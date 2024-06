iOS 18, macOS 15, watchOS 11, AppleApple Intelligence und sogar eine - etwas - schlauere Siri: Auf der Eröffnungskeynote der Worldwide Developer Conference (WWDC) von Apple gab es auch in diesem Jahr wieder einen ganzen Strauß an Ankündigungen. Fünf Tage lang werden eine ganze Reihe von Themen behandelt, die oft nur indirekt die Nutzer von Apple betreffen - sondern primär für App-Entwickler, Security-Experten und allgemein IT-Teams interessant sind.

Wir versuchen gemeinsam mit dem Mobility-Spezialisten Mark Zimmermann, die Business-relevanten News näher zu beleuchten. Mark leitet hauptberuflich das Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) in Karlsruhe. Daneben ist er Autor zahlreicher Artikel in Fachmagazinen und ausgewiesener Experte, was Apple, aber auch allgemein Mobility-Themen anbelangt.

Siri wird endlich schlauer

Sein persönliches Highlight der Konferenz ´sei, dass Siri womöglich bald das wird, was sich Nutzer schon immer gewünscht haben, erklärt Mark: "Ein digitaler Assistent, der uns zur Seite springt, im Alltag hilft, Herr zu werden über Mails, über Nachrichten und uns einfach wieder mehr Zeit für uns gibt."

Der Mobility-Experte erinnert daran, dass die erste Siri, bevor sie vor 14 Jahren von Apple gekauft wurde, schon mehr konnte als Siri Stand heute, vor der Ankündigung. Von der Seite sei er sehr gespannt, wie es weitergeht.

"Mehr als eine Prompt-Maschine"

Generell findet Mark, dass sich Apple in Sachen (Generative) KI sehr viele Gedanken hinsichtlich Datenschutz gemacht hat, insbesondere wie dieser aufrecht gehalten wird, wenn die Nutzung von On-Device-KI nicht ausreicht und Anfragen in die Cloud gehen. "Es ist auch nicht einfach nur eine Prompt-Maschine, die irgendwas ausspuckt, sondern Apple hat sich Gedanken gemacht, wie es Halluzinationen zum Teil ausschließen und einfach mehr Zuverlässigkeit und halt auch Datenschutz reinbringen kann.", erklärt er.

Wie genau Apple dabei vorgeht, ob man für Apple Intelligence (so es irgendwann nach Europa kommt) ein neues iPhone braucht - das und vieles mehr erfahren Sie in in der aktuellen Episode von TechTalk, dem Podcast von Computerwoche, CIO und CSO.