2024 wurden in einigen namhaften Unternehmen die CIO-Posten neu besetzt, darunter Baywa, Mercedes-Benz, Metro, Vodafone Deutschland und die Commerzbank.

Januar

Aude Vik wurde Geschäftsbereichsleiterin Informationstechnologie der Techniker Krankenkasse. Die CIO folgt auf Markus Schlobohm, der sich als Berater selbstständig gemacht hat. Mehr erfahren.

Seit Jahresanfang leitet Arvid Robert Ortwig die IT der Stadtwerke Karlsruhe. Dort soll er unter anderem die Energieinfrastruktur digitalisieren. Mehr erfahren

Zum Jahreswechsel stieg Holger Weber als Senior Vice President Global IT beim Kabelhersteller Lapp ein. Er kommt aus der Pharmabranche. Mehr erfahren

Zum 1. Januar 2024 ist Carsten Priebs als CDIO beim Kunststoff- und Chemiedistributeur Biesterfeld eingestiegen. Die Position wurde neu geschaffen. Mehr erfahren

Beim Automobilzulieferer GKN Automotive hat der ehemalige Rheinmetall-Manager Volker Schwarz zum 1. Januar den Posten des Chief Information Officer übernommen. Mehr erfahren

Die Otto-Tochter Bonprix besetze den neu geschaffenen CIO-Posten mit Matthias Wlaka. Er soll Silos abbauen, die IT bündeln und die Migration auf SAP-S/4HANA stemmen. Mehr erfahren

Stefan Lemke, bisher CIO von Axa Deutschland, wechselte zum 1. Januar 2024 als IT-Vorstand zur Signal Iduna Gruppe. Mehr erfahren

Nach vier Jahren als CIO und Digital-Staatssekretär des Landes Hessen kehrte Patrick Burghardt am 1. Januar 2024 in seine Heimatstadt Rüsselsheim am Main zurück und übernahm die Rolle des Oberbürgermeisters. Mehr erfahren

Februar

Sabina Kusmin-Tyburski, bis dahin IT-Chefin des DKB-Konzerns, übernahm den CIO-Posten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Mehr erfahren

Melanie Fichtner hat den CIO-Posten bei der Baywa übernommen. Zuvor leitete sie die operative IT des Konzerns. Sie folgt auf Tobias Fausch, der allerdings seine Rolle als CTO des Unternehmens beibehält. Mehr erfahren

Seit 1. Februar 2024 verantwortet Tobias Steinig die IT-Geschicke von Vantage Towers. Als Verantwortlicher für die digitale Transformation des Unternehmens soll er bestehende Systeme weiterentwickeln. Mehr erfahren

Mercedes Eisert zeichnet als CDO für die Digitalgeschicke der Max-Planck-Gesellschaft verantwortlich. Mehr erfahren

Der internationale Konzern für private Gesundheitsdienstleistungen Mediclinic Group hat Patrick Kammermann zum Group Chief Information Officer (CIO) berufen. Er startete am 1. Februar. Mehr erfahren

Karsten Rösener wechselte zum 1. Februar 2024 als Chief Digital Officer und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung zur Haus Cramer Gruppe. Die Stelle wurde neu geschaffen. Mehr erfahren

März

April

Katrin Lehmann leitet seit 1. April 2024 die IT von Mercedes-Benz. Als CIO der Mercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG verantwortet sie die globale IT für alle Geschäftsbereiche, Marken und Märkte und berichtet direkt an CEO Ola Källenius. Ihr Vorgänger Jan Brecht hat den Automobil-Riesen Ende April auf eigenen Wunsch verlassen. Mehr erfahren

Hanna Huber hat die Branche gewechselt. Die Ex-CIDO des Modehändlers Calida stieg im April 2024 beim Reiseunternehmen Flix ein. Zu ihren Aufgaben zählt, die cross-funktional aufgestellten Tech- und Digital-Produktteams an mehreren Standorten zu leiten. Mehr erfahren

Nach knapp vier Monaten Vakanz ist die CIO-Stelle des Landes Hessen wieder besetzt. Per Kabinettsbeschluss wurde Ministerialdirigent Ralf Stettner im April zum Leiter der Abteilung Verwaltungsdigitalisierung im hessischen Digitalministerium ernannt. Damit ist er CIO und Bevollmächtigter der hessischen Landesregierung für E-Government und Informationstechnologie. Mehr erfahren

Seit 1. April 2024 leitet Olaf Schwartz die IT des medizinischen Dienstleisters Amedes. Er kommt von Automobilzulieferer Veoneer. Mehr erfahren

Frank Breier leitet die IT der Elevion Group. Er soll unter anderem gruppenweit einheitliche CRM- und ERP-Systeme einführen. Mehr erfahren

Jürgen-Hendrik Kuhn wurde IT-Chef der FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH. Er kommt von HSBC Germany. Mehr erfahren

Seit April leitet Sebastian Träger die IT des Energieversorgers Enercity. Er soll unter anderem das ERP-System modernisieren. Mehr erfahren

Tobias Renk wechselt von der Anwender- auf die Anbieterseite. Der bisherige CIO des Mineralölhändlers Mobene stieg beim Bochumer IT-Dienstleister Trafineo ein. Mehr erfahren

