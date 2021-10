Die COVID-19-Pandemie hat rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher dazu bewegt, ihr Zahlungsverhalten anzupassen. "Die Pandemie hat unseren Alltag, unsere Arbeitsweise, aber besonders das Konsum- und Zahlungsverhalten der österreichischen Bevölkerung signifikant verändert. Laut jüngster repräsentativer Erhebung der OeNB im Jahr 2020 haben kontaktlose Kartenzahlungen im stationären Handel wesentlich an Bedeutung gewonnen", sagt Eduard Schock, Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und zuständig für den baren und unbaren Zahlungsverkehr in der Notenbank.

Bargeld weiterhin beliebtestes Zahlungsmittel in Österreich

Die Bargeldnutzung ist während der Pandemie um 13 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Anteil des Gesamtwertes der Transaktionen am Point of Sale (POS), der sich von 58 Prozent im Jahr 2019 auf 51 Prozent verringert hat. Trotz einem sehr hohen Zahlungskartenbesitz (97 Prozent) bleibt Bargeld in Österreich weiterhin mit 66 Prozent aller Transaktionen am POS das beliebteste Zahlungsmittel der in Österreich lebenden Menschen.

Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt

Insgesamt scheint die Pandemie aber den Trend zu Kartenzahlungen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beschleunigt zu haben. Transaktionen mit Debitkarten verzeichnen im Vergleich zu 2019 einen anteilsmäßigen Zuwachs von 10 Prozentpunkten auf 27 Prozent; mit Kreditkarten wurden dagegen lediglich 2 Prozent der Zahlungen abgewickelt. Andere unbare Zahlungsmittel kommen im stationären Handel dagegen kaum zum Einsatz. So wurden lediglich 0,7 Prozent der Transaktionen mit dem Mobiltelefon (z. B. Apple Pay, Blue Code) bezahlt. Erwartungsgemäß ist dieser Anteil bei den unter 30-Jährigen am höchsten und sinkt mit zunehmendem Alter.

Starker Anstieg bei kontaktlosen Debitkartenzahlungen

Der Anteil kontaktloser Debitkartenzahlungen ohne PIN-Eingabe ist gegenüber Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Jahr 2019 von damals 28 Prozent deutlich um 16 Prozentpunkte gestiegen. "Wir nehmen an, dass dieser Anstieg auf eine gewisse Unsicherheit während der Pandemie und auf die Vereinfachung dieser Zahlungen durch die Erhöhung des Transaktionslimits von 25 EUR auf 50 EUR zurückzuführen ist", meint Direktor Eduard Schock. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass die Gefahr einer COVID-19-Ansteckung über Bargeld äußerst gering ist.

Kleinbeträge werden in bar bezahlt

Zusätzlich zeigte die Untersuchung einen Rückgang von Kleinbetragszahlungen unter 10 EUR, die zumeist noch mit Banknoten und Münzen getätigt werden. "2019 waren noch 40 Prozent aller Transaktionen am POS unter 10 EUR, dieser Anteil ist im Jahr 2020 auf 33 Prozent gesunken. Der Anteil der Transaktionen zwischen 10 EUR und 50 EUR stieg hingegen während der Pandemie um sechs Prozentpunkte auf 51 Prozent an. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Werte nach dem Ende der Pandemie weiter entwickeln werden", meint Matthias Schroth, zuständiger Direktor der OeNB-Hauptabteilung für Bargeld, Beteiligungen und interne Dienste.

Zahlungsmittel beim Online-Kauf

In der vorliegenden Umfrage geben rund 62 Prozent der Befragten an, in den letzten 12 Monaten Produkte im Internet gekauft oder bezahlt zu haben. Darüber hinaus bestätigt fast ein Drittel der Befragten, seit Beginn der Pandemie deutlich (11 Prozent) oder etwas (19 Prozent) mehr im Internet eingekauft zu haben - allerdings hatte nur knapp 1 Prozent der Befragten zum ersten Mal überhaupt einen Online-Kauf durchgeführt. Etwa die Hälfte (48 Prozent) gibt an, ihr Online-Kaufverhalten nicht verändert zu haben.

Im Online-Handel kommen als anteilsmäßig häufigstes Zahlungsmittel Überweisungen (31 Prozent) bzw. Internetbezahlverfahren (25 Prozent) wie z. B. PayPal und Klarna zum Einsatz. Rund ein Fünftel der Online-Transaktionen wurde mit Kredit- (15 Prozent) oder Debitkarten (6 Prozent) abgewickelt, gefolgt von Lastschriftverfahren mit einem Anteil von 11 Prozent. Bei immerhin 5 Prozent der Bestellungen zahlten die Befragten bar, etwa via Nachnahme bei Lieferung der Ware.

Gleichzeitig ist der Anteil jener, die sich für die Erhaltung von Bargeld in seiner derzeitigen Form aussprechen, in Österreich weiterhin hoch (65 Prozent) und hat sich auch durch COVID-19 kaum verändert. "Daher wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Wahlfreiheit ihres Zahlungsmittels garantieren", betont OeNB-Direktor Schock, "und setzen uns weiterhin für die Akzeptanz von Bargeld sowie eine flächendeckende Versorgung der österreichischen Bevölkerung ein."

Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020

Im Rahmen des OeNB-Barometers ließ die OeNB bereits zum fünften Mal durch das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) eine österreichweite Umfrage zum Zahlungsverhalten privater Haushalte (Frauen und Männer ab dem 15. Lebensjahr) durchführen. Die Studie besteht aus zwei Teilen: einem Fragebogen zum Zahlungsverhalten (Teil 1) und einem Zahlungstagebuch (Teil 2). Die Feldphase erstreckte sich mit Unterbrechungen von Anfang September 2020 bis April 2021. Die Ergebnisse sind repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundesland für das Zahlungsverhalten der in Österreich lebenden Personen. Insgesamt wurden 2.552 Personen befragt, wovon knapp die Hälfte (1.260) das Zahlungstagebuch für sieben Tage ausgefüllt hat. (dpa/ad)