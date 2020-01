Bayer löst sein IT-Tochterunternehmen Bayer Business Services auf und überträgt dessen Aufgaben an externe Dienstleister. Daniel Hartert, seit 2009 CEO von BBS und CIO der Bayer AGBayer AG verlässt das Unternehmen am 1. Juni 2020. Der 61-jährige möchte sich laut einer Pressemitteilung "nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in verschiedenen großen Unternehmen auf andere Lebensinhalte fokussieren."

Neuer IT-Leiter aus den USA

Mit Bijoy Sagar holt Bayer zum 1. Juni einen Leiter IT und Digitale Transformation ins Unternehmen. Er soll die DigitalisierungDigitalisierung des Pharmakonzerns vorantreiben und die begonnene Neuaufstellung der IT ans Ziel führen. Sagar wird an den Finanzvorstand Wolfgang Nickl berichten.

Der Manager kommt vom US-Medizintechnikunternehmen Stryker. Dort hatte er in der Rolle des Chief Digital Technology Officer die globale IT verantwortet sowie die Digitalstrategie des Unternehmens entwickelt und umgesetzt. Zuvor arbeitete der US-Amerikaner für die Pharma- und Biotechunternehmen Millennium Pharmaceuticals, Amgen und Eli Lilly & Company sowie Merck, wo er auch in Deutschland und der Schweiz tätig war.

Was wird aus BBS?

Die 950 betroffenen Mitarbeiter von BBS werden laut Medienberichten zu externen Dienstleistern in der Region wechseln. Der Betriebsrat habe durchgesetzt, dass sich die Arbeitsbedingungen in den neuen Betrieben nicht verschlechtern dürften und die Fahrtwege unter 50 Kilometern blieben. Einige der Dienstleister müssten jedoch erst noch Filialen am Standort aufbauen.

BBS war 2002 als eine von drei Servicegesellschaften der Bayer AG gegründet worden. Sie bediente als Business-Process-Outsourcing-Partner und IT-Dienstleister sowohl die Teilkonzerne des PharmaherstellersPharmaherstellers als auch externe Unternehmen.