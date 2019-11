Um die führende Rolle von Apetito im Nischenmarkt Essen auf Rädern und Fertiggerichte auszubauen und auch um digitale Lieferdienste auf Distanz zu halten, hatte der Vorstand 2014 DigitalisierungDigitalisierung als Kernelement der neuen Strategie vorgegeben. Ziel war es, neben der Produktion von Lebensmitteln und Mahlzeiten die Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette zu digitalisieren und den Kunden weitere Dienstleistungen wie die Distributionslogistik anzubieten. Zudem sollten B2B-Kunden Abläufe von der Erstellung von Speiseplänen bis zur Übernahme der Disposition der Mahlzeiten als Dienstleistung nutzen können.

Die Jury sagt: "Brand hat einen unglaublichen Business-Nutzen erzeugt, der sich in gestiegenen Umsätzen zeigt. Beeindruckend war der Ansatz der 'digitalen Marktdominanz', die in dem hart umkämpften Markt der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein kann. Durch Kennzahlen konnte er die positive Entwicklung wunderbar aufzeigen."

Aufgabe von CIO Norman Brand und seinem Team war es, die IT dafür als Treiber und Impulsgeber zu positionieren. Dazu veränderte der 51-jährige in einer ersten Stufe das IT-Betriebsmodell, lagerte bestimmte IT-Services aus und setzte verstärkt auf CloudCloud-Modelle (SaaSSaaS/PaaS/IaaS) und Managed Services. Zudem führte Brand transparente IT-Steuerungsmodelle ein, um die Wirksamkeit der IT für die Digitalisierung anhand von KPIs mess- und skalierbar zu machen. Die IT wurde durch neue Strukturen und Prozesse vertikal in die Gesamtorganisation integriert, um die Durchlaufzeiten bei der Umsetzung von Projekten zu verringern. Die modulare und wiederverwertbare IT-Architektur der digitalen Plattformen erlaubt es, neue digitale Lösungen schneller einzuführen.

Dabei wird jedes Projekt im Zusammenspiel von IT und Prozess/Product-Ownern hinsichtlich Ergebniswirksamkeit, strategischer Bedeutung, Innovation und Wettbewerbsvorteil bewertet und mit agilen Methoden (ScrumScrum, DevOpsDevOps) umgesetzt. Speziell entwickelte Dashboards messen die Wirksamkeit der digitalen Lösungen sowie die Effizienz der IT. Ein Predictive-Maintenance-Prozess im IT-Support verringert die Anzahl von Incidents. Brand und sein Team schufen damit die Grundlagen, um Apetito zu einer "Fully Data Driven Company" zu machen.

Brand sagt, bei einem solch umfangreichen Projekt sei es wichtig, die Mitarbeiter innerhalb und außerhalb der IT einzubinden und zu verdeutlichen, dass eine Veränderung auch neue Rollen, Funktionen und Aufgaben für sie mit sich bringt.

Platz 3 teilt sich Norman Brand mit Bernd Preuschoff, CIO von Schwan Cosmetics.