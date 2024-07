Zum dritten Mal lobt der Anwenderverband VOICEVOICE e.V. den Best Data Project Award aus. Bewerbungen können noch bis zum 30. August 2024 eingereicht werden.

Die Auszeichnung richtet sich an Teams aus Anwenderunternehmen, die Datenprojekte mindestens bis zum Minimal Viable Product (MVP) realisiert haben. Die drei bestbewerteten Teams in jeder Kategorie werden auch zum VOICE Entscheiderforum 2024 am 19. bis 20. November 2024 nach Berlin eingeladen. In Rahmen der Veranstaltung verleiht VOICE die Preise an die Erstplatzierten.

Mehr Informationen zum Ablauf, der Jury und ein Q&A finden Sie hier. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bei Noreen Koselack (noreen.koselack@voice-ev.org) oder Christoph Witte (christoph.witte@voice-ev.org).

Nur Teams aus Anwenderunternehmen

Mit dem Best Data Project Award will der Verband ausschließlich Teams aus Anwenderunternehmen auszeichnen, die datenzentrierte Projekte gestaltet und umgesetzt haben. Diese Projekte beschäftigen sich mit

Datensammlung und Aufbereitung

Datentransport und Bereitstellung sowie

Datenanalyse

KI

Machine Learning

Gen AI

Die eingereichten Projekte werden nach den folgenden Bewertungskriterien von einer Jury aus Wissenschaft und Praxis evaluiert:

Impact für das Unternehmen

Innovationshöhe

Ethik

Originalität der Umsetzung/Adaptionsstrategie

Betreibbarkeit, Evolutionsfähigkeit

Die ersten Preise in den beiden Kategorien "Großunternehmen" und "Mittelstand" sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. In dieser Höhe finanziert VOICE ein Event für die erstplatzierten Teams.

Im letzten Jahr erhielten Teams vom Farbhersteller Marabu und von der Bundesanstalt für Arbeit je einen Award. 2022 wurden Projekte von Evonik und Open Grid Europe (OGE) ausgezeichnet.