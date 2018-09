A12 Bionic: Details zum neuen Chip (Von MacWelt.de-Autor André Martin) Der A12 Bionic ist nicht der allererste Chip, der im Sieben-Nanometer-Verfahren gefertigt wird: Der chinesische Hersteller Huawei hatte bereits zur IFA 2018 den Kirin 980 vorgestellt, der vom Auftragsfertiger TSMC im selben Verfahren produziert wird. Der A12 könnte aber der erste Chip dieser Größe sein, der in einem fertigen Produkt für Kunden erhältlich ist. Die iPhone-Modelle XS und XS Max sollen ja bereits am 21. September 2018 lieferbar sein, das Huawei Mate 20 aber erst Mitte Oktober. Es ist davon auszugehen, dass der A12 Bionic ebenfalls bei TSMC vom Band läuft. Abgesehen vom Fertigungsverfahren hat der A12 aber nur wenig mit dem Kirin 980 gemeinsam. Mit 6,9 Milliarden Transistoren enthält er zwar genauso viele Bauelemente wie der Kirin, aber die Verteilung ist komplett anders. Apple lässt sechs CPU-Kerne synchron arbeiten, davon sind zwei als so genannte Performance-Kerne im Einsatz, um im Ernstfall möglichst viele Rechenleistung beizusteuern. Sie sollen um rund 15 Prozent schneller sein, als beim A11 Bionic. Apple spricht bei den anderen vieren von „Effizienz-Kernen“, die Hintergrundaufgaben übernehmen. Sie sollen so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Der Grafikprozessor wurde ebenfalls verbessert: Statt drei enthält er nun vier Kerne. Angeblich bringt er im Vergleich zum A11 rund 50 Prozent mehr Leistung. Den größten Performance-Sprung legt aber wohl die sogenannte Neural Engine hin. Sie setzt jetzt acht statt zwei Kerne ein und soll sage und schreibe fünf Billionen, also 5000 Milliarden, Operationen pro Sekunde schaffen. Die Neural Engine wird vom sogenannten Core ML (ML = Machine LearningMachine Learning) in iOS benutzt. Funktionen wie Mustererkennung in Fotos und Bewegtbild sind auf ein schnelles Core ML angewiesen. Die Neural Engine im A12 Bionic ist laut Apple neun Mal schneller als im A11. Sie sei in der Lage, in Echtzeit Personen und deren Bewegung im 3D-Raum zu erfassen und zu analysieren. Auch der Bildsignalprozessor ist im A12 Bionic integriert und wurde verbessert. Er ist für die Tiefenerkennung in Fotos zuständig und soll für einen größeren Dynamikbereich sorgen. Wie immer sagt Apple nichts zu Details wie Taktfrequenzen. Der A12 Bionic soll zwar in den Modellen XS, XS Max und XR eingesetzt werden, doch die Geschwindigkeiten könnten unterschiedlich sein, wenn Apple den Chip beispielsweise im iPhone XR mit niedriger Taktfrequenz fährt. Das wird letztlich erst ein Praxistest enthüllen.