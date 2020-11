"Mit der Gründung von IDEALworks ermöglichen wir ein neues Geschäftsfeld für unsere Logistiklösungen. Unser Innovationsteam hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der DigitalisierungDigitalisierung und Autonomisierung in der Produktionslogistik beschäftigt und einzigartige Lösungen entwickelt. Gerade der Smart TransportTransport Robot STR erfährt große Resonanz und Nachfrage innerhalb und auch außerhalb der BMW Group. Für die BMW Group als Innovationstreiber ist die Gründung der IDEALworks GmbH jetzt der konsequente Schritt", sagt Milan Nedeljkovic, Vorstand der BMW AGBMW AG für Produktion, anlässlich der Gründung. Der Namensbestandteil "IDEAL" steht dabei für Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics.

"Bisher entwickelten wir aus dem Blickwinkel der Automobilproduktion und seiner Logistik," sagt Jimmy Nassif, CTO IDEALworks GmbH. "Nun ändert sich unsere Perspektive. Wir werden zum Anbieter von Logistikrobotik über die Automobilbranche hinaus."

Seit dem Jahr 2015 arbeitet das Innovationsteam der BMW Group Logistik an Industrie-4.0-Lösungen im Bereich Virtual RealityVirtual Reality, Augmented RealityAugmented Reality, In- und Outdoor Logistikroboter, papierlose Logistik und Smart Devices. Einige Lösungen sind an BMW Group Produktionsstandorten bereits im Serienbetrieb.

Smart Transport Robot bewegen Güter bis zu einer Tonne Gewicht

Mit dem Smart Transport Robot bringt die IDEALworks GmbH ihr erstes Produkt auf den Markt. Der Smart Transport Robot STR entstand 2015 in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut. Die flachen, autonomen und mobilen RoboterRoboter transportieren Güter mit bis zu einer Tonne Gewicht und verbringen diese zum Bestimmungsort. Dabei berechnen sie nach Angaben von BMW die ideale Route selbstständig und bewegen sich mit dem Navigationsverfahren SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) frei im Raum.

Der SLAM Algorithmus benötigt keine fest installierten Navigationssender in Gebäuden und sei damit schnell in einer neuen Umgebung ohne strukturelle Anpassungen einsetzbar. Ein integriertes Batteriemodul des BMW i3 versorgt den STR für mindestens eine komplette Arbeitsschicht mit Energie. Ab Ende 2020 wird die nächste Generation des STR ausgerollt. Aktuell sind bereits mehr als 130 STR an mehreren BMW-Group-Produktionsstandorten im Serieneinsatz.

"Seit Oktober führen wir Piloten bei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen durch. Die Tests zeigen, wie robust und vielseitig einsetzbar der STR ist", erläuterte Markus Bauer, COO IDEALworks GmbH. "Der Erfolg der Pilotprojekte und die daraus resultierende Nachfrage nach dem STR waren ausschlaggebend für die Gründung der IDEALworks GmbH. Wir wollen IDEALworks langfristig zu einem Top-Player unter den Anbietern von Industrie-Logistikrobotern entwickeln", sagt Bauer.

Das Unternehmen IDEALworks GmbH hat seinen Sitz in München. Zur Startphase besteht das Team aus etwa 30 Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachgebiete und Nationalitäten.