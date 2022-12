Die Aral AG betreibt in Deutschland rund 2.400 Tankstellen, die täglich von etwa zwei Millionen Kunden besucht werden. Damit ist das Unternehmen, das zur Deutschen BPDeutschen BP gehört, der größte Anbieter in diesem Bereich. In Zusammenarbeit mit ReweRewe ("Rewe to Go") bietet Aral außerdem Lebensmittel, Snacks und Getränke an.

Der Betrieb von Tankstellen ist durch zahlreiche Vorschriften geregelt. Daher führt Aral regelmäßig Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinspektionen durch (Health, Safety, Security and Environmental Inspections, HSSE). Außerdem müssen die Mitarbeiter sicherstellen, dass alle Produkte verfügbar sind und Werbeaktionen umgesetzt werden.

Lösung: Task Management Software

Um dies in Echtzeit zu überprüfen, suchte Aral eine digitale Lösung. Die Wahl fiel auf die Software Reflexis Real Time Task Manager in Verbindung mit dem Audit-Modul Q-Walk von Zebra Technologies. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA hat sich auf Lösungen für Branchen wie den EinzelhandelEinzelhandel, E-Commerce, Logistik und die Fertigung spezialisiert.

Die Software priorisiert automatisch Aufgaben und weist sie den Tankstellenpartnern zu. Diese haben jederzeit den Überblick, welche Aufgaben als nächste zu erledigen sind. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Kommunikation: In allen Tankstellen wird angezeigt, welche Aktivitäten bereits abgeschlossen wurden.

Vorteile: Effizientere Steuerung von Aufgaben

Zu den Vorteilen der Lösung zählt, dass sich der Arbeitsaufwand verringert und Fortschritte messbar werden. Tankstellenpartner können damit Aufgaben an den Stationen und Kundenanfragen effizienter bearbeiten und zudem HSSE-Standards einhalten. Die Daten sollen zudem in das jährliche Compliance Audit von Aral einfließen.

"Mehr als 130 Außendienstmitarbeiter und 1.200 Franchise-Tankstellenpartner in den Aral-Tankstellen nutzen bereits die Zebra-Softwarelösung auf ihren Mobilgeräten. Dies hat zu einer besseren Umsetzung von Aufgaben und Einhaltung von Compliance-Standards geführt", bestätigt Christina Völker, Retail Digital Project Coordinator bei Aral. "In Zukunft wird die Lösung weitere 1.200 Tankstellenpartner unterstützen."

Nach Pilotprojekt flächendeckender Einsatz

"Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Deutschland freuen wir uns, dass die Lösung nun in ganz Deutschland eingesetzt wird", ergänzt Alexander Honigmann, DACH Retail and Logistics Solutions Director bei Zebra Technologies. "Die Software vereinfacht sowohl die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern als auch die betriebliche Effizienz in den Tankstellen, was sich positiv auf das Kundenerlebnis auswirkt."

