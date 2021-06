Wehner wechselt die Marke innerhalb des Volkswagenkonzerns. Am 1. Juni hat der Manager den CIO-Posten bei MAN Truck & BusMAN Truck & Bus übernommen. Er berichtet an Christian SchenkChristian Schenk, Vorstand für Finanzen, IT und Recht. Wehners Vorgänger Stephan FingerlingStephan Fingerling geht als Geschäftsführer zur Group IT Services GmbH, der IT-Tochter der Volkswagen Gruppe.

Als IT-Chef verantwortet Wehner die weltweite IT von MAN Bus & Truck. Dazu zählen auch Produktionswerke, Logistikzentren und die eigenen Landesvertriebsgesellschaften. "Ich freue mich sehr, mit André Wehner einen sehr erfahrenen Manager für diese Position gewonnen zu haben," sagt Christian Schenk.

Vor seinem Wechsel zum Münchner Nutzfahrzeughersteller war Wehner CDO bei Skoda Auto. In der neu geschaffenen Stelle kümmerte er sich dort seit 2016 um Unternehmensentwicklung und Digitalisierung. Zuvor war der Manager drei Jahre CIO des tschechischen Autobauers, nachdem er mehrere leitende Positionen innerhalb des Volkswagen-Konzerns durchlaufen hatte.

Skoda Auto hat zum 1. Juni die Abteilungen "Unternehmensentwicklung und Digitalisierung" sowie "Produktstrategie und Baukasten-Management" zusammengelegt. Roland Villinger übernimmt die Leitung des so neu geschaffene Bereichs "Unternehmens- und Produktstrategie", in dem das Unternehmen Zukunftsthemen bündeln will.

MAN Truck & Bus gilt als größtes Unternehmen des MAN-Konzerns. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in drei Europäischen Ländern sowie Russland, Sudafrika und der Türkei. Neben Lkws, Transportern und Bussen fertigt der Betrieb auch Sonderfahrzeuge von bis zu 250 Tonnen Zuggesamtgewicht. MAN Truck & Bus erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 10,8 Milliarden Euro und beschäftigte 37.250 Mitarbeiter, davon rund 500 in der IT.