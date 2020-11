AVL List zählt zu den weltweit größten, unabhängigen Unternehmen, die Antriebs- und Testsysteme entwickeln und erproben. 1948 in Graz gegründet, arbeiten heute weltweit mehr als 11.500 Menschen für AVL List, am Firmensitz in Graz sind es 4.300. Im Jahre 2019 erwirtschaftete das Unternehmen rund 1,98 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren wuchs AVL List kontinuierlich zweistellig, erweiterte das Produktportfolio, expandierte - doch die Prozesse wuchsen nicht im gleichen Tempo mit, die IT war der Komplexität nicht mehr gewachsen.

Christian Neugebauer übernahm 2012 den Posten als CIO. Aufgabe des studierten Biologen war es, die IT-Abteilung zu professionalisieren und neu auszurichten. Er hatte den CEO und CFO auf seiner Seite, zumal auch ein kultureller Wandel notwendig war: Das Verhältnis zwischen IT und den Business-Einheiten war nicht ausreichend produktiv. Der CIO sollte das Unternehmen agiler und leistungsfähiger machen. Unter dem Projekttitel "ITS Operating Model" (ITS steht für Instrumentation & Testsystems) veränderte Neugebauer den Konzern.

CIO setzt auf Prototypen

"Die Organisation hat mittlerweile gelernt, gemeinsame Arbeitsweisen über eine starke Führung durch Prozess- und Datenstrukturen anzunehmen und auf dieser Basis weiterzuentwickeln." Um den Umbau zu meistern, musste sich Neugebauer stark engagieren und die Kollegen immer wieder motivieren. Da es viel Silodenken und Ablehnung gegenüber Neuem gab, setzte der CIO auf Prototypen, die zeigten, was möglich ist. Neugebauer fördert auch die Talente im eigenen Haus, die SAP-Umsetzung managte ein internes Team. Neu war zudem die Außenperspektive als Leitbild, der Fokus auf den Kunden auch bei internen Prozessen.

Mit dem Corona-Lockdown kam unerwartet der Härtetest für die professionalisierte IT- und Unternehmensstruktur - es hat sich auszahlt. Entscheidend für den Erfolg seien auch das neue Miteinander im Unternehmen sowie der intensive Austausch zwischen CEO und CFO während des Wandels, so der AVL-CIO. Heute agiert das IT-Team partnerschaftlich und erfolgsorientiert mit den Business-Kollegen unter Einhaltung klarer Spielregeln, an die sich beide Seiten halten.