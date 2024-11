Herr Delaroche, in vielen Unternehmen behindern Altsysteme und eine zunehmend komplexe Softwarelandschaft effiziente und kundenorientierte IT-Prozesse. Die Modernisierung der Anwendungslandschaft ist jedoch zeitaufwändig, komplex und damit teuer. Lohnt sich der Aufwand?

Vincent Delaroche: Der Aufwand lohnt sich keineswegs immer. Software lässt sich in drei Kategorien einteilen: kundenindividuelle Legacy-Applikationen, die stabil laufen, muss man nicht anfassen. Kleinere, einfache Anwendungen wie eine Website lassen sich oftmals leichter neu bauen als modernisieren. Und schließlich gibt es - drittens - die komplexen, geschäftskritischen Applikationen, wie sie zum Beispiel ein großer Kunde aus dem öffentlichen Sektor betreibt. Wenn diese Applikationen instabil, unsicher oder langsam sind oder sich nur sehr schwer weiterentwickeln lassen, sollten sie modernisiert werden.

Die Frage ist: In welche Kategorie fällt eine Software? Um diese Frage zu beantworten, benötigen CIOs einen Überblick über ihre weitläufigen Anwendungslandschaften - und den haben sie in der Regel nicht. CIOs erhalten Einschätzungen von ihren verschiedenen Teams. Was sie aber brauchen, ist eine neutrale Informationsbasis.

Künstliche Intelligenz wird zunehmend bei der Entwicklung von Software eingesetzt. Wird KI eine ähnliche Rolle bei der Anwendungsmodernisierung spielen?

Vincent Delaroche: KI ist ein großartiges Tool, um Code für neue Anwendungen zu generieren. KI kann die Produktivität der Entwickler erheblich steigern, weil sie trainiert wurde, technische Anforderungen in Python -oder Java-Code oder einer anderen Programmiersprache auszudrücken. KI ist jedoch nicht in der Lage, tausende miteinander verbundene Softwareteile, die typischerweise eine große, komplexe benutzerdefinierte Anwendung bilden, ganzheitlich zu verstehen. Genau das ist aber bei der Modernisierung von Anwendungen erforderlich. Man kann eine Architektur nicht Stück für Stück modernisieren. Es ist ein übergreifendes, ganzheitliches Verständnis der inneren Strukturen der Anwendung erforderlich.

Welche Risiken birgt der Einsatz von KI bei der Anwendungsmodernisierung?

Vincent Delaroche: Bestehende geschäftskritische Anwendungen bestehen aus Millionen von Codezeilen, die sich über mehrere Schichten, Sprachen, Frameworks, Datenbankquellen usw. erstrecken. KI-basierte Werkzeuge können diese Anwendungen nur durch ein sehr kleines Fenster betrachten, wenn man so will, und ihr Erinnerungsvermögen ist sehr begrenzt. Deshalb eignet sich KI zwar hervorragend, um existierende Applikationen Stück für Stück zu analysieren. Aber zumindest innerhalb der nächsten Dekade wird KI nicht in der Lage sein, ein komplexes Softwaresystem ganzheitlich zu verstehen.

Können Sie dies an einem konkreten Beispiel verdeutlichen?

Vincent Delaroche: Ein Beispiel: Innerhalb einer einzigen großen Anwendung kann eine KI, die eine einzelne Komponente A verändert, deren Verhalten innerhalb des Systems beeinträchtigen, wenn sie nicht weiß, dass es eine Komponente B gibt, die Komponente A verwendet. Die KI versteht die Komponente A, weiß aber nicht, dass B bereits vorhanden ist, es sei denn, jemand oder etwas "lehrt" sie dies.

"Die KI muss über zu modernisierende Systeme trainiert werden. Sonst wird sie Antworten halluzinieren."

Viele Unternehmen haben im Laufe der Jahre enorme technische Schulden angehäuft. Wie können Unternehmen angesichts des Zeitdrucks ihre Apps schneller und effizienter modernisieren?

Vincent Delaroche: Mit Hilfe von KI können fehlerhafte oder ineffiziente Codemuster identifiziert und umgeschrieben werden, wodurch technische Schulden reduziert werden. Dazu ist es notwendig, die KI - zum Beispiel Open AI - kontinuierlich mit Informationen über das zu modernisierende System zu trainieren. Kundenspezifischen Anwendungen sind nicht öffentlich, und die KI weiß zunächst nichts darüber. Sie muss trainiert werden. Das ist eine obligatorische Aufgabe, die mit Hilfe bestehender Software-Mapping- und Intelligenztechnologie vollständig automatisiert werden kann. Hat die KI den Code geändert, wird der generierte Code erneut analysiert und die gewonnenen Informationen werden wieder in das KI-Training eingespeist. Das nennt man eine "externe Rückkopplungsschleife".

Können wir auf diese Weise alle Arten von Halluzinationen der KI beseitigen? Nein. Es gibt komplexe Programmier- oder Architekturmuster, die ein menschliches Eingreifen erfordern, aber Software-Mapping und Intelligenzprodukte können Tausende von KI-basierten Fehlern beseitigen und den Einsatz von KI für die Modernisierung viel leistungsfähiger machen.

Welches Vorgehen empfehlen Sie Unternehmen für eine erfolgreiche App-Modernisierung?

Vincent Delaroche: Sie müssen - zuallererst - Ihre Softwaresysteme in- und auswendig kennen. Das liegt auf der Hand, ist aber leichter gesagt als getan. IT-Führungskräfte müssen einen vollständigen Überblick über ihre Anwendungen haben und deren innere Funktionsweise beherrschen.

Zweitens würde ich auf Anwendungsebene empfehlen, klein anzufangen. Mit anderen Worten: Wählen Sie ein paar Anwendungen aus, die voneinander abhängig sind, modernisieren Sie sie und verlagern Sie sie in die Cloud - und lernen Sie daraus. Und erst dann kümmern Sie sich um die nächste Gruppe von voneinander abhängigen Anwendungen.

Und drittens sollten Sie das Projekt einem guten Manager und einem Technologieexperten übertragen. Wenn Sie jemanden mit der Leitung betrauen, der sich nur mit Technik auskennt, wird das Projekt scheitern. Wenn Sie einen Manager ernennen, der keinen technischen Hintergrund hat, wird es ebenfalls ein Misserfolg sein. Man braucht eine Kombination aus beidem.