Michael Ikonomou hat die Deutsche Glasfaser nach drei Jahren verlassen. Bis November 2023 war der Manager CIO des Telekommunikationsanbieters. Nun wird er neuer Geschäftsführer der Thüga SmartService GmbH. Laut einem Unternehmenssprecher der Deutschen Glasfaser gibt es dort nun keinen CIO im klassischen Sinne mehr. Mehr erfahren

Mai

Nachdem Andreas Meyer-Falcke Ende 2023 in den Ruhestand ging, hat Nordrhein-Westfalen nun wieder einen IT-Verantwortlichen. Am 14. Mai 2024 entschied das Landeskabinett, die Funktion des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) an Daniel Sieveke zu übertragen. Mehr erfahren

Sebastian Grams ist seit dem 1. Mai Chief Digital Officer des Verpackungsspezialisten IFCO. Der ehemalige CIO von Seat und Cupra war zuletzt Geschäftsführer der Audi Sport GmbH in Neckarsulm. Mehr erfahren

Juni

Juli

Zum 1. Juli 2024 ist Khaled Bagban als CIO bei der Metro AG eingestiegen. Gleichzeitig wurde er CEO der Digitalisierungstochter Metro.digital. Er folgt auf Timo Salzsieder. Mehr erfahren

Seit Juli 2024 leitet Jan Brecht die weltweiten IT- und Digitalgeschicke von Nissan. Er kommt von Mercedes-Benz. Mehr erfahren

Denis Alt wird neuer Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz. Der bisherige IT-Chef des Landes, Feodor Ruhose, soll Chef der Staatskanzlei werden. Mehr erfahren

Im Juli wechselte Stefan Domsch die Branche und stieg als IT-Chef bei Synlab ein. Bisher war er Group CIO vom TÜV Süd. Mehr erfahren

Patrick Wader leitet die IT der BSH Hausgeräte GmbH. Sein Vorgänger Robert Müller wechselt ins Management Board von Bosch Digital. Mehr erfahren

Seit 12. Juni ist Christian von Grone CIO ad interim. Er soll dem kommunalen IT-Dienstleister beim Wiederanlauf nach einer Cyberattacke helfen. Mehr erfahren

August

Am 12. August 2024 hat Sven Mißfeldt die IT-Leitung der VTG GmbH von Petra Clemens übernommen. Er kommt aus den eigenen Reihen. Mehr erfahren

Seit 1. August hat Frank Selbach den CTO-Posten bei der Hamburg Commercial Bank inne. Zuvor war er Vice President bei der Otto Group. Mehr erfahren

September

Seit September 2024 ist Thomas Wenninger als CIO bei der Zumtobel Group tätig. Er folgt auf Christoph Heiss und kommt von der Miba Group. Mehr erfahren

Der genaue Titel des neuen Postens von Marius Strassberger bei Kurtz Ersa lautet "Zentralbereichsleiter Corporate Information & Organisation". Der CIO trat die Stelle im September 2024 an und berichtet direkt an CEO Thomas Mühleck. Mehr erfahren

Markus Richardt ist Vice President IT bei DKV Mobility. Er kommt von Aldi Süd und soll unter anderem die SAP-S/4HANA-Transformation des Unternehmens leiten. Mehr erfahren

Andrea Weierich verantwortet die IT des Versicherungsmaklers Ecclesia. Sie kommt von Amazon Web Services. Mehr erfahren

Oktober

Petra Clemens leitet seit Oktober die IT von Cariad, der Software-Tochter von Volkswagen. Sie kommt vom Eisenbahnlogistiker VTG. Mehr erfahren

Dennis Gruschka verantwortet die IT der Zeit Verlagsgruppe. Er folgt auf Jonas Rohwer und berichtet in seiner neuen Rolle an Iris Ostermaier, Geschäftsführerin und CFO des Unternehmens. Mehr erfahren

Zum 1. Oktober 2024 hat Fernando Burgos die IT-Leitung von Vodafone Deutschland übernommen. Er kommt von der Santander Bank und folgt auf Ulrich Irnich. Mehr erfahren

Tobias Lange ist neuer IT-Chef von Freudenberg. Sein Vorgänger Harald Berger wechselt zum Tochterunternehmen Freudenberg Flow Technologies. Mehr erfahren

Nach einer Übergangsfrist hat CDO Marcus Fienhold zum 1. Oktober die Interhyp AG verlassen. Seine Nachfolgerin, Jana Brendel, war bereits zum 1. Juli in den Vorstand berufen worden. Sie kommt von ING. Mehr erfahren

Christiane Vorspel ist seit Oktober COO im Vorstand der Commerzbank und verantwortet damit auch die IT. Sie kommt von der LBBW. Vorgänger Jörg Oliveri del Castillo-Schulz hat den Posten Ende September 2024 nach knapp zwei Jahren im Amt verlassen. Mehr erfahren

November

Anfang November 2024 hat Rolf Hofmann den CIO-Posten beim Intralogistiker SSI Schäfer angetreten und trägt in dieser Rolle die Gesamtverantwortung für die IT. Er berichtet an den CFO des Unternehmens. Mehr erfahren

Dezember

Christian Rhino verlässt den Vorstand Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zum 31. Dezember 2024. Sonja Rauner tritt seine Nachfolge als CIO und COO an. Sie kommt von der HSBC. Mehr erfahren

