Das Gemeinschaftsunternehmen soll Ende 2022 den Betrieb aufnehmen. Zu seinen Aufgaben zählen die agileagile Entwicklung und Integration sowie der Betrieb von strategischen Applikationen, zudem Beratungsleistungen in Bereichen wie IT-Sicherheit und Cloud-Plattformen. "Es geht um maßgeschneiderte Entwicklungen, vor allem im Bereich Cloud, welche die anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen der Automobilindustrie erfüllen", erläutert Jörn MessnerJörn Messner, Managing Director von Lufthansa Industry Solutions (LHIND).

Mithilfe von Amplimind will die Audi AGAudi AG ihre Eigenleistung im Bereich Software-Entwicklung erhöhen. "Die Hoheit über Software-Entwicklungskompetenz gewinnt in den nächsten Jahren deutlich an strategischer Relevanz für die DigitalisierungDigitalisierung von Geschäftsprozessen", betont Frank Loydl, Chief Information Officer (CIO) des Automobilunternehmens.

Als Teil seiner Sourcing-Strategie will Audi zentrale IT-Applikationen sowie digitale Top-Projekte in der Enterprise IT daher vorrangig selbst entwickeln. "Das notwendige Know-how wollen wir gemeinsam mit einem starken Partner aufbauen und absichern", ergänzt Loydl.

Doppelspitze leitet das Joint Venture

Die Geschäftsführung von Amplimind teilen sich zwei Fachleute. Bettina Bernhardt kommt von Audi. Sie war CEO einer Digitaltochter des Automobilherstellers und verfügt über Erfahrung in den Bereichen agile Strukturen und New Work. Nils BüringNils Büring bringt als Vice President Industry & Automotive von LHIND seine Kompetenz auf Gebieten wie agile Software-Entwicklung und der Steuerung von IT-Projekten anhand von Erfolgskriterien ein.

Das Hauptquartier von Amplimind sitzt am Flughafen München. Der zweite Standort ist Norderstedt. Dort hat LHIND seinen Unternehmenshauptsitz. Die Büros an beiden Standorten dienen als Projektflächen für kollaboratives Arbeiten, Austausch und Kreativität. Bei Amplimind arbeiten die Teams selbstorganisiert und netzwerkbasiert. Die Arbeitsmodelle sind flexibel, die Methoden agil.

Digitalisierung der Branche vorantreiben

Das Joint Venture ergänzt die Aktivitäten der A4nXT GmbH. Diese Holding von Audi ist seit 2020 aktiv. Sie beteiligt sich an vielversprechenden Startups und strategisch wichtigen Gemeinschaftsunternehmen. Den Schwerpunkt bilden dabei Dienstleistungen rund um SAPSAP.

Lufthansa Industry Solutions hat seine IT-Kompetenz im Automobilbereich in den vergangenen 25 Jahren sukzessive ausgebaut. Dazu zählt Know-how auf Feldern wie agile Software-Entwicklung, künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz sowie Programm- und ProjektmanagementProjektmanagement. "Mit Amplimind treiben wir die Digitalisierung der gesamten Branche voran", gibt Jörn Messner von LHIND die Zielrichtung vor.