieb sowie Anforderungen an Betriebssouveränität und Autonomie, anwendungsspezifische Funktionalität, Betriebsprozessisolierung und Architekturpräferenzen.

"De-Risking" nennt man es, wenn die IT-Ressourcen und -Dienste nicht von einem einzigen Anbieter bezogen werden oder auf einer einzigen Plattform betrieben werden, sondern eine optimale Mischung verschiedener Hardware, Software, Cloud-Dienste und Netzwerkinfrastrukturen zum Einsatz kommt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine IT-Umgebung, die nicht nur schnell auf Bedrohungen und Ausfälle reagieren kann, sondern die sich auch schnell davon wieder erholt.

Ganzheitlicher Ansatz

Der deutsche IT-Provider noris network bietet hierzu einen holistischen Ansatz. Deren IT-Services bestehen aus Outsourcing, Cloud Services, Colocation und Managed Services. Und im Bereich Security