"Morgens schon wissen, was später im Briefkasten liegt" - mit diesem Motto bewirbt die Deutsche Post eine erweiterte Funktion ihrer Post&DHL App. Denn ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer der neusten Version 8.0 eine Zusatzfunktion aktivieren, die sie nicht nur über die eintreffenden DHL-Pakete, sondern auch über eingehende Briefe informiert. So lassen sich auf dem Smartphone Fotos der Briefumschläge anzeigen.

Die Fotos der Briefe entstehen automatisiert in den Sortierzentren der Deutschen PostDeutschen Post. Dabei würden die deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten, wie das UnternehmenUnternehmen versichert. Der Briefankündigungsservice ist kostenfrei.

Bestätigungsschreiben für Anschrift-Validierung

Die neue Version 8.0 soll in den nächsten Tagen für alle User der Post & DHL App ausgerollt werden. Nach dem Update kann die Briefankündigung aktiviert werden. Kundinnen und Kunden erhalten dann in den Folgetagen ein physisches Bestätigungsschreiben der Deutschen Post an die hinterlegte Adresse, um die Anschrift zu validieren. Das Schreiben entfällt für diejenigen, die ihre Adresse in der App in den vergangenen sechs Monaten bereits verifiziert haben.

Für die Kundinnen und Kunden mit einer Web.de- oder Gmx-Mail-Adresse ist das nichts Neues: sie konnten diesen Service bereits seit dem Sommer 2020 nutzen, als die Deutsche Post sowie Web.de und Gmx ihre Kooperation gestartet hatten. Dem Unternehmen zufolge nutzen seither über eine Million User diesen Service.

Portoberatung als Service

Weitere Services der App umfassen die Portoberatung rund um Brief, Postkarte, Päckchen oder Paket sowie die Möglichkeit, die Brief- oder Paketmarken bargeldlos via PayPal, Visa, Mastercard, SEPA oder Klarna zu kaufen. Mit der App lassen sich zudem Post- und DHL-Standorte samt Öffnungszeiten der Filialen und Leerungszeiten der Briefkästen finden.

Und wer beispielsweise wissen möchte, ab wann eine Sendung abholbereit ist, kann die entsprechenden Push-Nachrichten aktivieren. Die App erzeugt den scanbaren Abholcode, der für die Herausnahme der Paketsendung aus der Packstation benötigt wird. Details und weitere Informationen finden Interessierte unter: www.deutschepost.de/briefankuendigung und www.dhl.de/app.