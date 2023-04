Im Jahr 2025 will die BMW Group mit der Produktion von FahrzeugenFahrzeugen der "Neuen Klasse" im Werk in Debrecen (Ungarn) starten. Damit diese optimal verläuft, nutzt BMW für die Planung und Validierung ein virtuelles Abbild (Digital TwinDigital Twin) der Fabrik und der Fertigungssysteme.

Dabei hilft Omniverse Enterprise, eine Plattform von Nvidia für industrielle 3D-Metaverse-Anwendungen. BMW wird die Plattform in seinem gesamten Produktionsnetzwerk einsetzen. Mit ihr führen Fachleute des Automobilherstellers in Echtzeit Simulationen mit digitalen Zwillingen durch. Auf diese Weise können sie bereits während der Planung Layouts sowie Robotik-und Logistiksysteme virtuell optimieren.

In Echtzeit zusammenarbeiten

"VirtualisierungVirtualisierung und künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz beschleunigen und präzisieren unsere Planung", sagt Milan Nedeljkovic, Produktionsvorstand der BMW AGBMW AG. "Durch die Verschmelzung von Planungssystemen in einem digitalen Zwilling können unsere Planer in Echtzeit zusammenarbeiten, überall auf der Welt. So werden Entscheidungen schnell und fundiert getroffen."

Vom Einsatz der Plattform verspricht sich BMW eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit sowie geringere Kosten. "In der Automobilindustrie schreitet die DigitalisierungDigitalisierung am schnellsten voran, und BMW ist bei der Umsetzung dieser Vision führend", bestätigt Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia.

Mit Live-Daten Prozesse optimieren

Wie die virtuelle Fabrikplanung in Praxis funktioniert, zeigten Nedeljkovic und Huang auf der KI-Konferenz Nvidia GTC 2023. Die beiden Manager nahmen an einem virtuellen Planungstermin für den Karosseriebau im neuen Werk teil.

Auf Omniverse validieren und optimieren Fertigungsexperten mit Live-Daten Prozesse und Anlagen. Die Struktur- und Facility-Daten sind bereits verfügbar. Informationen wie Positionen und die Teilenummern von Material folgen später. Layout-Optionen, etwa von Robotern-Arbeitszellen, werden in fotorealistischen Echtzeitsimulationen durchgespielt und entsprechend angepasst. Auch Lieferanten können über Omniverse einbezogen werden.

Im nächsten Schritt werden Produkt-, Prozess-, Qualitäts- und Kostendaten zwischen Entwicklungs-, Planungs- und Produktionsprozessen bereitgestellt. Dann werden auch unsichtbare Prozesse wie der Energie- und Ressourcenverbrauch berücksichtigt. Als Nächstes folgt die Digitalisierung des operativen Betriebs. Teams der BMW Group und Nvidia arbeiten bereits an diesem Schritt. Dadurch lassen sich beispielsweise Betriebsstörungen schnell lokalisieren und beheben.

BMW Group | Digitaler Zwilling

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Simulation von Fertigungsprozessen mit Digital Twins

Lösung: Einsatz der Plattform Omniverse von Nvidia

Partner: Nvidia