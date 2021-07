Nach knapp eineinhalb Jahren als CIO bei der FEV Group wechselt Andreas EngelsAndreas Engels in die Geschäftsleitung von Kerberos. Sein Nachfolger als IT-Chef des Aachener Automobilzulieferers ist Sebastian Stoll.

Bei Kerberos teilt sich Engels die Geschäftsleitung mit Christian Tsambikakis. Das Kölner Compliance-Startup ist auf Geldwäscheprävention spezialisiert. Engels übernimmt die Bereiche Produktentwicklung, IT-Management und Finanzen des Unternehmens. Er soll zudem dessen Compliance-Lösungen digitaler machen.

"Ich bin sehr glücklich darüber, bei Kerberos in einem dynamischen und engagierten Team aus über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an innovativen Produkten zu arbeiten. Gemeinsam werden wir allen Unternehmen in Deutschland und Europa einen günstigen Zugang zu digitaler Geldwäsche-Compliance ermöglichen - für schnelle Geschäfte ohne Risiken und Sorgen," sagt Engels. Er wolle sicherzustellen, dass die Kerberos-Kunden ihrem Kerngeschäft nachgehen können, ohne sich Sorgen um die Compliance machen zu müssen.

Bei FEV hatte Engels die Aufgabe, die IT-Organisation zu globalisieren und zu harmonisieren, das Legacy-ERP-System zu ersetzen und weltweit im Unternehmen SAP S/4 HANA auszurollen. Davor verbrachte der Manager bereits rund 15 Jahre in der Automobilbranche. Er bekleidete den Posten des Vice President IT Europe sowie Deputy CIO North and Central America beim japanischen Automobilzulieferer Yazaki. Davor war er bei der Daimler Financial Services AG und der Mercedes-Benz Bank in verschiedenen Positionen tätig.