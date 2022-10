Zum 1. November übernimmt Bert Habets - bisher Aufsichtsratsmitglied - den Posten, wie der KonzernKonzern am Montag in Unterföhring bei München mitteilte. Beaujean gehe in "gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat".

Habets ist seit Mai 2022 in dem Kontrollgremium Mitglied. Der gebürtige Niederländer verfüge über "fundierte Erfahrungen in der Führung globaler MedienunternehmenMedienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der Einführung und dem Ausbau von Video-Streaming-Diensten", hieß es weiter. (dpa/rs)