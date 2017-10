Täglich fahren 40.000 Züge über Deutschlands Schienen. Über eine Milliarde Kilometer legen die Fahrzeuge im Jahr zurück. Alleine 1400 Lokomotiven unterhält die Deutsche BahnDeutsche Bahn im PersonenverkehrPersonenverkehr. 85.000 Güterwagen sind in ihrem Bestand. Damit die 6,5 Millionen Reisenden pro Tag sicher an ihr Ziel kommen, müssen diese Fahrzeuge regelmäßig gewartet werden.

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen und die Deutsche Bahn haben sich im Rahmen des Forschungsprojekts "PRiME" (Professional Reflective Mobile Personal Learning Environments) vorgenommen, Trainingsunterlagen für mobile Mitarbeiter wie Wagen- oder Signaltechniker zu digitalisieren, modular aufzuteilen und die Inhalte auch für mobile Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Zu den Zielen gehört die Einbindung des Erfahrungswissens, das die Techniker erworben haben. Viele Techniker werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Ihr Erfahrungsschatz soll der neuen Mitarbeitergeneration zur Verfügung gestellt werden.

Doch gerade persönliche Anmerkungen in solchen Unterlagen können problematisch sein - nicht immer sind die Vorgehensweisen korrekt und standardisiert, nicht jeder soll auf alle Inhalte zugreifen können. Zudem kann die Fülle der Informationen das System so unübersichtlich machen, dass es unbrauchbar wird. Trotzdem sind die Vorteile der digitalisierten Trainingsunterlagen groß: Der direkte Zugriff am Arbeitsplatz auf relevante Informationen reduziert Wege- und Reaktionszeiten erheblich. Die Projektverantwortlichen rechnen damit, dass sich die Infrastrukturkosten schnell amortisieren.

Die Deutsche Bahn testet PRiME in verschiedenen Einsatzszenarien. Im Zuge der Einführung der neuen Hochgeschwindigkeitsgeneration ICE 4 könnte PRiME etwa verwendet werden, um Techniker auszubilden, den Umgang mit Schadcodes zu verbessern und das verfügbare Wissen an alle zu verteilen, denen es bei der Arbeit hilft.