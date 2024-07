Andrea Weierich wechselt von der IT-Anbieter- auf die Anwenderseite. Ab September leitet sie als CIO und Mitglied der Geschäftsführung die IT-Geschicke der Ecclesia Gruppe. Sie berichtet direkt an Jochen Körner, den CEO des Versicherungsmaklers.

In ihrer neuen Rolle trägt Weierich die Verantwortung für die gesamte IT-Organisation des Unternehmens im In- und Ausland. Sie soll unter anderem ein bereits laufendes IT-Transformationsprogramm fortführen sowie die gruppenweite IT-Systemlandschaft weiterentwickeln. Zudem hat die Managerin auf ihrer Agenda, die IT-Kapazitäten zu koordinieren und zu optimieren.

"Die IT wird strategisch immer bedeutsamer und ist eine Schlüsselfunktion für unseren Unternehmenserfolg", kommentiert Körner Weierichs Ernennung. Das Unternehmen habe mit ihr eine Expertin mit langjähriger Berufs- und Führungserfahrung im strategischen und operativen IT-Management gewinnen können. Mit tiefreichendem Know-how werde die CIO die Zukunft der IT-Landschaft der Ecclesia Gruppe gestalten.

Diese Expertise eignete sich Weierich seit den 1990er Jahren an. Zuletzt leitete sie seit 2022 als Senior Manager "Solutions Architecture in Global Financial Services" ein globales Team bei Amazon Web Services. Ihre Fokusthemen dort lagen auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie Daten- und Analyseplattformen, Cloud-Migration und neuen Geschäftsmodellen in der Versicherungsbranche.

Bis zu ihrem Einstieg bei AWS arbeitete die Diplom-Betriebswirtin zehn Jahre in verschiedenen leitenden IT-Positionen bei der Allianz. Davor lernte sie die Branche aus Dienstleistersicht bei den Beratungshäusern Accenture und Booz Allen Hamilton kennen. Zudem arbeitete Weierich vier Jahre als Corporate Director IT bei Henkel.

Die Ecclesia Gruppe hat ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Detmold und beschäftigt zirka 2.800 Menschen. Das Unternehmen betreibt eigene Unternehmen in Österreich, Belgien, Spanien sowie in den Niederlanden und der Türkei.