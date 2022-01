Nach knapp eineinhalb Jahren als Landes-CIOLandes-CIO von Sachsen-Anhalt hat Rüdiger Malter den Posten Ende 2021 an Bernd Schlömer abgegeben. Der Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales wurde im Oktober 2021 zum Beauftragten der Landesregierung für Informations- und Kommunikationstechnologie berufen.

Malter, Staatssekretär im Ministerium für Finanzen, hatte das Amt seit April 2020 inne. Er gab die Aufgabe im Zuge des Neuzuschnitts des Ressorts im September 2021 an Schlömer ab. Mit dem Wechsel der Landesregierung in Sachsen-Anhalt wurde das Ressort für Digitales aus dem Finanzministerium in das Ministerium für Infrastruktur und Digitales übertragen.

"Die zurückliegenden zwei Jahre haben deutlich gezeigt, wie wichtig die weitere Digitalisierung für alle Lebensbereiche ist. Mein Ziel ist es, den Ausbau der dafür erforderlichen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt zügig voranzutreiben und allen Menschen zugänglich zu machen", sagte Schlömer zu seinem Antritt.

IT-Kooperationsrat von Sachsen-Anhalt

Der Neue kommt aus dem Bundesministerium der Verteidigung, wo er seit 2016 tätig war. Zuletzt arbeitete er dort in der Abteilung Cyber und Informationstechnik im Aufgabenfeld "Forschung, Technologie, IT-Innovationsmanagement Cyber/IT". Zudem war der Diplom-Sozialwirt und -Kriminologe in dieser Zeit Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und dort Sprecher für bürgerschaftliches Engagement, Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in der FDP-Fraktion. Als CIO von Sachsen-AnhaltCIO von Sachsen-Anhalt ist Schlömer seit 2021 Vorsitzender im IT-Kooperationsrat des Bundeslandes und dessen Vertreter im IT-Planungsrat.

Der IT-Kooperationsrat von Sachsen-Anhalt ist ein gemeinsames Gremium für die Zusammenarbeit zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und seinen Gemeinden und Landkreisen in den Bereichen IT und Kommunikationstechnologie. Er steuert unter anderem die IT-Projekte des Landes und kann Empfehlungen zu den im IT-Planungsrat behandelten Themen aussprechen.

Der IT-Planungsrat ist das zentrale politische Steuerungsgremium, um die öffentliche Verwaltung in Deutschland zu digitalisieren. Er koordiniert auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in IT-Belangen.